У «Спартака» два дерби подряд, а у «Зенита» встреча со Слуцким. Главные клубы РПЛ заждались возвращения

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вчера, 10:31

Ваноли вряд ли догонит первую пятерку.

На кону тридцать шесть пунктов. Еще до стыковых матчей сборной России в РПЛ проведут три тура, разыграют девять ценных пунктов. Собирались провести по четыре матча, но двадцать второй тур перенесли на май в интересах сборной. Кроме того, увидим поединки 1/8 финала Кубка России, что тоже увлекательно и чревато сенсациями. Не только еврокубковые бойцы Семак и Ваноли получат дополнительную игровую практику.

Но чтобы сравнить расклады для самых популярных бойцов, изучим внутреннее расписание известных клубов. Для удобства используем понятную реверсную схему оценки. Если соперник на 16-м месте в РПЛ , то встреча с ним дает один балл, а если это сам еврокубковый боец «Зенит», то все шестнадцать, ведь подопечные Семака сейчас первые в таблице. Чем выше сумма – тем успешнее соперники в осенней части сезона, все наглядно и показательно.

Но и о контексте забывать не будем, ведь не всегда формально «легкий» соперник таков для конкретного клуба.

7. «Сочи» — 9 баллов

Соперники в РПЛ : Арсенал (д), «Ростов» (г), «Химки» (г).

Федотов получил в соперники аутсайдеров. Идеальный плацдарм для наступательной операции. Или только на первый взгляд? У «Ростова» свои счеты против «Сочи». Помним один из самых безумных и грустных матчей в истории РПЛ , когда у Карпина вынужденно играли подростки. «Химки» куда опаснее, чем можно судить по их месту в таблице, особенно для команды со стилем «Сочи». Наконец, старт против «Арсенала» — возможность посоревноваться против Божовича в тактике, и не каждый выходил сухим из этой воды. Еще будет кубковый бой с ЦСКА , поэтому не удивляйтесь, если в этом случае легкость календаря обманет.

6. «Динамо» — 14 баллов

Соперники в РПЛ : Химки (г), «Спартак» (д), «Арсенал» (г).

Шварц не может жаловаться, ведь сначала сыграет против шестнадцатой команды лиги, потом против неудачливого «Спартака», который уже переживет дерби против ЦСКА . Наконец, повстречают опасный, но нестабильный «Арсенал». В первом круге обыграли Черевченко со счетом 4:1. Против «красно-белых» в дерби была ничья 2:2. А туляков разнесли 5:1, хотя повторить тот результат непросто. Многое зависит от четкости работы Шварца и функциональной готовности игроков. Но календарь «Динамо» после зимней спячки не такой грозный на вид, как у целого ряда конкурентов.

5. «Зенит» — 18 баллов

Соперники в РПЛ : «Рубин» (д), «Уфа» (д), «Крылья Советов» (г).

Два матча против «Бетиса» позволят чемпионам разбежаться. Кубковый поединок против КАМАЗа отвлечет, но у Семака достаточно длинная обойма, чтобы три матча против середняков не помешали чемпионским амбициям. Календарь у «Зенита» удобный, особенно если сравнивать с тем же «Спартаком». Казанцев после двух поражений в прошлом сезоне обыграли. «Уфа» в гостях не такая грозная, как дома. Остается задача взять три очка против «Крыльев Советов» в гостях. Также важно учесть, что проход «Бетиса» выводит в следующий раунд ЛЕ . Там матчи пройдут 10 и 17 марта, тогда нагрузки заметно вырастут.

4. ЦСКА – 23 балла

Соперники в РПЛ : «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (д), «Локомотив» (г).

Когда «Динамо» или «Зениту» захочется рассказать о непростом календаре после паузы, то пусть сравнят с этим списком. Два дерби и гостевой матч против команды, которая отобрала у Березуцкого очки в Москве. Также выше упоминали, что ЦСКА не повезло с кубковым жребием. Пока многие записные фавориты получили соперников из низших лиг, вроде «Кубани» для Ваноли, «армейцам» достался приличный «Сочи». И в чемпионате тест на силу для ЦСКА последует мгновенно – год откроют с помощью дерби против «Спартака». Даже новички в курсе, насколько эта принципиальная игра важна, независимо от мест соседей в таблице.

3. «Краснодар» — 25 баллов

Соперники в РПЛ : «Локомотив» (д), «Урал» (д), «Спартак» (г).

Нового немецкого тренера «горожан» сразу проверят в боевых условиях. «Локомотив» обыграл южан дома в первом круге. Команда Шалимова после первой встречи стала сильнее, невзирая на потерю ключевого защитника Адамова. Наконец «Спартак» поменял наставника, и это снова опасность не угадать с тактикой или подходом. Для «Краснодара» все матчи будут большими испытаниями. Тем более, в ноябре одержали победу над Виторией, москвичи дома мечтают о реванше. У «горожан» тяжелый календарь, один из самых коварных. Зато матчи будут интересными, многое расскажут о методах тренера Фарке и готовности футболистов после сборов.

2. «Локомотив» — 26 баллов

Соперники в РПЛ : «Краснодар» (г), «Химки» (д), ЦСКА (д)

Поднимаемся все выше и выше по накалу. И поскольку команда Глушакова может весной сыграть намного успешнее, чем осенью, когда уходил и возвращался тренер, то всех соперников Гисдоля на старте сезона можно смело называть невероятно опасными для нестабильных «железнодорожников». «Локомотив» перестраивается, поэтому уже против Фарке в гостях могут потерпеть поражение. И хотя не отвлекаются на еврокубки, а в Кубке России в соперниках «Енисей», по сумме баллов оказались даже выше ЦСКА и «Краснодара».

1. «Спартак» — 40 баллов

Соперники в РПЛ : ЦСКА (д), «Динамо» (г), «Краснодар» (д).

С большим отрывом лидирует «Спартак». У него вообще не будет условно «легких» соперников. Два дерби, а затем матч против Фарке, которому важно показать Галицкому, что «горожане» научатся стабильно побеждать москвичей и в будущем повоюют за титул в РПЛ . На закуску «Краснодар» ждала встреча против Кержакова, который обыграл «Спартак» на радость бывшим клубам в Москве в первом круге. Но и без этого у Ваноли ужасный календарь, который усложнит плей-офф Лиги Европы. Уже 25 февраля проведут жеребьевку. «Красно-белым» могут достаться «Барселона», «Севилья», «Аталанта», «Наполи» и «Лейпциг». Или «Боруссия» Д, если немцы отыграются после сенсационного домашнего поражения от «Рейнджерс».

Ваноли попал в непростой клуб в ответственный момент. Сразу должен показать все тренерское мастерство, а заодно свято верить, что футболисты не подведут, хотя Тедеско и Виторию огорчали не раз.