«Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Ньюкасла»

В матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» вырвал победу над «Ньюкаслом» — 1:0.
На 89-й минуте встречи гол забил полузащитник «синих» Кай Хаверц.
В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (59 очков), «Ньюкасл» — на 14-й позиции (31).
Ранее в этом же туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм».
Синих с победой!
Сорокам спасибо за хорошую игру!
Синих с победой!
Сорокам спасибо за хорошую игру!
Ньюкасл сыграл на уровне середняка. Моментов не создал. Но Чалоба все таки за маечку то тянул, ВАР что то промолчал) Вернер и Лукаку снова во все офсайды залезают(( Глаза же есть! Вот видит что залезает и не останавливается. И все порят.
Хаверцу и Жоржу пятерка за пас и гол! Хотя был момент Кай мог отдать Лукаку, а пробил сам. С рикошета попал в перекладину. А мог быть гол. И мне сказали что Хаверц хорошо так приложился локтем игроку сорок.
Канте хорош. Ковачич хорошо вышел. Еще раз с победой Челси!
Ньюкасл сыграл на уровне середняка. Моментов не создал. Но Чалоба все таки за маечку то тянул, ВАР что то промолчал) Вернер и Лукаку снова во все офсайды залезают(( Глаза же есть! Вот видит что залезает и не останавливается. И все порят.
Хаверцу и Жоржу пятерка за пас и гол! Хотя был момент Кай мог отдать Лукаку, а пробил сам. С рикошета попал в перекладину. А мог быть гол. И мне сказали что Хаверц хорошо так приложился локтем игроку сорок.
Канте хорош. Ковачич хорошо вышел. Еще раз с победой Челси!