«Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Ньюкасла»

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сегодня, 18:52

В матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» вырвал победу над «Ньюкаслом» — 1:0.

На 89-й минуте встречи гол забил полузащитник «синих» Кай Хаверц.

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (59 очков), «Ньюкасл» — на 14-й позиции (31).

Ранее в этом же туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм».