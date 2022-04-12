«Матч ТВ»: «Генич сам предложил не комментировать игры „Спартака“»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что Константин Генич сам принял решение не комментировать матчи «Спартака» в этом сезоне.
Считаю необходимым отреагировать на разного рода предположения и высказывания, касающиеся Кости Генича и его работы на матчах «Спартака».
Назначение комментаторов на матчи – это вопрос, относящийся исключительно к внутренней редакционной политике канала. Никто не запрещает клубам иметь свою точку зрения по этому вопросу, но она никогда не была и не будет для нас определяющей.
Константин сам высказал предложение в ближайшее время не комментировать матчи «Спартака» и согласовал его с руководством канала. Это не исключительный случай, наши комментаторы и раньше обсуждали в рабочем порядке свои пожелания относительно назначений – там, где это было возможно, мы всегда находили общее, устраивающее всех решение.
Как только Костя решит, что готов вернуться к репортажу игр красно-белых – сразу же вернется.
Он говорил, что Ваноли взяли, потому что он похож внешне на Федуна, а не потому, что он ученик Конте, а последним вдохновлялся и Тедеско в том числе.
Сейчас приложил Садыгова из Химок. Знаем мы эту историю, но там аргумент, что у парня не футбольное телосложение. Мнение от человека, который не был даже третьим помощником в Кавказтрансгаз-2005, ничтожно. Он бы и Крауча по такому принципу отсеял.
Он говорил, что Ваноли взяли, потому что он похож внешне на Федуна, а не потому, что он ученик Конте, а последним вдохновлялся и Тедеско в том числе.
Сейчас приложил Садыгова из Химок. Знаем мы эту историю, но там аргумент, что у парня не футбольное телосложение. Мнение от человека, который не был даже третьим помощником в Кавказтрансгаз-2005, ничтожно. Он бы и Крауча по такому принципу отсеял.
удивительно, почему генич не добавил, что зарема - лучшая спутница в мире!
удивительно, почему генич не добавил, что зарема - лучшая спутница в мире!
Хотя бы были мастера спорта и заслуженные артисты в отличие от Генича...
Хотя бы были мастера спорта и заслуженные артисты в отличие от Генича...
Такой же конъюнктурщик, как Губерниев и Черданцев. Такие не исправляются!
Такой же конъюнктурщик, как Губерниев и Черданцев. Такие не исправляются!
Пусть комментирует свой любимый цска или Зенит - у него хорошо получается это.
Пусть комментирует свой любимый цска или Зенит - у него хорошо получается это.
Хотя и без Генича спартачей среди говорунов Матча хватает. Последний матч с туляками Неценко с Меламедом от счастья чуть слюной не захлебнулись.) Для самообразования слушали бы комментаторов прошлого: Синявского, Озерова, Майорова, Саркисьянца, Махарадзе, Писаревского, Демарского. Была гармония комментария и происходящего на поле. А нынче: то откровенно топят за одну из играющих команд, то телеги свои никому не интересные толкают, то трындят о чём угодно, только не о событиях на поле.
Хотя и без Генича спартачей среди говорунов Матча хватает. Последний матч с туляками Неценко с Меламедом от счастья чуть слюной не захлебнулись.) Для самообразования слушали бы комментаторов прошлого: Синявского, Озерова, Майорова, Саркисьянца, Махарадзе, Писаревского, Демарского. Была гармония комментария и происходящего на поле. А нынче: то откровенно топят за одну из играющих команд, то телеги свои никому не интересные толкают, то трындят о чём угодно, только не о событиях на поле.