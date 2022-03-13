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«Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Ньюкасла»

сегодня, 18:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» вырвал победу над «Ньюкаслом» — 1:0.

На 89-й минуте встречи гол забил полузащитник «синих» Кай Хаверц.

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (59 очков), «Ньюкасл» — на 14-й позиции (31).

Ранее в этом же туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 21:27
Кто видел как там начало игры? Стадион поддержал команду?
Показали Чеха и Грановскую. Вроде все нормально у них.
azkan
azkan
сегодня в 21:27
С очень важной и нужной победой Челси! Смотрел только второй тайм.
Ньюкасл сыграл на уровне середняка. Моментов не создал. Но Чалоба все таки за маечку то тянул, ВАР что то промолчал) Вернер и Лукаку снова во все офсайды залезают(( Глаза же есть! Вот видит что залезает и не останавливается. И все порят.
Хаверцу и Жоржу пятерка за пас и гол! Хотя был момент Кай мог отдать Лукаку, а пробил сам. С рикошета попал в перекладину. А мог быть гол. И мне сказали что Хаверц хорошо так приложился локтем игроку сорок.
Канте хорош. Ковачич хорошо вышел. Еще раз с победой Челси!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 21:20
Да , очень очень.
протон
протон
сегодня в 20:44
Присоединяюсь к поздравлениям.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:22
Порадовали рому
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:21
Рад за пенсионеров
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:14
Синии вырвали очень важную как с турнирной точки зрения победу, так и с психологической точки (думаю сейчас эта неразбириха в клубе тоже давит на игроков). Стоит похвалить и Нькасл. Команда Эдди Хау дала настоящий бой Челси, и по игре заслуживал ничью, но это футбол и такое бывает часто... радует то, что Ньюкасл становится действительно командой, а не сбором игроков как было до прихода в команду Хау
Синих с победой!
Сорокам спасибо за хорошую игру!
Loko57
Loko57
сегодня в 20:07
Ожидаемо что ждало Ньюкасл - максимум ничья. Зато за последнюю пятерку игр отлично поднялись в таблице. Желаю дальнейших побед!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:06
Тяжёлая победа Челси .
monah-10
monah-10
сегодня в 20:04
Победили да и ладушки.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:52
Денег нет, но Вы держитесь
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:46
Сороки хороший бой дали. Отскочили синие.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:02
Два точных удара только в концовке, ужас. Ньюкасл стал назойливой версией Борнмута Эдди Хау.
izrafel
izrafel
сегодня в 19:02
С чем клуб и болельщиков поздравляю!
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 18:54
Ключевое слово "вырвал"... поздравляю!
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