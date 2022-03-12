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Чеферин высказался о возможном потолке зарплат в европейском футболе

сегодня, 14:53

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможном потолке зарплат в европейском футболе.

Это противоречит европейским нормам труда, но мы можем подумать о потолке расходов. Легко говорить: «Сделайте как в НБА». Но мы не можем. Вы уверены, что хотите именно эту модель? Самый дорогой билет на финал Лиги чемпионов стоит 500 евро. Самый дешевый на Супербоул стоит тысячу долларов.

Ранее Чеферин дал комментарий по поводу проекта Суперлиги.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:38
Это противоречит европейским нормам труда, но мы можем подумать о потолке расходов. Легко говорить: «Сделайте как в НБА». Но мы не можем.
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Исключить российские клубы из еврокубков смогли же. И никакие европейские нормы не помешали.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:55
В Европе потолка не будет.
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