Американский фонд купит более 80% акций «Аталанты» за 350 млн евро

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19 февраля 2022, 08:40

У «Аталанты» в скором времени могут смениться владельцы.

Инсайдер Николо Шира утверждает, что более 80% акций клуба из Бергамо купит американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR. Сумма сделки составит 350 млн евро.

Отмечается, что семья Перкасси сохранит миноритарную долю и будет управлять клубом в переходный период.