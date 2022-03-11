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Смородская: «Я в „Локомотив“ не верю вообще. Думаю, он проиграет ЦСКА»

вчера, 17:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

Я в «Локомотив» не верю вообще. Думаю, проиграют ЦСКА. Карпина упустили. Руководство безобразное, а идей никаких нет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:05
Мысли такие же, как и у Д.Кузнецова. Наверное, писали вместе.
112910415
112910415
вчера в 18:38
как тут предскажешь ...
но ЦСКА выглядит сильнее
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:38
Хочу ответить lronigor, как раз вся проблема в наших чиновниках, беда нашей державы это чиновники и даже сегодня когда они должны помогать они занимаются паразитизмом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:29
Вроде тётушка Оля подмахнула нам армейцам но мне было бы приятнее если бы она молчала.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:24
Оленька даёт прогноз за ЦСКА??? ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО И ТРЕВОЖНО!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10, ред.
Я конечно же извиняюсь, но почему с меня сняли 350 очков за лучший комментарий, ещё и после того как прошло пять часов после этого ???
Хотя до сих пор он находится в лучших .
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:55
Сто пудово)
Cat01
Cat01
вчера в 17:43
Что за женщина
...
shlomo
shlomo
вчера в 17:43
Тебя вообще никто не спрашивал....
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:37
Посмотрим...игра все покажет
протон
протон
вчера в 17:35
После того что с Локо сделал Рангник и ее рук. верится мало тоже.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:32
Они наверное в одном 62е живут!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:31
Оля это Червь в юбке
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:30, ред.
Для начала хочу сказать, что Локо и ЦСКА это две ведущие команды России.
Матчи между ними всегда были напряжёнными и победа доставалась одной или другой команде иногда только из-за везения. Да были игры где был разгром как одной, так и другой команды, но это больше исключения из правил.
У Локо немного есть преимущество в чемпионатах России 28 побед Локо 11 ничьих и 23 побед ЦСКА. Но это чисто статистические данные.
Думаю игра будет напряжённая и предугадать итог до свистка будет нельзя.
Я за красивую игру с голами, а победит пусть сильнейший.
А тётя Оля... да про неё и говорить то не хочется, обиженная змеюка на Локо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:23
Этого не знает никто и знать не может. Футбол непредсказуем. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет у Спартака в 1 туре и что Спартак проиграет Динамо. А вышло наоборот, причем без вариантов в обоих матчах. Так что поживем увидим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:21
А я в Локо верю!
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