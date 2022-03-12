Для продажи «Челси» необходимо разрешение правительства Великобритании

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сегодня, 12:04

Владелец «Челси» Роман Абрамович дал согласие на продажу «синих». Поступившие предложения будут рассмотрены на следующей неделе. «Челси» предупредил правительство Великобритании, что блокировка счета клуба, а также санкции в адрес владельца команды ставят под угрозу само существование «аристократов».

Торговый банк Raine и «Челси» провели консультацию с правительством Великобритании по поводу организации процесса продажи клуба. Согласно решению, сделка будет считаться состоявшейся, если правительство одобрит покупателя и то, куда поступят вырученные деньги.