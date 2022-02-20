Рой Кин отказался возглавить «Сандерленд»

1645343907

вчера, 10:58

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» отказался возглавить «Сандерленд».

The Sun сообщает, что 50-летний специалист, ранее уже тренировавший «черных котов» с 2006 по 2008 год, отказал клубу из-за предложенного срока контракта. Ирландскому тренеру предложили возглавить команду всего на один сезон.

Последний раз Кин возглавлял клуб в качестве главного тренера в 2011-м («Ипсвич»). После этого он работал ассистентом в сборной Ирландии (2013-2018), «Астон Вилле» (2014) и «Ноттингем Форест» (2019).