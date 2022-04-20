Семшов: «Не думаю, что „Зенит“ уступил из-за недооценки соперника»

Экс-игрок «Зенита» высказался о вылете «сине-бело-голубых» из Кубка России.

Я не думаю, что можно связать поражение «Зенита» с недооценкой соперника, все-таки команда всегда борется за большие трофеи, тут кубковая встреча, все хотят показать себя. После результатов двух сегодняшних матчей меня расстраивает, что уровень российских футболистов лиг примерно одинаковый, может быть, из-за обилия легионеров наши игроки отучились брать инициативу на себя. Они не выглядят лидерами на поле, вышли Дуглас Сантос и Малком, игра сильно изменилась, сразу появились моменты у «Зенита», забили.

Если говорить о матче, то «Алания» старалась, безусловно, стала хорошим раздражителем наряду с «Балтикой» и «Енисеем». Я думаю, что ничья и выявление победителя в серии пенальти были закономерными, ни одна из команд не наиграла на победу. Был вязкий матч, голевых моментов особо не было, футболисты выжимали максимум из того, что было.