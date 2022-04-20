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Семшов: «Не думаю, что „Зенит“ уступил из-за недооценки соперника»

20 апреля 2022, 21:44
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов высказался о вылете «сине-бело-голубых» из Кубка России.

Я не думаю, что можно связать поражение «Зенита» с недооценкой соперника, все-таки команда всегда борется за большие трофеи, тут кубковая встреча, все хотят показать себя. После результатов двух сегодняшних матчей меня расстраивает, что уровень российских футболистов лиг примерно одинаковый, может быть, из-за обилия легионеров наши игроки отучились брать инициативу на себя. Они не выглядят лидерами на поле, вышли Дуглас Сантос и Малком, игра сильно изменилась, сразу появились моменты у «Зенита», забили.

Если говорить о матче, то «Алания» старалась, безусловно, стала хорошим раздражителем наряду с «Балтикой» и «Енисеем». Я думаю, что ничья и выявление победителя в серии пенальти были закономерными, ни одна из команд не наиграла на победу. Был вязкий матч, голевых моментов особо не было, футболисты выжимали максимум из того, что было.

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Зенит» сам виноват в неудаче.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
21 апреля в 04:48
Это сказалась недостаточная квалификация Семака.
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 23:00
Семшов чушь сказал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 21:53
Нет конечно...ну какая недооценка....
Обычная переоценка своих сил...
Ходя пешком по полю весьь первый тайм ждали когда поле наклонится в сторону соперника и мячики сами начнут закатываться в их ворота......
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