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Nike не будет прекращать сотрудничество с «Челси»

сегодня, 00:04

Фирма Nike не будет приостанавливать или прекращать сотрудничество с «Челси».

В СМИ появилась информация о том, что Nike может разорвать контракт с «Челси». Однако источники, близкие к производителям экипировки, сообщили, что компания продолжить партнёрские отношения с лондонским клубом. В 2016 году Nike подписал контракт с «Челси» на 15 лет, по которому «синие» заработают 900 млн фунтов стерлингов (60 млн фунтов стерлингов каждый год).

Напомним, что вчера телекоммуникационная компания Three, которая является титульным спонсором «Челси», приостановила сотрудничество с лондонским клубом.

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