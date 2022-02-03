8–10 февраля делегаты УЕФА посетят Петербург для подготовки к финалу ЛЧ

В период с 8 по 10 февраля пройдет рабочий визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург в рамках подготовки города к проведению финала Лиги чемпионов. Ситуацию прокомментировал глава организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин:
Скорее всего, это будет заключительный визит УЕФА в Санкт-Петербург в классическом, большом виде. Дальнейшие выезды будут уже отдельные и функциональные.
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая текущего года.
У любых других бы уже давно выработалась бы аллергия на чёрную икру и трюфели.....а эти всё едет и едут.....
У любых других бы уже давно выработалась бы аллергия на чёрную икру и трюфели.....а эти всё едет и едут.....