«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

В матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги «Арсенал» обыграл «Лестер» со счетом 2:0.
Голами в составе «канониров» отметились Томас Партей (11') и Александр Ляказетт (59', с пенальти).
В турнирной таблице «Арсенал» поднялся на 4-е место (51 очко), «Лестер» — на 12-й позиции (33).
Ранее в этом же туре «Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Ньюкасла».
Парти что-то сегодня на себя не похож, полтора гола забил 😁
Подвиньтесь с четвёртого места
Парти что-то сегодня на себя не похож, полтора гола забил 😁
Подвиньтесь с четвёртого места