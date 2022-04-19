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Матч ТВ не покажет финал Кубка Франции

19 апреля 2022, 16:55
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца-:-Логотип футбольный клуб НантНант07.05.2022 в 22:00 Не начался

«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции между «Ниццей» и «Нантом». Об этом сообщает заместитель генерального продюсера телеканала Василий Конов.

Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире «Матч ТВ» вы не увидите.

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Источник: Телеграм K-On-Off
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DEIVID_777
DEIVID_777
20 апреля в 08:16
Тут, бл..., мало кто Лигу 1 смотрит.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
19 апреля в 18:29
Ничего страшного, соловьёв и скабеева по тайму отработаю вместо этой трансляции
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 18:23
Рэмбо 2 в студию !!!)
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 18:03
А там и не за кого болеть.
drug01
drug01
19 апреля в 17:50
У нас свой финал!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 17:39
Ну очень расстроился, даже не знаю как жить дальше то теперь...
Особенно после того, как я за ним не следил и мне похрену было до него.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
19 апреля в 17:30
А где ПСЖ? - ах да, дома.
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 17:27
Кубок мало интересен.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 17:14
Переживём и это
протон
протон
19 апреля в 17:12
Вместо этого мы покажем фильм с Ван Дамом добавил Василий Конов
протон
протон
19 апреля в 17:12
Хоть узнал из новости кто в финале будет играть данного турнира.
А матч тв какие основания имеет прерывать трансляции Бундеслиги?
95-shishani-95
95-shishani-95
19 апреля в 17:10
Пусть себе оставляют эти ненужные Лиги 1 и Кубки Франции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 16:56
Вообще неинтересно...
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