В «Локомотиве» опровергли слухи о разрыве контракта с компанией Рангника

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о разрыве контракта московского клуба с консалтинговой компаний немецкого специалиста .

Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений.