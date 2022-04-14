Колосков: «Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о лидерстве «Ференцвароша» под руководством в венгерском первенстве.

Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем». Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы. На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень.