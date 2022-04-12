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«Матч ТВ»: «Генич сам предложил не комментировать игры „Спартака“»

12 апреля 2022, 08:09

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что Константин Генич сам принял решение не комментировать матчи «Спартака» в этом сезоне.

Считаю необходимым отреагировать на разного рода предположения и высказывания, касающиеся Кости Генича и его работы на матчах «Спартака».

Назначение комментаторов на матчи – это вопрос, относящийся исключительно к внутренней редакционной политике канала. Никто не запрещает клубам иметь свою точку зрения по этому вопросу, но она никогда не была и не будет для нас определяющей.

Константин сам высказал предложение в ближайшее время не комментировать матчи «Спартака» и согласовал его с руководством канала. Это не исключительный случай, наши комментаторы и раньше обсуждали в рабочем порядке свои пожелания относительно назначений – там, где это было возможно, мы всегда находили общее, устраивающее всех решение.

Как только Костя решит, что готов вернуться к репортажу игр красно-белых – сразу же вернется.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ альсато (раскрыть)
14 апреля в 15:59
У ростовчан с ним давние счёты,много чего говорил в серебряный год ФК Ростов).
альсато
альсато ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
13 апреля в 07:56
а позвольте узнать...в чем Генич не прав?
протон
протон
12 апреля в 20:03
Не знаю правды, но сабж действительно неумный. Он говорил, что Карпин тасует капитанов, словно мы отсталая Африка, хотя то же самое делает Тите в Бразилии.

Он говорил, что Ваноли взяли, потому что он похож внешне на Федуна, а не потому, что он ученик Конте, а последним вдохновлялся и Тедеско в том числе.

Сейчас приложил Садыгова из Химок. Знаем мы эту историю, но там аргумент, что у парня не футбольное телосложение. Мнение от человека, который не был даже третьим помощником в Кавказтрансгаз-2005, ничтожно. Он бы и Крауча по такому принципу отсеял.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 апреля в 19:42
Генич как проститутка
Сергей Яценко
Сергей Яценко
12 апреля в 18:26
Генич хороший комментатор а спартак унылое 77 (IMHO)
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 апреля в 18:04
Вооо!Это точно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
12 апреля в 17:23
Он самопровозглашенный эксперт.
d1metras
d1metras
12 апреля в 16:18
Ну матч тв контора давно прогнившая + зарема в Спартаке = адовая смесь.
zooveterinar
zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 апреля в 15:13
Конечно, комментатор вобще должен быть независимым голосом, ато в последнее время комментируют,не обязательно Генич ,и до усиру топят за клуб ,особенно за московские!!
Kolenok
Kolenok
12 апреля в 14:06
Гниедичь,а не Генич!
гяур2
гяур2
12 апреля в 14:04
Генич, Генич, Вы же давнишний болельщик Спартака, ну по крайней мере были им. Неужели Вы не поняли, что любая, даже мало мальская критика в адрес Спартака неуместна. Вы просто автоматически становитесь не другом, а хвостиком поросячий.
Сергей Зz
Сергей Зz ответ Locomotive Breath (раскрыть)
12 апреля в 13:36
Поддерживаю! Мне еще с детства нравился Елагин, который апл комментировал по рен тв в конце 90х- начале 00х
ARMENIAN
ARMENIAN
12 апреля в 13:06
Осталось, чтобы Орлов не комментировал игры "Зенита")
альсато
альсато
12 апреля в 12:43
так кто теперь КОММЕНТИРОВАТЬ будет?)))))
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 апреля в 12:30
Но генич точно не профи
berda2003
berda2003
12 апреля в 11:41
поставили в угол, взяли за яйца - и в убийстве кеннеди признаешься...
удивительно, почему генич не добавил, что зарема - лучшая спутница в мире!
ermak6848
ermak6848 ответ cska1948 (раскрыть)
12 апреля в 11:27
Чур!!! Покойных не трогать..
Хотя бы были мастера спорта и заслуженные артисты в отличие от Генича...
spartach091
spartach091
12 апреля в 10:52
Матч тв болото !как и журналисты там работающие
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 апреля в 10:48
С каких это пор ты стал задавать риторические вопросы ? ))
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 10:47
и нечего подпускать его
makkie
makkie ответ Caniggia (раскрыть)
12 апреля в 10:21
Неет, Генич давно уже на сторону Зла перешёл.
Такой же конъюнктурщик, как Губерниев и Черданцев. Такие не исправляются!
makkie
makkie
12 апреля в 10:20
Шуточки Генича уже многих достали.
Пусть комментирует свой любимый цска или Зенит - у него хорошо получается это.
alexgurzan
alexgurzan ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
12 апреля в 10:19
Никто не уйдет, никто не спрячется.
cska1948
cska1948 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
12 апреля в 10:12
Озеров и Махарадзе не отличались объективностью когда комментировали свои любимые команды. Так что в качестве примера объективности они не подходят.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
12 апреля в 10:08
Зарема рулит.Неугодных судей отвадила от Спартака, теперь за комментаторов взялась.Никто не хочет связываться с женщиной-скандалисткой, выливающую на всех и вся неугодных ушат помоев.Следующие кто-болбои?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
12 апреля в 09:57
Неужели стали учитывать мнение болельщиков?)))
Хотя и без Генича спартачей среди говорунов Матча хватает. Последний матч с туляками Неценко с Меламедом от счастья чуть слюной не захлебнулись.) Для самообразования слушали бы комментаторов прошлого: Синявского, Озерова, Майорова, Саркисьянца, Махарадзе, Писаревского, Демарского. Была гармония комментария и происходящего на поле. А нынче: то откровенно топят за одну из играющих команд, то телеги свои никому не интересные толкают, то трындят о чём угодно, только не о событиях на поле.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
12 апреля в 09:50
Кинстинтин Гавнич теперь готов только Зенит коментировать,и не ниже....своего достоинства.Микрофон ему в руки...
nikoladolgov
nikoladolgov
12 апреля в 09:24
Видать Зарема не дала Геничу как обещала ...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
12 апреля в 09:16
Ты уж определись! То у тебя Спартак "работает с судьями", то "достает судей"!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 09:04
Походу спартак не только судей достал.
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