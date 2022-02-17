Галицкий до «Краснодара» хотел купить лазаревский «Авангард»

Экс-футболист «Ротора» и «Зенита» рассказал, что владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий ранее интересовался покупкой лазаревского «Авангарда»:

Клуб под таким именем раньше был в Лазаревском, им управлял мой дядя, там играла вся моя семья. И отец, и брат, и я. Тот «Авангард» закрылся, но еще при жизни дяди клуб пытался реанимировать Сергей Галицкий — до создания «Краснодара». Клуб поднялся в первенство КФК , с огромным отрывом стал там первым.

Что помешало планам? Насколько знаю, Галицкому не дали выкупить стадион — его уже продали московским компаниям. На этом месте хотели построить какой-то гостиничный комплекс. Не построили до сих пор: стадион так и стоит разрушенный. Когда Галицкий понял, что нет единомышленников и никому кроме него футбол в Лазаревском неинтересен, уехал в Краснодар и построил базу в Четуке.