Мировая война в футболе: Чеферин сцепился с Инфантино, 15 миллиардов от шейхов против «сказочников и неудачников»

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вчера, 16:28

УЕФА и ФИФА устроили гонку вооружений.

Катарцы поддержат Чеферина 15 миллиардами евро

После неудачного переворота Аньелли изгнали с поста президента ECA (Европейской ассоциации клубов). Теперь организацию возглавляет доверенный катарских шейхов, президент ПСЖ и новый друг словенского адвоката Чеферина – Аль-Хелайфи. В сентябре Нассер поиздевался над Пересом, Аньелли и Бартомеу, которые пытались свергнуть УЕФА и ликвидировать Лигу чемпионов:

Прежде чем смотреть в будущее, нам нужно оглянуться. Не собираюсь детально останавливаться на событиях 18 апреля с «не такой уже и „супер“ лигой», потому что не желаю уделять внимание сказочникам и неудачникам. Мы вместе отстаиваем интересы европейского футбола, игроков, клубов, лиг, национальных федераций и, прежде всего, фанатов.

Классическое дерзкое политическое заявление, но совпадает с линией Чеферина. Александер обозвал мятеж «гнусным и шарлатанским». Но слова это одно, как и план реформы ЛЧ с 2024-го года, а клубам нужны аргументы в пользу линии от УЕФА . Бунты фанатов стали важной составляющей поражения Суперлиги, но теперь есть еще один важный фактор.

Катарцы гарантируют телевизионный контракт на 15 миллиардов евро за три года с осени 2024-го. Это позволит увеличить доходы участников ЛЧ примерно на 40 %. Семак больше не будет жаловаться на бедность «Зенита»? Аль-Хелайфи уже разослал соответствующее письмо участникам ЕСА, и причина решение понятная – сохранить клубы АПЛ как нейтральные в этой глобальной войне за деньги и влияние, не отдать телевизионный пул ЛЧ другим.

Инфантино готовит ответ с мундиалями каждые два года

Хотя Чеферин постоянно повторяет, что частое проведение чемпионатов мира убьет футбол, плохо скажется на здоровье игроков и навредит, Инфантино думает иначе. Ему важны голоса африканцев, американцев и азиатов на выборах в будущем. Мечтают дать шанс на участие на чемпионате мира раз в два года. А куда сместить в таком случае Евро и Кубок Америки, не говоря о КАН или Кубке Азии? Придется перелопатить весь мировой календарь.

А ключевой козырь у Инфантино тот же, что у Чеферина – деньги. Только не в руки ведущим клубам Европы, которые уже богатые, а всем мировым федерациям, где много чиновников хотели бы погреться, распределяя премиальные ФИФА . Два президента – Чеферин и Инфантино, в состоянии войны, и она касается, в том числе, Суперлиги. Очевидно, что за идеей торчали уши одного швейцарца. Его молчаливое согласие позволило Аньелли пойти в атаку.

Иронично, что он европейских прокуроров, у которых возникли вопросы к президенту ФИФА , Инфантино прячется в Катаре, где активно готовится к ЧМ -2022. Без финансового успеха турнира, который соберет в крошечной стране миллионы фанатов, ФИФА проиграет спор о мундиалях раз в два года, а еще поставит крест на другой идее Джанни – новом формате Клубного ЧМ . Текущий розыгрыш станет последним привычным.

Инфантино планировал турнир с 24 участниками, но европейские гранды, которым собирались выделить 8 путевок, пригрозили бойкотом. Важно отметить, что Саудовская Аравия, чей фонд выкупил «Ньюкасл», публично поддержала идею ФИФА о чемпионатах мира раз в два года. Также немецкие СМИ писали, что инвесторами проекта Суперлиги являются власти той же нефтяной страны, хотя и вкладывали деньги через JP Morgan.

У Переса давние дружественные отношения с принцами из Эр-Рияда, его строительная компания имеет там подряды. Официально власти Саудовской Аравии опровергают связь с Суперлигой, что логично после провала. Но при этом действия Инфантино – попытка насадить ЧМ , который помешает проводить Евро, и Клубный ЧМ , на который нужно много времени, говорят о его желании подрубить влияние УЕФА . Забавно, что при этом Джанни торчит именно в Катаре, которому выгоден успех нового формата ЛЧ .

Спрос рождает предложение, «новый рассвет» не за горами

Аль-Хелайфи обещает «новый рассвет», и это переводится на язык чисел. Фанатов футбола становится все больше. Есть шансы захватить рынок США и Канады. Также понятно, что популярность футбола в Китае постоянно растет, а Индия – еще один перспективный рынок, за который обязательно повоюют. Европейцы уже постоянно платят за футбол, как и южноамериканцы.

Лига чемпионов – мировое явление. Чеферин разыгрывает этот козырь. Пустит в обновленный турнир 36 клубов вместо 32. Каждый получит минимум 10 матчей, но по системе, которая с оговорками похожая на «швейцарскую». Единая таблица, 5 матчей дома, 5 на выезде. Все клубы разобьют на 4 группы по рейтингу УЕФА , команда из первой корзины дважды сыграет с клубами из первой корзины, трижды – из второй и третьей, и еще дважды – из четвертой.

Дальше или сразу 16 лучших пойдут в классический плей-офф. Или только восемь, а еще шестнадцать клубов проведут раунд на выбивание. В любом случае будет много непредсказуемых матчей, особенно грандов между собой. Идея не бредовая, реакция не такая плохая, как на реформу с ЧМ раз в два года. А теперь у Чеферина еще и контракт на 5 миллиардов евро за сезон имеется, поэтому многие клубы согласны на новый формат.

Перес побурчит, но «Реалу» тоже выгодно увеличить доходы от выступлений в ЛЧ с 2024-го на сорок процентов. Или даже существеннее, если выйдут в финал. У ЧМ такого конкретного спонсора нет, хотя не исключаем, что и эту реформу продавят. Тогда Евро-2028-го сместят на год раньше, на 2027-й. Понятно, что у консерваторов такие реформы вызывают раздражение, старые форматы остаются рабочими.

Но если одна глобальная проблема. Футбольный рынок так накачали деньгами, которые не успевают отработать, что приходится выдумывать велосипед заново ради покрытия расходов. У ФИФА огромные доходы, но не стоит путать их с прибылью. А УЕФА попросту шантажируют большие клубы, которые говорят: «Или давайте больше денег, или мы создадим свою песочницу». Что бывает с диктатурами, чье руководство проиграло в экономике? Отвлекают войной, начиная бессмысленную резню, выдумывают врагов и атакуют.