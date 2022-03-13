Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» не удержал победу в матче с «Крыльями Советов»

сегодня, 18:29
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» не удержал победу над «Крыльями Советов» — 1:1.

На 86-й минуте полузащитник питерцев Данил Круговой открыл счет во встрече. На 91-й защитник самарцев Матео Барач счет сравнял.

В турнирной таблице «Зенит» идет на 1-м месте (45 очков), «Крылья» — на 8-й позиции (29).

Ранее в этом же туре «Сочи» и «Химки» победителя не выявили.

Все новости
Источник: soccer.ru
«Аталанта» и «Рома» добыли ничьи в 29-м туре Серии А
Сегодня, 22:02
«Боруссия» Д дома одолела «Арминию» в матче Бундеслиги
Сегодня, 21:27
«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Сегодня, 21:23
«Краснодар» вырвал победу в матче со «Спартаком»
Сегодня, 20:58
«Наполи» обыграл «Верону» в матче Серии А
Сегодня, 19:02
«Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Ньюкасла»
Сегодня, 18:52
Сортировать
Все комментарии
trudogolik
trudogolik
сегодня в 22:32
Зенит стал похож на "колхозную" команду, неужели опытные игроки без указки тренера не могут понять, что надо просто подержать мяч 5 минут и 3 очка в кармане. Тем более с такой слабой и неукомплектованной командой как Крылья, у которых кроме эмоций и желания играть ничего нет. Ну и считаю, что гол в ворота Зенита на совести вратаря Кержакова, проспал момент, когда надо было выходить и забирать этот близкий к вратарской навес. Вратарская проблема у Зенита-очевидна и не первый год уже.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:55
Понятно, что Крылышкам повезло в том, что Зенит снова проявил свою главную болячку: скверную реализацию моментов. Из 18 ударов по воротам в створ всего 8 и всего лишь один по настоящему голевой - им и закончился. С таким качеством завершения атак трудно рассчитывать на уверенную победу. Вторая болячка заключается в чрезмерной атакующей амбиции Зенита. Ну, видят же не идёт мяч в ворота, не прёт. Забили с великим трудом один и вышли вперёд. Времени до конца всего ничего, так уймите амбицию - закройте ворота на замок. Нет, надо переть вперёд, давай ещё гол. Ну и схлопотали под занавес. Фортуна кю***в не любит.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:09
Ничья в пользу конкурентов ....
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 21:06
Интересно, главный мушкетёр страны выскажется об этом матче!)
cska1948
cska1948
сегодня в 21:03
Крылья - БРАВО!!!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 21:02
Поздравляю соседей с достойным результатом!!!
Браво Крылышки!!!
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 20:47
Ему надо было на навес выходить, а не на линии стоять, а он, видимо, испугался травмироваться, возраст(
3abareja8szr
3abareja8szr
сегодня в 20:36
Матч проигран главным тренером!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:15
Нас такой счёт вполне устраивает!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:31
Крышки - это вам не мальчики для битья...
1viking17
1viking17
сегодня в 19:30
Крылья просто мо-лод-цы!!!. И вообще, обе команды показали красивый футбол!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:26, ред.
Да и так обезопасили, но закончились центральные защитники....Возможно надо было выпустить Алипа, но он с этими партнерами не играл. Крылья имели единственный опасный момент, и забили....вообще не дать возможности, чтобы не били нельзя у нас нет ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ. Да ладно отскочили Крылья...и нормально.....чтобы не расслаблялись. Богданыч просто забылся, было спасение с Уфой и команда поверила, что он реально вратарь...но нет всё норм....всё встало на свои места....впереди игры...вернётся Одоевский, Крицук, купим ещё одного и всё будет хорошо. МЫ БЕЗ ВРАТАРЯ УЖЕ БЫЛИ ЧЕМПИОНАМИ, ПОПРУЕМ БЕЗ ВРАТАРЯ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ ЗАЩИТНИКОВ!!!
112910415
112910415
сегодня в 19:21
браво, Крылышки !
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 19:17
Советы молодцы достойно противостояли Z-ениту.
sv_1969
sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Ну вот видите! Вы так и не поняли меня! Даже если как вы говорите это чудо не может сыграть на ноль то тогда на первый план должна выйти тренерская мысль как обезопасить себя от этого и характер!
За сим позвольте откланяться и закончить наш беспонтовый разговор! Будьте здравы!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:14
Главное даже не ничья, а то что Крылья наипали миллиардный Газпром !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:02
Слабовато для Зенита.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:01, ред.
ахахаххах.....очень смешная шутка....правда до слёз....спасибо....даже немного отпустило))) ЕДИНСТВЕННЫЙ МАТЧ НА НОЛЬ В ЛЧ КРИЦУК. В ЛЕ Одоевский....но дело...не в Миши...просто это чудо не способно сыграть ни с кем в ЕК на ноль!!!
sv_1969
sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 19:00
Ну зачем на него валить! Нет характера у команды а есть зажратость и самоуспокоенность! А проще сказать простите - нет яиц! Что оказалось есть у Крылышек! Чистка нужна кардинальная и вводить своих! Это мое мнение! Без обид!
berda2003
berda2003
сегодня в 18:58
даже дворовая команда знает, как удержать победу и мяч последние 5 минут, а третьесортная команда, т.н. "чемпион", не знает...
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:56, ред.
ДА ПРОСТО МИША СТОЛЬКО БОЛИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ ПРИНЕС ЗА ЭТИ ГОДЫ. ЧТО УЖЕ ПРЯМ БОМБИТ НЕТ СИЛ....ПРИ ЧЁМ здесь подвиг, если он пропускает почти от каждого удара в створ....ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ заканчивается голами. От любого соперника. Максименко Спартак расстраивал пару месяцев, а Кержаков нас пару лет.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:53
Он не сыгран, чтобы вот так с листа играть. Ведь не плохо смотрелся с Ракицким, Лвреном и Чистяковым. НИКТО НЕ МОГ ИГРАТЬ В КОНЦЕ МАТЧА. А АДАМОВ ТОЖЕ НЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК!!!!
particular
particular ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
Ваши аргументы, особенно подкреплённые дизлайком, не внесли существенных изменений в оценку произошедшего...

