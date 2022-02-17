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«Химки» и «Мособлгаз» подписали спонсорский контракт

вчера, 16:35

«Химки» заключили спонсорский контракт с АО «Мособлгаз». Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба команды.

Крупнейшая газораспределительная организация России обслуживает более 3 миллионов абонентов.

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал подписание контракта:

Это очень ценная поддержка для нашего футбольного клуба, которому необходимо решить непростую задачу во второй части сезона. Приятно, что мы начинаем сотрудничество с организацией, которая поддерживает развитие спорта в Подмосковье. Мы приложим все усилия, чтобы взаимодействие получилось эффективным и принесло обоим сторонам взаимную пользу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:05
теперь Химки резко газанут !
berda2003
berda2003
вчера в 18:14
почему бы не написать РФС-ГАЗПРОМ... и всё, хватит на всех
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:34
Похоже тарифы на газ резко подрастут.
particular
particular
вчера в 17:08
Теперь, пожалуй, сделка по Коко приобретёт реальные очертания 😉
Grabovsky
Grabovsky ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:07
ты это ему объясни =)))

a3r3v3 сегодня в 17:00
Зенит решил с тыла зайти
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 17:00
Зенит решил с тыла зайти
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:53
Для Химок глоток воздуха(газа)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:52
Ну и хорошо.
LOpp
LOpp
вчера в 16:51
Удивительно, но Мособлгаз ни какого отношения к Газпрому не имеет, поэтому Химки не будем записывать в фарм-клуб Зенита))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 16:46
Откройте! Мособлгаз!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:42
Мамаев Кокорину: "Саша, неужели «Мособлгаз» объединит нас?".

Futurista
Futurista
вчера в 16:39
Ключевое это "газ"...теперь дела пойдут в гору)...
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