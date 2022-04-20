Радимов: «Хотел бы, чтобы „Алания“ вышла в РПЛ»

Экс-игрок «Зенита» высказался о выходе «Алании» в полуфинал Кубка России.

Хороший и интересный матч! В Кубке всё и всегда возможно. «Алания» была достойна победы, а пенальти — всегда лотерея. Подобные сюрпризы были и ранее. Понятно, что «Зенит» был фаворитом, но игра команды Спартака Гогниева мне очень понравилась. Теперь мы убедились, что любая команда сможет выиграть Кубок. Хотел бы, чтобы «Алания» вышла в РПЛ . Хорошо знаком с Гогниевым — мы с ним часто общались. Я знаю его философию, она мне очень нравится. Да и команда замечательно играет.