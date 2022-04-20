Круговой: «Увы, но такое иногда случается»

Защитник «Зенита» Данил Круговой извинился за неудачный удар в серии послематчевых пенальти с «Аланией». После промаха Кругового «Зенит» покинул турнир.
Уважаемые болельщики!
Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое де***о иногда случается.
Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем все, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше Кубка!
А если Динамо постарается, то и без всего, Б*я!
С одним дер*мом, Б*я!
А если Динамо постарается, то и без всего, Б*я!
С одним дер*мом, Б*я!
https://youtu.be/sES4N6xsclk