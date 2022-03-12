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«Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал»

вчера, 18:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» со счетом 4:1.

Голами в составе московской команды отметились Федор Смолов (14'), Арсен Захарян (47'), Даниил Фомин (75') и Константин Тюкавин (94'). За туляков забил Эванс Кангва (75').

В турнирной таблице «Динамо» идет на 2-м месте (42 очка), «Арсенал» — на 12-й строчке (20).

Ранее в РПЛ вничью сыграли «Уфа» и «Нижний Новгород».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:33
Всё-таки Спартак это вам не тульский Арсенал. Перед ним и Наполи дважды спасовал.
shur
shur
вчера в 21:14
... вот где Федька нужен, он же чемпион по Арсеналам!!!
lotsman
lotsman
вчера в 21:06
Динамо с победой, молодцы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:21
Динамо хочет стать чемпионом!
berda2003
berda2003
вчера в 20:12
сначала со спартаком обо76ись, теперь обыграли аутсайдера и все запели, пока нестабильность преобладает, динамо - команда третьего сорта ...
112910415
112910415
вчера в 19:57
Динамо в гонке, молодцы !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:38
Динамиков с заслуженной победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:26
Это что такое ?
А Кангва он россиянин или хохол ?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:18
а вот этот коммент с Вашим ником от сегодня в 18:34 это я не понимаю тогда?
протон
протон ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 19:17
Уверяю Вас один человек.
gentlewolf
gentlewolf ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:15
Не сочтите за флуд, а под Вашим ником точно один человек пишет????
санек002
санек002
вчера в 19:14
ДИНАМИКИ ИМЕЮТ ШАНС С ЗЕНИТОМ!ЛУЧШЕ БЫ ТОГДА ИМ ПРОИГРАЛИ
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:13, ред.
И да. Первые таймы пока наше худшее.
Это после перерыва пошлозимнего.
Во вторых как будто сыгрываемся и соперника понимаем.

Что то новое что ли Шварц наигрывает?
Дифирамбов по фомину (при всей моей симпатии к нему) не разделяю. Две голевые возможности имел - плохо пробил.
Вместе с Моро проиграли в первом тайме середину поля дважды, не обеспечив поддержку защите, оба раза нам забили, правда один отменили.
И мне все равно что это была контратака. Если оба крайних защитника по плану коуча высоко лезут, то трехжильный Шима чтоли должен страховать?
Шиме респект. Умничка и мотор.
Заха неплох, но может лучше. Тюку - с голом, с холодной головушкой клал, этого ему раньше и не хватало.
Смолов... заслужил пенальти, который не поставили, но судьба долг отдала. В остальном - пустая трата кожи(с) и места в составе.
Динамиков и сочувствующих - с победой.
Нет повода не выпить!
ЗЫ А ведь Арсенал прилично дома скальпов поимел. В том числе Зенит.
Неплохо, короче, но в основном конечно 2 тайм.
ЗЗЫ Гнать Рому Женькиного. Нужен деф.
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 19:13
Всех сораДников с уверенной побеДой!!!
Параллельно, в Череповце рубились хоккеисты - жаль, что не выиграли.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:09
Динамо разозлились!
баск
баск
вчера в 19:06
В первом тайме игра была примерно равной и обоюдоострой, но имелся
один нюанс..

Ещё до перерыва хозяева собрали слишком много горчичников.
Динамовцы обычно играют достаточно быстро, проявляя при этом неплохой уровень индивидуального мастерства, и если по этому уровню соперник пониже, то ему приходится много фолить, зачастую грубо- это почти неминуемая данность в матчах против Динамо.
Что сегодня и стало для туляков ценой выравнивая ими игры в первом тайме.

А вот во втором, хоть красной хозяева и избежали, но для этого им пришлось
работать с оглядкой и повышенной осторожностью (почти полкоманды на карточках- это не шутка), чем они и позволили Динамо разбежаться, разыграться и склонить матч к благоприятному для себя ходу и результату.

Игра с обеих сторон была живой, страстной и хорошо смотрелась.
Отрадно, что динамовцы снова продемонстрировали отсутствие психологических проблем, нередко возникающих у многих после обидных потерь.
Хотя соперник был сегодня, между прочим, не из простых- внизу-то он внизу,
но дома играет совсем нехило (всего пара поражений и мало пропущенных):
ничьи со Спартаком и ЦСКА, победы над Самарой, Зенитом и Локо- всё это
не кот начихал..

Кстати, насчёт индивидуального мастерства- наконец-то после зимы немножко
проснулся Захарян. Его гол был исполнен очень здОрово - бильярдно точно,
в касание, очень красиво.

Хорошая победа, стильная.
С чем и поздравляю сораДников)
t45bs37xtcg5
t45bs37xtcg5
вчера в 19:02
А "Спартаку" проиграли.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:01
Если ввести мораторий на вылет, кое кто вообще играть бросит.
протон
протон
вчера в 18:59
С победой! Второй тайм прям порадовал. Легендарная серия Дани Фомина продолжается!
Динамо с победой! Молодцы, красавцы! Жалко, что уступили Спартаку, но жизнь на этом не кончается. Нужно в каждом матче бороться за победу и победы придут. Классный матч! Динамо молодцы! С победой!
протон
протон
вчера в 18:58
Динамик с Победой!
Причём убедительной.
Стрелочники, ищите заговор.
Счёт на табло.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:56
Если бы не старый пиртун Смолофф средний возраст голов москвичей был бы младше 21-года.
Cat01
Cat01
вчера в 18:54
Игра лидера!!!
Муслим90
Муслим90
вчера в 18:49
Ну хоть сегодня порадовали победой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:49
Россияне в Динамо рулят...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:44
Спартаком надо было так играть
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:43
С крупной победой.
makkie
makkie
вчера в 18:40
Ну да, Арсенал это не Спартак )))
Динамо с победой, преследуйте Зенит и боритесь до последнего!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:36
С Победой ФК,,Динамо «!!!
Mangur
Mangur
вчера в 18:36
Хорошо сыграли. Порадовали
протон
протон
вчера в 18:34
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