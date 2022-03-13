«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

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сегодня, 21:23

В матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги «Арсенал» обыграл «Лестер» со счетом 2:0.

Голами в составе «канониров» отметились Томас Партей (11') и Александр Ляказетт (59', с пенальти).

В турнирной таблице «Арсенал» поднялся на 4-е место (51 очко), «Лестер» — на 12-й позиции (33).