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Червиченко выступил за расширение РПЛ

вчера, 17:29

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

Считаю, это самым справедливым вариантом, потому что не по вине клубов произошли уходы легионеров, клубы не получат выплаты за трансферы и так далее. Этот сезон надо сделать исключением, пойти клубам навстречу, ведь пришла измена извне, нарушены все принципы, потеряны спортивные финансы. Ну и конечно, к нашим 16 клубам надо добавить победителя ФНЛ и клуб, который займёт второе место. Пора уже и клубы Крыма включить в наши чемпионаты. Да, сразу в РПЛ нельзя, потому что тогда они будут мальчиками для битья, и мы увидим в каждом матче с их участием 0:5, 0:6. Им надо начать с ФНЛ-2 группы «Юг», это оптимальный вариант. Давно пора внедрять крымские клубы в наш чемпионат. Крым — это одна страна, одна территория.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:00
Хорошо, что Червиченко уже не у руля.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:47
Крым надо включать по спортивному принципу.
M1 Game
M1 Game
вчера в 17:39
Про клубы из Крыма , Червиченко правильно все сказал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:33
Сразу после новости о Смородине вылез червяк. Символично)))
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:30
Вопрос очень спорный... нужно хорошо все продумать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:30
Может быть и нужно...
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