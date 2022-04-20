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Радимов: «Хотел бы, чтобы „Алания“ вышла в РПЛ»

20 апреля 2022, 20:31
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о выходе «Алании» в полуфинал Кубка России.

Хороший и интересный матч! В Кубке всё и всегда возможно. «Алания» была достойна победы, а пенальти — всегда лотерея. Подобные сюрпризы были и ранее. Понятно, что «Зенит» был фаворитом, но игра команды Спартака Гогниева мне очень понравилась. Теперь мы убедились, что любая команда сможет выиграть Кубок. Хотел бы, чтобы «Алания» вышла в РПЛ. Хорошо знаком с Гогниевым — мы с ним часто общались. Я знаю его философию, она мне очень нравится. Да и команда замечательно играет.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 00:27
Алания команда с традицией и хорошей посещаемостью, такие в рпл нужны
Осетины всегда были первыми на мяче, выигрывали единоборства, неплохо комбинировали, шли в обводку. Единственное - стадион ужасный !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 апреля в 22:22
У Алании нет стадиона пока что, так что увы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 21:41
Это надо попыхтеть...
shlomo
shlomo
20 апреля в 20:36
Думаю, что это очень реально...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 20:35
Да Алания нужна в рпл, свежая качественная кровь!
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