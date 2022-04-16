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Слуцкий: «„Спартак“ — одна из сильнейших команд в РПЛ по составу»

16 апреля 2022, 21:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

«Спартак» — очень сильная команда, одна из сильнейших в РПЛ по составу, на мой взгляд. Справиться с такой парой форвардов, как Николсон и Соболев — не каждый может. Николсон один из лучших нападающих в нашей Лиге. Против него действительно тяжело играть.

Что касается нас, то мы давно не выигрывали, это давит на ребят. У нас так получилось, что в старте играют футболисты, у которых в принципе не было игровой практики. Не стал бы недооценивать этот факт — у нас не сыграны многие связки, поэтому во втором тайме у ребят появилось подсознательное желание сохранить счет. Хотя мы говорили, что не надо этого делать и нужно играть дальше на результат. В любом случае парни большие молодцы, что не пропустили в конце.

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:33
Уверен, что Слуцкий мечтал бы о таком составе, который сейчас есть у Спартака. Хз на счет чемпионства, но где-то в районе еврокубковой зоны он со Спартаком бы шел.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 21:59
А по игре обычный середняк
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