Чеферин высказался о возможном потолке зарплат в европейском футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможном потолке зарплат в европейском футболе.

Это противоречит европейским нормам труда, но мы можем подумать о потолке расходов. Легко говорить: «Сделайте как в НБА ». Но мы не можем. Вы уверены, что хотите именно эту модель? Самый дорогой билет на финал Лиги чемпионов стоит 500 евро. Самый дешевый на Супербоул стоит тысячу долларов.