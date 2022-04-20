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Круговой: «Увы, но такое иногда случается»

20 апреля 2022, 21:47
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Защитник «Зенита» Данил Круговой извинился за неудачный удар в серии послематчевых пенальти с «Аланией». После промаха Кругового «Зенит» покинул турнир.

Уважаемые болельщики!

Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое де***о иногда случается.

Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем все, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше Кубка!

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Все комментарии
stavr74
stavr74
21 апреля в 10:12
    Garrincha58
    Garrincha58
    21 апреля в 07:31
    да видно было как он по пижонски подошёл к мячу без разбега хотел забить молоко ещё на губах не обсохло перед тобой не Кержаков на тренировке стоял, а вратарь с опытом и пенальтист а Сутормин как контракт пролили так и тренироваться перестал Семак пред игрой сказал что он не в форме но на пенальти не подготовленного игрока выпустил думаю Венделл бы пробил на 100 процентов точней вот вам и тренеришка
    ev5egenau3e9
    ev5egenau3e9 ответ sv_1969 (раскрыть)
    21 апреля в 06:45
    Нынче без дуБля!
    А если Динамо постарается, то и без всего, Б*я!
    С одним дер*мом, Б*я!
    ОПС
    ОПС
    21 апреля в 05:45
    Хорошо бить и нормально говорить надо тоже уметь.
    8kt4mqqnn2ap
    8kt4mqqnn2ap
    21 апреля в 03:16
    Увы, но дер*мо это ты!
    4ndz65vr8f2w
    4ndz65vr8f2w
    21 апреля в 02:59
    дер*мо может курить дома, а Алания будет игать в полуфинале
    berda2003
    berda2003
    20 апреля в 22:54
    62о делает кругом 62овые футболисты...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 апреля в 22:30
    Теперь Кругового пустят по кругу.
    Ironigor
    Ironigor
    20 апреля в 22:22
      sv_1969
      sv_1969
      20 апреля в 21:55
      Хм! А как же дуПль)))
      Cat01
      Cat01
      20 апреля в 21:52
      Очень скромно с дублем!!?
      Futurista
      Futurista
      20 апреля в 21:49
      Напомнил)...

      ABir
      ABir
      20 апреля в 21:49
      Дубля не будет
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