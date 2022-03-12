«Челси» может быть куплен консорциумом из Саудовской Аравии

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вчера, 16:47

В пятницу консорциум из Саудовской Аравии во главе с Saudi Media сообщил банку Raine Group, который занимается процессом продажи клуба, о намерении купить лондонский клуб.

Saudi Media – фонд, занимающийся финансированием медиа, спортивных и рекламных брендов по всему миру. По большей части компания работает с телевещателями арабских стран.

Ранее сообщалось, что продажа клуба пройдет под надзором со стороны правительства Великобритании.