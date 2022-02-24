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В «Локомотиве» опровергли слухи о разрыве контракта с компанией Рангника

вчера, 17:36

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о разрыве контракта московского клуба с консалтинговой компаний немецкого специалиста Ральфа Рангника.

Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений.

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Все комментарии
1 984
1 984
вчера в 19:51
Сами разберутся.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 19:37
Сплетни и слухи, а что по факту
Cat01
Cat01
вчера в 19:28
Много всяких мнений
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:26
Тёмная история!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:21
Вообще пофиг!
Mekail
Mekail
вчера в 19:00
Ну нет так и нет...
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:34
Это другое :Сперва было вот так,но что-то пошло не так и,таким образом,мы решили что это нецелесообразно,потому что всё не так.А Рафик нихрена ни в чём не виноват...
Накир
Накир
вчера в 17:48
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
    вчера в 17:41
    Добро пожаловать!!! У нас красота, постарайтесь найти время и съездить на сам Байкал, не пожалеете! Приятного времяпровождения!!!
    протон
    протон
    вчера в 17:38
    Сначала говорили, что уход Рангника ни на что не повлияет, потому что они работают с его компанией, а теперь вот это. Ясно
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