Смородская: «Я в „Локомотив“ не верю вообще. Думаю, он проиграет ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.
Я в «Локомотив» не верю вообще. Думаю, проиграют ЦСКА. Карпина упустили. Руководство безобразное, а идей никаких нет.
но ЦСКА выглядит сильнее
но ЦСКА выглядит сильнее
Хотя до сих пор он находится в лучших .
Хотя до сих пор он находится в лучших .
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Матчи между ними всегда были напряжёнными и победа доставалась одной или другой команде иногда только из-за везения. Да были игры где был разгром как одной, так и другой команды, но это больше исключения из правил.
У Локо немного есть преимущество в чемпионатах России 28 побед Локо 11 ничьих и 23 побед ЦСКА. Но это чисто статистические данные.
Думаю игра будет напряжённая и предугадать итог до свистка будет нельзя.
Я за красивую игру с голами, а победит пусть сильнейший.
А тётя Оля... да про неё и говорить то не хочется, обиженная змеюка на Локо.
Матчи между ними всегда были напряжёнными и победа доставалась одной или другой команде иногда только из-за везения. Да были игры где был разгром как одной, так и другой команды, но это больше исключения из правил.
У Локо немного есть преимущество в чемпионатах России 28 побед Локо 11 ничьих и 23 побед ЦСКА. Но это чисто статистические данные.
Думаю игра будет напряжённая и предугадать итог до свистка будет нельзя.
Я за красивую игру с голами, а победит пусть сильнейший.
А тётя Оля... да про неё и говорить то не хочется, обиженная змеюка на Локо.