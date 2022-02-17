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Галицкий до «Краснодара» хотел купить лазаревский «Авангард»

вчера, 10:17

Экс-футболист «Ротора» и «Зенита» Олег Трифонов рассказал, что владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий ранее интересовался покупкой лазаревского «Авангарда»:

Клуб под таким именем раньше был в Лазаревском, им управлял мой дядя, там играла вся моя семья. И отец, и брат, и я. Тот «Авангард» закрылся, но еще при жизни дяди клуб пытался реанимировать Сергей Галицкий — до создания «Краснодара». Клуб поднялся в первенство КФК, с огромным отрывом стал там первым.

Что помешало планам? Насколько знаю, Галицкому не дали выкупить стадион — его уже продали московским компаниям. На этом месте хотели построить какой-то гостиничный комплекс. Не построили до сих пор: стадион так и стоит разрушенный. Когда Галицкий понял, что нет единомышленников и никому кроме него футбол в Лазаревском неинтересен, уехал в Краснодар и построил базу в Четуке.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 14:54
Согласен автором, только базу в Читуке СНГ не построил, а выкупил у "Кубани". Потом чуть перестроил. Строит, собственно, до сих пор. Рядом с Краснодаром и очень живописно.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ zjtevk55mg7w (раскрыть)
вчера в 14:12
Не самый худший вариант.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 14:11
Ну и как показало время,хорошо что не купил,получилось даже лучше. Далее он хотел купить Кубань,не дали,хоршо что не дали,построил клуб с нуля,со своей философией и путем развития,никому ничем не обязан.
zjtevk55mg7w
zjtevk55mg7w
вчера в 12:41
Жаль, какой крутой выезд в Лазаревское мог быть, а в итоге нам достался Краснодар
Gahi
Gahi
вчера в 12:11, ред.
Грустная история в которой отражается вся палитра гениальных руководителей на местах, которые в угоду своего кармана готовы заключать любые сделки лишь бы урвать свой кусок. Видимо в Лазаревском чиновники строили большие планы, а воз и ныне там, нет футбола, нет гостиницы, и стадион с тех пор так и стоит разрушенный. Главное что Сергей Галицкий вовремя понял, что с таким руководством города как в Лазаревском футбола не будет и переключился на город Краснодар. В этой ситуации радует одно, что футбольный клуб "Краснодар" за короткий срок стал "Авангардом" Краснодарского края по футболу со своей командой в РПЛ и прекрасным стадионом одним из лучших в России. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:00
...а если бы не повезло и тут,то уехал бы в ПАриж и купил ПСЖ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:47
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:20
    Жителям Лазаревского не повезло.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:10
    Все что не случилось - к лучшему.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:55
    Что было, то было.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 10:46
    Вот только лазаревского Авангарда и не хватало для расширения лиги
    beefs
    beefs
    вчера в 10:21
    интересная информация о Галицком...
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