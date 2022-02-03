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8–10 февраля делегаты УЕФА посетят Петербург для подготовки к финалу ЛЧ

сегодня, 14:05

В период с 8 по 10 февраля пройдет рабочий визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург в рамках подготовки города к проведению финала Лиги чемпионов. Ситуацию прокомментировал глава организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин:

Скорее всего, это будет заключительный визит УЕФА в Санкт-Петербург в классическом, большом виде. Дальнейшие выезды будут уже отдельные и функциональные.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая текущего года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:34
ну как минимум шанс петербуржцам заработать немного на сдаче жилья иностранцам. хотя бы так.
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:33
Икра с трюфелями понравилась. Экологически чистая. Поэтому аллергии нет.
h5zspwzt7agj
h5zspwzt7agj
сегодня в 14:23
Отраву от бакланов по распил-арене раскидают
beefs
beefs
сегодня в 14:21
приедут, походят, посмотрят и что....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:18
Не надоело им ездить ???
У любых других бы уже давно выработалась бы аллергия на чёрную икру и трюфели.....а эти всё едет и едут.....
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:11
Рад рад рад.
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