ГлавнаяНовостиФинансыИталия. Серия А 2021/2022

Американский фонд купит более 80% акций «Аталанты» за 350 млн евро

19 февраля 2022, 08:40

У «Аталанты» в скором времени могут смениться владельцы.

Инсайдер Николо Шира утверждает, что более 80% акций клуба из Бергамо купит американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR. Сумма сделки составит 350 млн евро.

Отмечается, что семья Перкасси сохранит миноритарную долю и будет управлять клубом в переходный период.

«Аталанта» таким образом станет седьмым клубом Серии А с владельцами из США. Также американцы управляют «Миланом», «Ромой», «Фиорентиной», «Дженоа», «Специей» и «Венецией».

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Все комментарии
протон
протон
19 февраля в 12:57
350 млн что-то мало. Там стоимость состава выше 350 млн.
kasyak7
kasyak7
19 февраля в 10:33
Уже и в Италию полезли пендосы.Все не уймется им
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 10:01
Сеоро СериаА станет МЛС лигой))
galem72
galem72 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 февраля в 09:50
А что, собственно, в этом плохого? У американцев есть бабки, есть желание их преувеличить, ищут разные законные пути, вкладываются в выгодные им проекты или хотя бы биз, который можно поднять на прилично прибыльный уровень. По-моему, это здоровое ведение своих дел.
ОПС
ОПС
19 февраля в 09:45
Деньги лишними не будут.
Байкал-38
Байкал-38
19 февраля в 09:34
80% Аталанты стоит 350 млн евро.
«Аталанта» таким образом станет седьмым клубом Серии А с владельцами из США.
100% Спартака стоит 1,1-1,2 миллиарда евро.
Я вот всё думал, что Федун просто идиот, а получается он патриот! Делает всё, что бы Спартак не достался янкам!
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 09:00
Но а выигрывают итальянцы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 08:57
Америкосы потихоньку всё скупают!
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 08:48
Круто нынче футбол стоит.
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