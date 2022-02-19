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Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-22

19 февраля 2022, 17:22

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро собирается поехать в Катар на ЧМ в качестве тренера.

Пока этот вариант не обсуждался, но у нас будет встреча на этой неделе. Да, это так, я хочу быть там.

Напомним, Агуэро был заменён в первом тайме поединка 12-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Позже стало известно, что нападающий выбыл из строя минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем. 15 декабря Агуэро объявил о завершении карьеры.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
19 февраля в 22:56
Игроком был нормальным,как тренером ХЗ
старина
старина
19 февраля в 20:40
Без работы не останется,но почему то не вижу Серхио тренером
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 20:34
Агуэро - это легенда и он должен оставаться в футболе. Будет отлично , если он войдёт в тренерский штаб Аргентины, а в последствии и возглавит сборную своей страны.
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 20:25
Отдохнуть на халяву всегда хорошо.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 19:25
Этот не поможет, тем более там ещё Месси рулит
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 18:19
Ему есть чем поделиться
протон
протон
19 февраля в 18:14
Правильно. Огромный тренерский опыт за плечами. Обязательно поможет сборной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 17:56
Хоть через черный ход попадёт...
Свeтозар
Свeтозар
19 февраля в 17:45
Ну а почему бы и нет..
1 984
1 984
19 февраля в 17:23
Удачи в новой должности.
Cat01
Cat01
19 февраля в 17:23
Очень хорошо
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