«Зенит» не удержал победу в матче с «Крыльями Советов»

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сегодня, 18:29

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» не удержал победу над «Крыльями Советов» — 1:1.

На 86-й минуте полузащитник питерцев Данил Круговой открыл счет во встрече. На 91-й защитник самарцев Матео Барач счет сравнял.

В турнирной таблице «Зенит» идет на 1-м месте (45 очков), «Крылья» — на 8-й позиции (29).

Ранее в этом же туре «Сочи» и «Химки» победителя не выявили.