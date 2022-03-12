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«Челси» может быть куплен консорциумом из Саудовской Аравии

вчера, 16:47

В пятницу консорциум из Саудовской Аравии во главе с Saudi Media сообщил банку Raine Group, который занимается процессом продажи клуба, о намерении купить лондонский клуб.

Saudi Media – фонд, занимающийся финансированием медиа, спортивных и рекламных брендов по всему миру. По большей части компания работает с телевещателями арабских стран.

Ранее сообщалось, что продажа клуба пройдет под надзором со стороны правительства Великобритании.

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112910415
112910415
вчера в 21:34
сложностей много
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:42
Да, всё верно. Теперь ещё прикол, в последней игре против Норвича на выезде, болельщики Челси кричали слова поддержки в адрес Абрамовича, теперь после этого, власти Великобритании рассматривают наказание для болельщиков, кто будет выкрикивать слова поддержки в его адрес 🤦🏽‍♂️ и грозятся дополнительными санкциями против клуба из-за этого...т.к. типа поддержка Абрамовича, это приравнивается к поддержке всех россиян
DXTK
DXTK ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:45
А Майкл Эшли который продал Ньюкасл , сможет купить Челси? ....... если он купит клуб что тогда будет.

А вообще говорят что в англии не хотят чтобы абрамович получил с продажи выгоду, сколько он там просит где то 4 млрд. уже в новостях передают что закрылись магазины атрибутики, что запретили проделвать контракты с игроками и на трансферы разрешают выделить какую то 20ку. а еще фанатов хоят не допустить на трибуны, только у кого абонемент, там даже показывали фанатов которые приехали из далека чтобы на клуб посмотреть в живую а их развернули и обломали...... честно дурдом....... до чего нужно дойти чтобы свой же клуб уничтожать.
3ton
3ton
вчера в 19:26, ред.
В стране в которой «жесткая» монархия и людей казнят каждую неделю прилюдно.
Но на это глаза закрывают , потому что там много нефти .
Для Англии это нормально
Пусть они купят клуб . Если английские власти начнут катить бочки на них , будет как с журналистом в Турции
ДСА
ДСА
вчера в 18:31
Абрамович найдет решение.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:52
А вот это уже больше похоже на правду...
протон
протон
вчера в 17:38
Всё идёт к тому, что в этой лиге от английского останется лишь название.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:13
Абрамович хотел продать клуб из-за санкций и невозможности дальнейшего правления, именно этим саудитам или турецкому миллиардеру Мухсину Байраку, но «власти» Великобритании против такого поворота событий, хотят хозяина из США либо Англии, ведь не зря же обьявили о том, что клуб будет продан тому, кому одобрят эти самые «власти».
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:04
Лишь бы в правительстве британии палки в колёса не вставляли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:02
Вскладчину могут и купить...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:50
Пусть покупают, а деньги в рублях Роме в Россию!
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