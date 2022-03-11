Червиченко выступил за расширение РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

Считаю, это самым справедливым вариантом, потому что не по вине клубов произошли уходы легионеров, клубы не получат выплаты за трансферы и так далее. Этот сезон надо сделать исключением, пойти клубам навстречу, ведь пришла измена извне, нарушены все принципы, потеряны спортивные финансы. Ну и конечно, к нашим 16 клубам надо добавить победителя ФНЛ и клуб, который займёт второе место. Пора уже и клубы Крыма включить в наши чемпионаты. Да, сразу в РПЛ нельзя, потому что тогда они будут мальчиками для битья, и мы увидим в каждом матче с их участием 0:5, 0:6. Им надо начать с ФНЛ -2 группы «Юг», это оптимальный вариант. Давно пора внедрять крымские клубы в наш чемпионат. Крым — это одна страна, одна территория.