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Рой Кин отказался возглавить «Сандерленд»

вчера, 10:58

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отказался возглавить «Сандерленд».

The Sun сообщает, что 50-летний специалист, ранее уже тренировавший «черных котов» с 2006 по 2008 год, отказал клубу из-за предложенного срока контракта. Ирландскому тренеру предложили возглавить команду всего на один сезон.

Последний раз Кин возглавлял клуб в качестве главного тренера в 2011-м («Ипсвич»). После этого он работал ассистентом в сборной Ирландии (2013-2018), «Астон Вилле» (2014) и «Ноттингем Форест» (2019).

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 14:42
Сначала его из "Эвертона" должны выгнать)
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:56
пусть Френка Лэмпарда берут, ему оттуда начинать надо, по хорошему.
Gahi
Gahi
вчера в 12:06
Для каждого тренера есть своё время за которое он может показать результат, поэтому Рой Кин дал понять что один сезон его не устраивает. Удачи
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 11:54
Ну и ладно.
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:45
Ну наверное Сандерленд особо не потерял
Mangur
Mangur
вчера в 11:25
Та никто не знает кто такой Сайдерлен
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:12
Не захотел и не возглавил.
drug01
drug01
вчера в 11:04
Так будет лучше
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:00
Не хочет возвращаться.
lotsman
lotsman
вчера в 10:59
Один сезон его не устраивает.
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