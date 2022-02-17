«Химки» и «Мособлгаз» подписали спонсорский контракт

«Химки» заключили спонсорский контракт с АО «Мособлгаз». Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба команды.

Крупнейшая газораспределительная организация России обслуживает более 3 миллионов абонентов.

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал подписание контракта:

Это очень ценная поддержка для нашего футбольного клуба, которому необходимо решить непростую задачу во второй части сезона. Приятно, что мы начинаем сотрудничество с организацией, которая поддерживает развитие спорта в Подмосковье. Мы приложим все усилия, чтобы взаимодействие получилось эффективным и принесло обоим сторонам взаимную пользу.