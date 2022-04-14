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Уткин: «Теперь „Атлетико“ понимает, каково соперникам против них»

14 апреля 2022, 10:44
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Спортивный журналист Василий Уткин высказался об игре Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Сити» (0:0). В матче произошел скандал с затяжкой времени.

Противостояние «Манчестер Сити» и «Атлетико» — противоречивая история. Этот матч всегда найдётся кому поругать. Но, друзья мои, наши ожидания – это наши проблемы. Вы зря приписываете эту фразу Аршавину, она существовал задолго до него.

Все матчи четвертьфинала ЛЧ получились разными, но «Сити» — «Атлетико» — это самая спорная ситуация. Двухматчевое противостояние решилось одним голом. Теперь «Атлетико» понимает, как соперники чувствуют себя против них, играя так, как «Манчестер Сити» играл во втором тайме ответного матча.

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ДСА
ДСА
14 апреля в 11:38
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