«Я не настолько хорош». Конте заявил, что может покинуть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Бернли» (0:1) заявил, что обсудит своё будущее с руководством клуба.
Я открыт для любого решения, потому что хочу помочь «Тоттенхэму». Я слишком честен, чтобы закрыть глаза и продолжать в том же духе, просто говоря: хорошо, у меня большая зарплата. У меня есть амбиции. Я не настолько хорош, чтобы улучшить ситуацию в этом клубе.
Мне нужно поговорить с руководством клуба. «Тоттенхэм» должен дать оценку команде и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что я продолжаю проигрывать. Мне очень жаль. В «Тоттенхэме» меняются тренеры, а игроки всегда остаются прежними… А результаты не меняются.
Может быть, я не так хорош. «Тоттенхэм» пригласил меня, чтобы я изменить ситуацию, но я слишком честен. Мы делаем всё, чтобы изменить ситуацию, но этого недостаточно. Четыре поражения в пяти матчах — это много. Со мной такого не происходило.
На данный момент «Тоттенхэм» занимает 8-е место в чемпионате Англии.
А вот если бы Конте сказал, что я не могу ничего сделать, изменить, подаю в отставку, и отказываюсь от компенсации, да это было бы красиво, но Конте не дурак, этого не делает, а говорит выгодно для себя.
А вот если бы Конте сказал, что я не могу ничего сделать, изменить, подаю в отставку, и отказываюсь от компенсации, да это было бы красиво, но Конте не дурак, этого не делает, а говорит выгодно для себя.