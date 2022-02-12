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«Рубин» должен 40 млн рублей за аренду «Ак Барс Арены»

сегодня, 17:19

«Рубин» может остаться без стадиона на ближайшие матчи Кубка России с «Ротором» и РПЛ с «Ростовом».

Причина — руководство стадиона уже два года не получает от казанцев деньги за аренду. Клуб должен будет либо погасить долги, либо заняться поиском новой домашней арены.

На данный момент «Рубин» должен «Ак Барс Арене» 40 млн рублей. Если ситуация не разрешится, то казанцы не смогут проводить грядущие домашние матчи у себя в городе, поскольку на стадионе «Центральный» к этому моменту не успеют подготовить поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:12
желательно всё же заплатить
Хиромант
Хиромант
сегодня в 19:09
- Странно, почему выпендривается "Ак Барс Арена"? Ну не пустят туда "Рубин", и что??? Откуда прибыль? Рынок откроют, как по всей стране в 90-е? Вряд ли правительство и президент будут в восторге от этого решения...

- С другой стороны - чего "завыпендривался" "Рубин"? Два с лишним года не платить за аренду, если договора подписаны? На что надеялись? Сказать бы - нищие, денег нет - Ни фига!!! На трансферы значит есть (в смысле жильцов приглашать), а за стадион (в смысле за квартиру) платить мы не собираемся...

- Глупость, какая-то... Ничем хорошим это не кончится...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 18:49
Зато власти сделали всё, чтобы Циолковского, Достоевского, Королева и Гагарина больше вспоминали) Потому что только и остается вспоминать на фоне таких достижений, как попытки запуск в космос советской Ангары..
lotsman
lotsman
сегодня в 18:21
Не погасят долг, где играть будут?
протон
протон
сегодня в 18:16
Дурдом в Казани! Клуб из Казани арендует футбольный стадион в своём же городе!!! Для чего и кого вообще, зачем построили арену? Но и Рубин хорош. Долг в 40 млн. я думаю для них копейки, зная какие зп ону платят за никчемных футболистов!
протон
протон
сегодня в 18:16
Пусть "Рубин" возвращается на старый стадион, та арена помнит "Интер", "Барселону", "Рапид".
А на ватерпольной холодно, неуютно, нет души у неё. Ещё и денег каких-то хотят(
старина
старина
сегодня в 18:13
Надеюсь договорятся
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 17:59
Неужто в Татарстане не могут найти денег на единственную команду? Тем более по меркам РПЛ это небольшие деньги.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:41
Не, ну сразу видно как у нас отлично развивается футбол в стране. Построили стадионы, а у команд нет денег, чтобы на них играть. Еще и FanID сделали, чтобы на этих стадионах еще и болельщиков не было хахахахахаха

Как же сильно сдеградировала эта страна... А ведь это родина Достоевского, Циолковского, Королева, Гагарина...
Казанский
Казанский
сегодня в 17:34
Почему схема "аренда стадиона за рубль в год" возможна только в Питере?))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:34
Ну, да с арендой "Газпром Арена" у Зенита проблем нет.
Сколько там 1 рубль на 49 лет? Всем бы так жить!!!
3ton
3ton
сегодня в 17:31
Главное построить стадион
А есть у клуба деньги платить за аренду - это не важно
На город повесим , пусть платят 😂
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:30
У Рубина Ген. директор Рустем Сайманов и разве он не может вспомнить молодость?
Сайман может сдавать в субаренду «Ак Барс Арену» клубам, которых принимает фк Рубин.
Схема из 90-х может прокатить или Сайман уже не тот?
Izmar
Izmar
сегодня в 17:23
Лучше играть во дворе, ну и цены.
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