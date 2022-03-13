«Краснодар» вырвал победу в матче со «Спартаком»

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сегодня, 20:58

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Дублем в составе краснодарской команды отметился Эдуард Сперцян (5' и 86'). За «красно-белых» забил Квинси Промес (38').

В турнирной таблице «Краснодар» идет на 5-м месте (35 очков), «Спартак» — на 9-й позиции (26).

Ранее в этом же туре «Зенит» не удержал победу в матче с «Крыльями Советов».