P.S. А как же спортивный подвиг?! :)))
санек002
санек002
сегодня в 18:48
КРЫЛЫШКИ ПОЧТИ С ПОБЕДОЙ!
makkie
makkie ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 18:47
Есть же Алип, на сборах нормально у вас смотрелся.
Взяли из Урала Адамова - а он лавку полирует. Зачем ставить Барриоса ЦЗ? Его и Сантоса же любой высокорослый игрок перепрыгнет. Сегодня это и произошло.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:47
Самое интересное в конце
протон
протон
сегодня в 18:46
Вот он Волжский характер!
Будем честны, не наиграл сегодня Зенит на победу, а Крылья на поражение.
Крылья - одна из главных надежд этого сезона РПЛ. Огненная команда, никого не боится
Жаль,что у крылышек не получилось в концовке огорчить до невозможности гостей из культурной столицы.А ведь были близки...
Питерским рано примерять корону.
Интрига сохраняется. Ещё 9 туров... Уже и ЦСКА подтянулось У Краснодара проблемы.
Считаю первая четвёрка уже определилась. Финиш будет интересен.
Всем красивого футбола.
Самара, молодцы. Могли на флажке и второй забить.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:45
МОРОЗ, ОГОРОД, ТРАВМА единственного центрального защитника и МИША КЕРЖАКОВ!!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 18:42
Расслабились в концовке, рано начали праздновать победу.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:42
Да оставшиеся ПРОСТО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ. Чистяков на ОГОРОДЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ НА РОВНОМ МЕСТЕ!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 