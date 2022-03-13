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«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

сегодня, 21:23
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В матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги «Арсенал» обыграл «Лестер» со счетом 2:0.

Голами в составе «канониров» отметились Томас Партей (11') и Александр Ляказетт (59', с пенальти).

В турнирной таблице «Арсенал» поднялся на 4-е место (51 очко), «Лестер» — на 12-й позиции (33).

Ранее в этом же туре «Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Ньюкасла».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:52
Молодцы, "Арсенал" с каждым матчем всё увереннее идёт к своей цели. Удачи
mphuZ
mphuZ
сегодня в 22:42
Всех с победой!
Тристан
Тристан ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 21:38
Решил отметиться из-за "преданных фанатов", Арсенал радует не столько результатами, сколько уже заметной командной игрой. Артету пока хвалить не буду, впереди игры с топ-командами, по итогам и оценим.
drug01
drug01
сегодня в 21:34
Важная победа
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:25, ред.
Рамсдейла с сухарём. Преданных фанатов с победой.
Парти что-то сегодня на себя не похож, полтора гола забил 😁
Подвиньтесь с четвёртого места
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:25
Лестер без Варди это отстой!
протон
протон
сегодня в 21:24
Добротную игру провели, молодцом!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:24
Пушкарей с очередной победой!
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