«Челси» может быть куплен консорциумом из Саудовской Аравии

В пятницу консорциум из Саудовской Аравии во главе с Saudi Media сообщил банку Raine Group, который занимается процессом продажи клуба, о намерении купить лондонский клуб.
Saudi Media – фонд, занимающийся финансированием медиа, спортивных и рекламных брендов по всему миру. По большей части компания работает с телевещателями арабских стран.
Ранее сообщалось, что продажа клуба пройдет под надзором со стороны правительства Великобритании.
А вообще говорят что в англии не хотят чтобы абрамович получил с продажи выгоду, сколько он там просит где то 4 млрд. уже в новостях передают что закрылись магазины атрибутики, что запретили проделвать контракты с игроками и на трансферы разрешают выделить какую то 20ку. а еще фанатов хоят не допустить на трибуны, только у кого абонемент, там даже показывали фанатов которые приехали из далека чтобы на клуб посмотреть в живую а их развернули и обломали...... честно дурдом....... до чего нужно дойти чтобы свой же клуб уничтожать.
А вообще говорят что в англии не хотят чтобы абрамович получил с продажи выгоду, сколько он там просит где то 4 млрд. уже в новостях передают что закрылись магазины атрибутики, что запретили проделвать контракты с игроками и на трансферы разрешают выделить какую то 20ку. а еще фанатов хоят не допустить на трибуны, только у кого абонемент, там даже показывали фанатов которые приехали из далека чтобы на клуб посмотреть в живую а их развернули и обломали...... честно дурдом....... до чего нужно дойти чтобы свой же клуб уничтожать.