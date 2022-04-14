Колосков: «Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о лидерстве «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в венгерском первенстве.
Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем». Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы. На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень.
Ранее Черчесов был признан лучшим тренером марта в чемпионате Венгрии.