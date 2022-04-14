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Колосков: «Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень»

14 апреля 2022, 11:19

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о лидерстве «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в венгерском первенстве.

Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем». Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы. На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень.

Ранее Черчесов был признан лучшим тренером марта в чемпионате Венгрии.

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Все комментарии
протон
протон
14 апреля в 19:37, ред.
Желаю Черчесову успехов. Как ни как свой человек. На евро арене единственный тренер который есть из России.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 апреля в 12:33, ред.
А Колосков - свой!
wb78ccjp4mnn
wb78ccjp4mnn
14 апреля в 11:55
Высокий уровень это когда с провинциальным Ростовом Бикеич Баварию делает или Рехагель с Грецией Евро выигрывает, а не когда явного и бессменного лидера скромной венгерской лиги не ушатал за пару месяцев
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 11:35
Там любой бы тренер первое место взял.
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 11:34
Флаг ему в руки,пусть работает.
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 11:33
Давай Стас в Африку там ты точно будешь лучшим.
beefs
beefs
14 апреля в 11:28
уровень есть, а тщеславие зашкаливает...
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