«Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал»

1647098892

вчера, 18:28

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» со счетом 4:1.

Голами в составе московской команды отметились Федор Смолов (14'), Арсен Захарян (47'), Даниил Фомин (75') и Константин Тюкавин (94'). За туляков забил Эванс Кангва (75').

В турнирной таблице «Динамо» идет на 2-м месте (42 очка), «Арсенал» — на 12-й строчке (20).