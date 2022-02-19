Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-22

1645280531

19 февраля 2022, 17:22

Бывший форвард «Манчестер Сити» собирается поехать в Катар на ЧМ в качестве тренера.

Пока этот вариант не обсуждался, но у нас будет встреча на этой неделе. Да, это так, я хочу быть там.

Напомним, Агуэро был заменён в первом тайме поединка 12-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Позже стало известно, что нападающий выбыл из строя минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем. 15 декабря Агуэро объявил о завершении карьеры.