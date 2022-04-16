Слуцкий: «„Спартак“ — одна из сильнейших команд в РПЛ по составу»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

«Спартак» — очень сильная команда, одна из сильнейших в РПЛ по составу, на мой взгляд. Справиться с такой парой форвардов, как Николсон и Соболев — не каждый может. Николсон один из лучших нападающих в нашей Лиге. Против него действительно тяжело играть.

Что касается нас, то мы давно не выигрывали, это давит на ребят. У нас так получилось, что в старте играют футболисты, у которых в принципе не было игровой практики. Не стал бы недооценивать этот факт — у нас не сыграны многие связки, поэтому во втором тайме у ребят появилось подсознательное желание сохранить счет. Хотя мы говорили, что не надо этого делать и нужно играть дальше на результат. В любом случае парни большие молодцы, что не пропустили в конце.