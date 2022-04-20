Круговой: «Увы, но такое иногда случается»

Защитник «Зенита» извинился за неудачный удар в серии послематчевых пенальти с «Аланией». После промаха Кругового «Зенит» покинул турнир.

Уважаемые болельщики!

Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое де***о иногда случается.

Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем все, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше Кубка!