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«Я не настолько хорош». Конте заявил, что может покинуть «Тоттенхэм»

вчера, 12:10
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Бернли» (0:1) заявил, что обсудит своё будущее с руководством клуба.

Я открыт для любого решения, потому что хочу помочь «Тоттенхэму». Я слишком честен, чтобы закрыть глаза и продолжать в том же духе, просто говоря: хорошо, у меня большая зарплата. У меня есть амбиции. Я не настолько хорош, чтобы улучшить ситуацию в этом клубе.

Мне нужно поговорить с руководством клуба. «Тоттенхэм» должен дать оценку команде и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что я продолжаю проигрывать. Мне очень жаль. В «Тоттенхэме» меняются тренеры, а игроки всегда остаются прежними… А результаты не меняются.

Может быть, я не так хорош. «Тоттенхэм» пригласил меня, чтобы я изменить ситуацию, но я слишком честен. Мы делаем всё, чтобы изменить ситуацию, но этого недостаточно. Четыре поражения в пяти матчах — это много. Со мной такого не происходило.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 8-е место в чемпионате Англии.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:35
Ну Сити обыграли классно. А в остальном
конечно провал. Плохо, когда тренер опускает руки.
mike60
mike60
вчера в 21:20
у Моуриньо не получилось.Теперь у Конте не получилось.Видать дело ни только в Моуриньо.С Тоттенхемом сложно добиться успеха любому тренеру
Izmar
Izmar
вчера в 18:12
    протон
    протон
    вчера в 17:17
    Я думаю в конце сезона будет интересно посмотреть на аналитику Тотенхема Конте и Моура. Потому что каких-то отличий я особо не вижу, кроме деградации связки Сона и Кейна, хотя, возможно, это заслуга Нуну
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 16:32
    Великая фраза из фильма, которая идеально описывает тоттенхэм....вроди и игроки хорошие, и тренеров топовых назначают, но вот чего то не хватает....
    dok66
    dok66
    вчера в 15:18
    Тонкий намек на толстые обстоятельства , то биш - "я не я , и хата не моя". Жаль в контракте не прописано , что проигрыш 4 матчей из пяти ведет к банальному увольнению без компенсаций. А так - все в шоколаде . Ну "не шмогла я" , - увольняйте и кошелек мой пополняйте .
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 15:02
    Похоже, Конте в панике. Надо остыть и продолжать работать. Всё же это топовый тренер.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 14:32
    Тоттенхэму из года в год чего-то не хватает.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:19
    Берите Семака , супер-пупер !
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:17
    А ты о чем думал, когда шел туда работать???
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 14:16
    Тонко намекнул, что состав 77 и надо менять )))
    beefs
    beefs
    вчера в 13:54
    Признайся, что не справился...
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 13:54
    Непонятно ,что не хватает Тоттенхэму,вроде тренер нормальный и состав приличный. Нет мотивации, спортивной агрессии. Но надо менять ситуацию.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 13:52
    И вины с себя не снимает, и в то же время в отставку не подаёт.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:38
    Сам не ожидал, что проиграют аутсайдеру.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 13:36
    Ну и ладно.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 12:59
    Конте говорит, что очень амбициозен и понимает, что с «Тоттенхэмом» он не добьётся ничего. Он выбрал правильную стратегию, говоря, что зарплата у него большая и много амбиции, но мы проигрываем. Это прямой намёк руководству либо вы увольняете меня, либо не смейте ничего предъявлять. Конте в этом просто красавец, вроде виноват, а предъявить нечего, то есть предъявить то есть что, но не выгодно в финансовом плане.
    А вот если бы Конте сказал, что я не могу ничего сделать, изменить, подаю в отставку, и отказываюсь от компенсации, да это было бы красиво, но Конте не дурак, этого не делает, а говорит выгодно для себя.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 12:45
    Надо работать до конца
    1 984
    1 984
    вчера в 12:40
    Самокритика - это хорошо.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 12:37
    уходить нельзя, ты ж не крыса...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:34
      lotsman
      lotsman
      вчера в 12:32
      Нужны новые игроки.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 12:26
      В этом клубе чуть ли не каждый год меняются тренеры и даже успешный Конте ничего не может там сделать.
      makkie
      makkie
      вчера в 12:25
      Ваноли умнее оказался, решив не суваться в проблемный Тоттенхэм )))
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 12:12
      Обновление состава просто необходимо.
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