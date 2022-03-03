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Гендир «Зенита»: «Ловрен сейчас в Хорватии, я с ним разговариваю ежедневно»

вчера, 17:53

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник команды Деян Ловрен не собирается покидать клуб.

Что касается публикации о желании Ловрена разорвать контракт, считаю, это антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому в данной ситуации нужно раскачивать лодку.

Деян сейчас в Хорватии, где проходит восстановление после травмы голеностопа. И это восстановление близко к завершению. Я с ним разговариваю ежедневно. И в среду после этой публикации у него было точно такое же возмущение, как и у меня, и у всех болельщиков «Зенита».

Он мне сказал, что остается лояльным и преданным клубу. И как только восстановление с его личным физиотерапевтом закончится, он сразу приедет в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:46
Магнуссон понял что после травмы конкурировать будет сложно....
4RT
4RT
вчера в 21:39
А потом как обычно"по семейным обстоятельствам"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:38
Будет лечиться до окончания войсковой операции,а потом посмотрит ,как ситуация повернётся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:17
Подождем когда поправится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:08
Они не собираются, а потом уходят! У нас Магнусон хочет сбежать!
beefs
beefs
вчера в 19:02
сейчас очень много факторов на мнение...
futbol liiverpool
futbol liiverpool
вчера в 18:45
У меня некоторые сомнения что ловрен вернется в Санкт-Петербург , но возможно я неправ
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:40
Посмотрим на развитие ситуации
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:54
Будет дальше видно.
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