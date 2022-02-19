Американский фонд купит более 80% акций «Аталанты» за 350 млн евро

У «Аталанты» в скором времени могут смениться владельцы.
Инсайдер Николо Шира утверждает, что более 80% акций клуба из Бергамо купит американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR. Сумма сделки составит 350 млн евро.
Отмечается, что семья Перкасси сохранит миноритарную долю и будет управлять клубом в переходный период.
«Аталанта» таким образом станет седьмым клубом Серии А с владельцами из США. Также американцы управляют «Миланом», «Ромой», «Фиорентиной», «Дженоа», «Специей» и «Венецией».
«Аталанта» таким образом станет седьмым клубом Серии А с владельцами из США.
100% Спартака стоит 1,1-1,2 миллиарда евро.
Я вот всё думал, что Федун просто идиот, а получается он патриот! Делает всё, что бы Спартак не достался янкам!
«Аталанта» таким образом станет седьмым клубом Серии А с владельцами из США.
100% Спартака стоит 1,1-1,2 миллиарда евро.
Я вот всё думал, что Федун просто идиот, а получается он патриот! Делает всё, что бы Спартак не достался янкам!