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Дуглас Сантос: «Это футбол, в нём бывают и такие моменты»

20 апреля 2022, 21:03

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал вылет команды из Кубка России.

Да, сегодня не во всех моментах у нас получалось играть в свою игру, однако мы атаковали, сражались до самого конца, перевернули игру и вышли вперед. Увы, в самой концовке оппонент сравнял счет. Однако это футбол, мы знаем, что в нем бывают и такие моменты. Мы должны поднять голову выше, хоть и провели не очень хорошую игру. Впереди у нас важнейшие матчи в лиге, необходимо защитить наше преимущество. В гостях, не только в Кубке, но и в Премьер-лиге, в этом сезоне нам особенно тяжело, но сейчас надо собрать все силы в кулак и показать лучшее, на что мы способны.

Ранее по данному поводу высказался одноклубник Дугласа Иван Сергеев.

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Все комментарии
Сергей Лемской
Сергей Лемской
21 апреля в 20:46
Проиграли две клячи - Семак и Дзюба. Два пустых места. Сколько можно играть вдесятером при Дзюбе на поле?...
ОПС
ОПС
21 апреля в 04:45, ред.
Хотели шапками закидать, да не получилось.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 04:36
Просто опозорились на всю страну.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 22:39
Минус Зенит и ЦСКА !
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 21:14, ред.
И такое тоже бывает.
Чемпионы России Зенит, проиграл команде из ФНЛ Алании .
Газпром, - не всегда мечты сбываются !)
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