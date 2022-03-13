«Зенит» не удержал победу в матче с «Крыльями Советов»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» не удержал победу над «Крыльями Советов» — 1:1.
На 86-й минуте полузащитник питерцев Данил Круговой открыл счет во встрече. На 91-й защитник самарцев Матео Барач счет сравнял.
В турнирной таблице «Зенит» идет на 1-м месте (45 очков), «Крылья» — на 8-й позиции (29).
Ранее в этом же туре «Сочи» и «Химки» победителя не выявили.
Будем честны, не наиграл сегодня Зенит на победу, а Крылья на поражение.
Крылья - одна из главных надежд этого сезона РПЛ. Огненная команда, никого не боится
Жаль,что у крылышек не получилось в концовке огорчить до невозможности гостей из культурной столицы.А ведь были близки...
Питерским рано примерять корону.
Интрига сохраняется. Ещё 9 туров... Уже и ЦСКА подтянулось У Краснодара проблемы.
Считаю первая четвёрка уже определилась. Финиш будет интересен.
Всем красивого футбола.
Самара, молодцы. Могли на флажке и второй забить.
Будем честны, не наиграл сегодня Зенит на победу, а Крылья на поражение.
Крылья - одна из главных надежд этого сезона РПЛ. Огненная команда, никого не боится
Жаль,что у крылышек не получилось в концовке огорчить до невозможности гостей из культурной столицы.А ведь были близки...
Питерским рано примерять корону.
Интрига сохраняется. Ещё 9 туров... Уже и ЦСКА подтянулось У Краснодара проблемы.
Считаю первая четвёрка уже определилась. Финиш будет интересен.
Всем красивого футбола.
Самара, молодцы. Могли на флажке и второй забить.