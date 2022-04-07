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Ло Чельсо: «Должны были побеждать с более крупным счетом»

07 апреля 2022, 07:12
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Вильяреала» Джовани Ло Чельсо рассказал о победе над «Баварией».

«Вильярреал» голоден. Даже в матче с одной из лучших команд в мире, несмотря на наш скромный статус, мы показали превосходную игру, и, по правде говоря, должны были побеждать с более крупным счетом.

Гордость — первое, что приходит мне в голову, когда я думаю об игре нашей команды в этом матче.

Мы прекрасно понимали, что нам нужно атаковать и обороняться всей командой. Хочу поблагодарить тренеров за оказанное доверие и возможность сыграть в стартовом составе. Нам будет непросто на следующей неделе, но если мы будем полностью сосредоточены на игре, то у нас будут шансы на общий успех.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
08 апреля 2022 в 01:12
Один мяч вымучили и началась хвастовство.
КЭТиК
КЭТиК
07 апреля 2022 в 10:24
Дома Бавария отыграется, можно не сомневаться.
ОПС
ОПС
07 апреля 2022 в 07:17
Тут уж как получилось.
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