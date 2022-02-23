Президент «Атлетико»: «Симеоне будет в клубе столько, сколько захочет»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо во время общения с журналистами прокомментировал слухи о возможной отставке с поста главного тренера команды.

Симеоне будет в «Атлетико» столько, сколько захочет. Ясно? То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой.

Когда он уйдет, я поставлю на его место журналиста, потому что вы «умеете» составлять составы, как никто больше.