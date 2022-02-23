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Президент «Атлетико»: «Симеоне будет в клубе столько, сколько захочет»

вчера, 19:07

Президент «Атлетико» Энрике Сересо во время общения с журналистами прокомментировал слухи о возможной отставке Диего Симеоне с поста главного тренера команды.

Симеоне будет в «Атлетико» столько, сколько захочет. Ясно? То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой.

Когда он уйдет, я поставлю на его место журналиста, потому что вы «умеете» составлять составы, как никто больше.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:37
Я только за!
протон
протон
вчера в 19:31
Вот это поддержка. тренера!
Радует, что Симеоне защищают на самом высоком уровне и помнят в какой Атлетико он приходил в 2011. Клуб который не видел национальных трофеев с 1996 года и был редким гостем в ЛЧ. А в финале ЛЧ(КЕЧ) были в бородатом 1974 году.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:13
Хороший ответ. Там оказывается все такие_) Я думал, только Симеоне , но и президент. Мужской клуб, хоть я их и не люблю. Гризман портит всю статистику им со своими косичками. Правда, после второго прихода в клуб он сразу подстригся.
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