«Я не настолько хорош». Конте заявил, что может покинуть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» после поражения в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Бернли» (0:1) заявил, что обсудит своё будущее с руководством клуба.

Я открыт для любого решения, потому что хочу помочь «Тоттенхэму». Я слишком честен, чтобы закрыть глаза и продолжать в том же духе, просто говоря: хорошо, у меня большая зарплата. У меня есть амбиции. Я не настолько хорош, чтобы улучшить ситуацию в этом клубе.

Мне нужно поговорить с руководством клуба. «Тоттенхэм» должен дать оценку команде и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что я продолжаю проигрывать. Мне очень жаль. В «Тоттенхэме» меняются тренеры, а игроки всегда остаются прежними… А результаты не меняются.

Может быть, я не так хорош. «Тоттенхэм» пригласил меня, чтобы я изменить ситуацию, но я слишком честен. Мы делаем всё, чтобы изменить ситуацию, но этого недостаточно. Четыре поражения в пяти матчах — это много. Со мной такого не происходило.