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«Краснодар» вырвал победу в матче со «Спартаком»

сегодня, 20:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Дублем в составе краснодарской команды отметился Эдуард Сперцян (5' и 86'). За «красно-белых» забил Квинси Промес (38').

В турнирной таблице «Краснодар» идет на 5-м месте (35 очков), «Спартак» — на 9-й позиции (26).

Ранее в этом же туре «Зенит» не удержал победу в матче с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 23:12
Галицкий сделал то, что многие клубы РПЛ не делали, это развил офигенную академию, он не делал акцент на легов как остальные. И в нынешней ситуации которая грядёт (РПЛ без легов) Краснодар будет пожинать плоды свои.
valt134
valt134
сегодня в 22:49
Непривычно видеть такой состав Краснодара. Да и комбинационного футбола в исполнении Быков мы не увидели. Но была жажда борьбы и блеск в глазах, а это дорогого стоит. Хочу ошибиться, но не думаю, что в этом сезоне Краснодар поднимется выше пятого места. Увы, реалии таковы. БЫкОВ(читай, БЫЧАТ) с победой!!! Смотрим в будущее с оптимизмом!
KTS22
KTS22 ответ Zubr1 (раскрыть)
сегодня в 22:43, ред.
Не доработал судья.. Понятна печаль свиней
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:26
Повезло быкам,ничья былабы справедливей!
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 22:20
Вот читаю тебя и не перестаю порожаться. Вчера, после неуклюжей победы над Тулой, ты, вдруг, вспомнил про скальпы Тулы, типа, победа Динамо вчера, чуть-ли не историческая. Сегодня, смакуя поражение Спартака, ты, чистое поражение Динамо неделю назад, полностью свалил на судью и защитника Динамо. Спартак, без вариантов переиграл Шварца, сделал физрука, как пацана, но для тебя, главным виновником поражения был конечно Карась. Послушай меня, юноша. Настоящий болельщик команды, не тот, который ищет неудачи клуба в судье, но тот, который способен признать ошибки любимой команды, и тот, кто может заглянуть в будущее. А, громить мертвые Химки, Тулу или Новгород- большого ума не надо. Повезло Шварцу, что Россию ислючили из еврокубков, в противном случае, тбилиский позор, показался бы не худшим вариантом.... Кстате, ты грозился навести справки обо мне у Сергея. Как, успехи?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:11
Ты же всегда топишь за адекватность.
Но сейчас вдруг закрыл на всё глаза. Плечо Кофрие считают за руку, падение Сперцяна за пенальти.
Двойные стандарты? Не ожидал от тебя такого.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:08, ред.
Спартаку не удалось сохранить очко в матче с Краснодаром, как они не старались.Молодёжь быков в горячем порыве прищучила поросят.
Vladimir808
Vladimir808 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:51
Да я и не говорил что Быки феерили, там молодёжь, тренер новый. Другой тренер готовил другую команду, так что этим ребятам точно респект. Что до Спартака, то играли не плохо, чуточку не повезло. Удачи Спартаку.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 21:48
Если быть честным,то не Краснодар вырвал победу у Спартака,а судья с первого свистка до конца игры скрупулёзно делал своё подлое дело.Спартак оказался не готовым к такому развитию событий,но так судить нельзя...Так можно любую игру зарубить и любую команду похоронить.Енту Кукуляку ещё долго будет совисть мучать,а может её просто нет?
lotsman
lotsman
сегодня в 21:48
Молодцы краснодарцы. Немного сбили спесь с Спартака.
monah-10
monah-10
сегодня в 21:46
Красавцы.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 21:44
Проиграли, значит сами виноваты, но в моменте когда смотрели красную карточку Мартыновичу вне игры не было. Повтор чётко показал, как этот var рассмотрел не понятно🤯
Тут кооператив подтянули за их рога.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:40
Ну Спартак в своем стиле.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 21:38
Бред 🤯
Вот что умеем, то умеем. НОЛЬ моментов у своих ворот и двуху получаем.
Ну как?! 🤯😩
Zubr1
Zubr1
сегодня в 21:36
Судья просто убил Спартак В первом голе мяч попал не в руку , а в плео, а во втором голе наоборот нарушил инрок Краснодара. Таких судей вообще надо отстранять от судейства
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 21:36, ред.
что-то не прёт нам от слова совсем😔 Селихову пора после тренеровок оставаться и правильно учиться ставить стенку при стандарте соперника. против коней не хватило игрока или просто Соболева нужно было подвинуть правее на шаг вместе с партнёрами, сегодня положить футболиста за стенку не догадался ( Антифриз конечно напартачил и привёз тот штрафной) по пенальти Саша перестань гадать уже, все соперники тебя выучили и в последних играх бьют по центру!!! до сих пор не забуду ту пенку от тосно а-ля Тотти...соперники вообще нас не прощают и наказывают за любой недочёт. играли против краснодара не плохо и должны были додавить быков в конце матча...ну вот что мешает Ваноли когда команда в середине турнирной таблицы застряла рискнуть и выпустить Соболева вместо Аиртона минут на 10 в концовке матча? да нам что ничья, что поражение сейчас по барабану!!! 5!!! замен можно делать, у краснодара на скамейке сидят пацанята, у нас что мешало поменять Пруцева на Умярова? зачем убрал Бакаева? почему тренер выпускает этого предателя Ларссона от которого нет толку вместо Соболя, ну видно же как у Сашки глаза горели и он рвался в бой...штанга, дважды спасал Сорокин, дважды гол отменяли, замены не усилили игру. итог поражение после супер паса Аиртона после которого назначил Кукуляк пенку. p.s Генич вообще чего нёс в репортаже сегодня???
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 21:34
Молодцы бычки.
Мясо никакое.
Сазонов и Карась подарили им три очка в прошлом туре, так они и воспряли.
Клипы свои на федеральном канале с голами в ворота Шунина под бананумаму показывали.
Получите и распишитесь.
Вы были взвешены, вы били измерены и признаны негодными.
Удачи в переходных играх:(
vovan32
vovan32
сегодня в 21:34
Спартак 8... Такой позорный год... Действительно юбилейный... По моему больше чем Спартак на своём поле не проигрывает никто. Так что ставочка сыграла
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:32
По правде сказать, Спартак был неплох, но учитывая составы команд , результат конечно удивляет.
Посмотрим, что будет дальше.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:30
Быки порадовали, от души! Спасибо!!! Как и Крылья!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:29
А может все дело в том, что Краснодар это не Магнит, а Спартак это Гербалайф ? Ты просто не в теме.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 21:28
да нет никакой игры быков, тупо играли как могли, против очень слабой команды
санек002
санек002 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 21:26
КОНЕЧНО НЕЛЬЗЯ!В ЭТОМ ГОДУ СПАРТАК ПРЕТЕНДУЕТ НА САМУЮ ЮМОРНУЮ КОМАНДУ!
sir_Alex
sir_Alex ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:26
Теперь VAR–вражеская технология)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:25
Да брось, ничего не показали, абсолютно
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:24
Да плевать, нам очки не нужны
RomM84
RomM84 ответ Настоящий Руccкий (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 21:23
Ыыыыы! 👍
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 21:23
Самый лучший из армян - это Эдуард Сперцян
протон
протон
сегодня в 21:23
Молодежь Краснодара молодцы и это без 9 человек.Браво.
Без тренера, без легов, зато с волей к победе!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 21:23
Тут без юмора нельзя!
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