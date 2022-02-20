У «Спартака» два дерби подряд, а у «Зенита» встреча со Слуцким. Главные клубы РПЛ заждались возвращения

Ваноли вряд ли догонит первую пятерку.
На кону тридцать шесть пунктов. Еще до стыковых матчей сборной России в РПЛ проведут три тура, разыграют девять ценных пунктов. Собирались провести по четыре матча, но двадцать второй тур перенесли на май в интересах сборной. Кроме того, увидим поединки 1/8 финала Кубка России, что тоже увлекательно и чревато сенсациями. Не только еврокубковые бойцы Семак и Ваноли получат дополнительную игровую практику.
Но чтобы сравнить расклады для самых популярных бойцов, изучим внутреннее расписание известных клубов. Для удобства используем понятную реверсную схему оценки. Если соперник на 16-м месте в РПЛ, то встреча с ним дает один балл, а если это сам еврокубковый боец «Зенит», то все шестнадцать, ведь подопечные Семака сейчас первые в таблице. Чем выше сумма – тем успешнее соперники в осенней части сезона, все наглядно и показательно.
Но и о контексте забывать не будем, ведь не всегда формально «легкий» соперник таков для конкретного клуба.
7. «Сочи» — 9 баллов
Соперники в РПЛ: Арсенал (д), «Ростов» (г), «Химки» (г).
Федотов получил в соперники аутсайдеров. Идеальный плацдарм для наступательной операции. Или только на первый взгляд? У «Ростова» свои счеты против «Сочи». Помним один из самых безумных и грустных матчей в истории РПЛ, когда у Карпина вынужденно играли подростки. «Химки» куда опаснее, чем можно судить по их месту в таблице, особенно для команды со стилем «Сочи». Наконец, старт против «Арсенала» — возможность посоревноваться против Божовича в тактике, и не каждый выходил сухим из этой воды. Еще будет кубковый бой с ЦСКА, поэтому не удивляйтесь, если в этом случае легкость календаря обманет.
6. «Динамо» — 14 баллов
Соперники в РПЛ: Химки (г), «Спартак» (д), «Арсенал» (г).
Шварц не может жаловаться, ведь сначала сыграет против шестнадцатой команды лиги, потом против неудачливого «Спартака», который уже переживет дерби против ЦСКА. Наконец, повстречают опасный, но нестабильный «Арсенал». В первом круге обыграли Черевченко со счетом 4:1. Против «красно-белых» в дерби была ничья 2:2. А туляков разнесли 5:1, хотя повторить тот результат непросто. Многое зависит от четкости работы Шварца и функциональной готовности игроков. Но календарь «Динамо» после зимней спячки не такой грозный на вид, как у целого ряда конкурентов.
5. «Зенит» — 18 баллов
Соперники в РПЛ: «Рубин» (д), «Уфа» (д), «Крылья Советов» (г).
Два матча против «Бетиса» позволят чемпионам разбежаться. Кубковый поединок против КАМАЗа отвлечет, но у Семака достаточно длинная обойма, чтобы три матча против середняков не помешали чемпионским амбициям. Календарь у «Зенита» удобный, особенно если сравнивать с тем же «Спартаком». Казанцев после двух поражений в прошлом сезоне обыграли. «Уфа» в гостях не такая грозная, как дома. Остается задача взять три очка против «Крыльев Советов» в гостях. Также важно учесть, что проход «Бетиса» выводит в следующий раунд ЛЕ. Там матчи пройдут 10 и 17 марта, тогда нагрузки заметно вырастут.
4. ЦСКА – 23 балла
Соперники в РПЛ: «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (д), «Локомотив» (г).
Когда «Динамо» или «Зениту» захочется рассказать о непростом календаре после паузы, то пусть сравнят с этим списком. Два дерби и гостевой матч против команды, которая отобрала у Березуцкого очки в Москве. Также выше упоминали, что ЦСКА не повезло с кубковым жребием. Пока многие записные фавориты получили соперников из низших лиг, вроде «Кубани» для Ваноли, «армейцам» достался приличный «Сочи». И в чемпионате тест на силу для ЦСКА последует мгновенно – год откроют с помощью дерби против «Спартака». Даже новички в курсе, насколько эта принципиальная игра важна, независимо от мест соседей в таблице.
3. «Краснодар» — 25 баллов
Соперники в РПЛ: «Локомотив» (д), «Урал» (д), «Спартак» (г).
Нового немецкого тренера «горожан» сразу проверят в боевых условиях. «Локомотив» обыграл южан дома в первом круге. Команда Шалимова после первой встречи стала сильнее, невзирая на потерю ключевого защитника Адамова. Наконец «Спартак» поменял наставника, и это снова опасность не угадать с тактикой или подходом. Для «Краснодара» все матчи будут большими испытаниями. Тем более, в ноябре одержали победу над Виторией, москвичи дома мечтают о реванше. У «горожан» тяжелый календарь, один из самых коварных. Зато матчи будут интересными, многое расскажут о методах тренера Фарке и готовности футболистов после сборов.
2. «Локомотив» — 26 баллов
Соперники в РПЛ: «Краснодар» (г), «Химки» (д), ЦСКА (д)
Поднимаемся все выше и выше по накалу. И поскольку команда Глушакова может весной сыграть намного успешнее, чем осенью, когда уходил и возвращался тренер, то всех соперников Гисдоля на старте сезона можно смело называть невероятно опасными для нестабильных «железнодорожников». «Локомотив» перестраивается, поэтому уже против Фарке в гостях могут потерпеть поражение. И хотя не отвлекаются на еврокубки, а в Кубке России в соперниках «Енисей», по сумме баллов оказались даже выше ЦСКА и «Краснодара».
1. «Спартак» — 40 баллов
Соперники в РПЛ: ЦСКА (д), «Динамо» (г), «Краснодар» (д).
С большим отрывом лидирует «Спартак». У него вообще не будет условно «легких» соперников. Два дерби, а затем матч против Фарке, которому важно показать Галицкому, что «горожане» научатся стабильно побеждать москвичей и в будущем повоюют за титул в РПЛ. На закуску «Краснодар» ждала встреча против Кержакова, который обыграл «Спартак» на радость бывшим клубам в Москве в первом круге. Но и без этого у Ваноли ужасный календарь, который усложнит плей-офф Лиги Европы. Уже 25 февраля проведут жеребьевку. «Красно-белым» могут достаться «Барселона», «Севилья», «Аталанта», «Наполи» и «Лейпциг». Или «Боруссия» Д, если немцы отыграются после сенсационного домашнего поражения от «Рейнджерс».
Ваноли попал в непростой клуб в ответственный момент. Сразу должен показать все тренерское мастерство, а заодно свято верить, что футболисты не подведут, хотя Тедеско и Виторию огорчали не раз.