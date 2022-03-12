«Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» со счетом 4:1.
Голами в составе московской команды отметились Федор Смолов (14'), Арсен Захарян (47'), Даниил Фомин (75') и Константин Тюкавин (94'). За туляков забил Эванс Кангва (75').
В турнирной таблице «Динамо» идет на 2-м месте (42 очка), «Арсенал» — на 12-й строчке (20).
Ранее в РПЛ вничью сыграли «Уфа» и «Нижний Новгород».
один нюанс..
Ещё до перерыва хозяева собрали слишком много горчичников.
Динамовцы обычно играют достаточно быстро, проявляя при этом неплохой уровень индивидуального мастерства, и если по этому уровню соперник пониже, то ему приходится много фолить, зачастую грубо- это почти неминуемая данность в матчах против Динамо.
Что сегодня и стало для туляков ценой выравнивая ими игры в первом тайме.
А вот во втором, хоть красной хозяева и избежали, но для этого им пришлось
работать с оглядкой и повышенной осторожностью (почти полкоманды на карточках- это не шутка), чем они и позволили Динамо разбежаться, разыграться и склонить матч к благоприятному для себя ходу и результату.
Игра с обеих сторон была живой, страстной и хорошо смотрелась.
Отрадно, что динамовцы снова продемонстрировали отсутствие психологических проблем, нередко возникающих у многих после обидных потерь.
Хотя соперник был сегодня, между прочим, не из простых- внизу-то он внизу,
но дома играет совсем нехило (всего пара поражений и мало пропущенных):
ничьи со Спартаком и ЦСКА, победы над Самарой, Зенитом и Локо- всё это
не кот начихал..
Кстати, насчёт индивидуального мастерства- наконец-то после зимы немножко
проснулся Захарян. Его гол был исполнен очень здОрово - бильярдно точно,
в касание, очень красиво.
Хорошая победа, стильная.
С чем и поздравляю сораДников)
один нюанс..
Ещё до перерыва хозяева собрали слишком много горчичников.
Динамовцы обычно играют достаточно быстро, проявляя при этом неплохой уровень индивидуального мастерства, и если по этому уровню соперник пониже, то ему приходится много фолить, зачастую грубо- это почти неминуемая данность в матчах против Динамо.
Что сегодня и стало для туляков ценой выравнивая ими игры в первом тайме.
А вот во втором, хоть красной хозяева и избежали, но для этого им пришлось
работать с оглядкой и повышенной осторожностью (почти полкоманды на карточках- это не шутка), чем они и позволили Динамо разбежаться, разыграться и склонить матч к благоприятному для себя ходу и результату.
Игра с обеих сторон была живой, страстной и хорошо смотрелась.
Отрадно, что динамовцы снова продемонстрировали отсутствие психологических проблем, нередко возникающих у многих после обидных потерь.
Хотя соперник был сегодня, между прочим, не из простых- внизу-то он внизу,
но дома играет совсем нехило (всего пара поражений и мало пропущенных):
ничьи со Спартаком и ЦСКА, победы над Самарой, Зенитом и Локо- всё это
не кот начихал..
Кстати, насчёт индивидуального мастерства- наконец-то после зимы немножко
проснулся Захарян. Его гол был исполнен очень здОрово - бильярдно точно,
в касание, очень красиво.
Хорошая победа, стильная.
С чем и поздравляю сораДников)
Это после перерыва пошлозимнего.
Во вторых как будто сыгрываемся и соперника понимаем.
Что то новое что ли Шварц наигрывает?
Дифирамбов по фомину (при всей моей симпатии к нему) не разделяю. Две голевые возможности имел - плохо пробил.
Вместе с Моро проиграли в первом тайме середину поля дважды, не обеспечив поддержку защите, оба раза нам забили, правда один отменили.
И мне все равно что это была контратака. Если оба крайних защитника по плану коуча высоко лезут, то трехжильный Шима чтоли должен страховать?
Шиме респект. Умничка и мотор.
Заха неплох, но может лучше. Тюку - с голом, с холодной головушкой клал, этого ему раньше и не хватало.
Смолов... заслужил пенальти, который не поставили, но судьба долг отдала. В остальном - пустая трата кожи(с) и места в составе.
Динамиков и сочувствующих - с победой.
Нет повода не выпить!
ЗЫ А ведь Арсенал прилично дома скальпов поимел. В том числе Зенит.
Неплохо, короче, но в основном конечно 2 тайм.
ЗЗЫ Гнать Рому Женькиного. Нужен деф.
Это после перерыва пошлозимнего.
Во вторых как будто сыгрываемся и соперника понимаем.
Что то новое что ли Шварц наигрывает?
Дифирамбов по фомину (при всей моей симпатии к нему) не разделяю. Две голевые возможности имел - плохо пробил.
Вместе с Моро проиграли в первом тайме середину поля дважды, не обеспечив поддержку защите, оба раза нам забили, правда один отменили.
И мне все равно что это была контратака. Если оба крайних защитника по плану коуча высоко лезут, то трехжильный Шима чтоли должен страховать?
Шиме респект. Умничка и мотор.
Заха неплох, но может лучше. Тюку - с голом, с холодной головушкой клал, этого ему раньше и не хватало.
Смолов... заслужил пенальти, который не поставили, но судьба долг отдала. В остальном - пустая трата кожи(с) и места в составе.
Динамиков и сочувствующих - с победой.
Нет повода не выпить!
ЗЫ А ведь Арсенал прилично дома скальпов поимел. В том числе Зенит.
Неплохо, короче, но в основном конечно 2 тайм.
ЗЗЫ Гнать Рому Женькиного. Нужен деф.