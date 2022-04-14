Уткин: «Теперь „Атлетико“ понимает, каково соперникам против них»

Спортивный журналист Василий Уткин высказался об игре Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Сити» (0:0). В матче произошел скандал с затяжкой времени.

Противостояние «Манчестер Сити» и «Атлетико» — противоречивая история. Этот матч всегда найдётся кому поругать. Но, друзья мои, наши ожидания – это наши проблемы. Вы зря приписываете эту фразу Аршавину, она существовал задолго до него.