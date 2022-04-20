Дуглас Сантос: «Это футбол, в нём бывают и такие моменты»

Защитник «Зенита» прокомментировал вылет команды из Кубка России.

Да, сегодня не во всех моментах у нас получалось играть в свою игру, однако мы атаковали, сражались до самого конца, перевернули игру и вышли вперед. Увы, в самой концовке оппонент сравнял счет. Однако это футбол, мы знаем, что в нем бывают и такие моменты. Мы должны поднять голову выше, хоть и провели не очень хорошую игру. Впереди у нас важнейшие матчи в лиге, необходимо защитить наше преимущество. В гостях, не только в Кубке, но и в Премьер-лиге, в этом сезоне нам особенно тяжело, но сейчас надо собрать все силы в кулак и показать лучшее, на что мы способны.