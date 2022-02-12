«Рубин» должен 40 млн рублей за аренду «Ак Барс Арены»

«Рубин» может остаться без стадиона на ближайшие матчи Кубка России с «Ротором» и РПЛ с «Ростовом».
Причина — руководство стадиона уже два года не получает от казанцев деньги за аренду. Клуб должен будет либо погасить долги, либо заняться поиском новой домашней арены.
На данный момент «Рубин» должен «Ак Барс Арене» 40 млн рублей. Если ситуация не разрешится, то казанцы не смогут проводить грядущие домашние матчи у себя в городе, поскольку на стадионе «Центральный» к этому моменту не успеют подготовить поле.
- С другой стороны - чего "завыпендривался" "Рубин"? Два с лишним года не платить за аренду, если договора подписаны? На что надеялись? Сказать бы - нищие, денег нет - Ни фига!!! На трансферы значит есть (в смысле жильцов приглашать), а за стадион (в смысле за квартиру) платить мы не собираемся...
- Глупость, какая-то... Ничем хорошим это не кончится...
- С другой стороны - чего "завыпендривался" "Рубин"? Два с лишним года не платить за аренду, если договора подписаны? На что надеялись? Сказать бы - нищие, денег нет - Ни фига!!! На трансферы значит есть (в смысле жильцов приглашать), а за стадион (в смысле за квартиру) платить мы не собираемся...
- Глупость, какая-то... Ничем хорошим это не кончится...