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Вратарь «Алании»: «Я пацанам сказал: „Два отобью, один — забью“»

20 апреля 2022, 21:17
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко поделился впечатлениями от победы над "Зенитом в Кубке России после серии пенальти (2:2 в основное время, 6:5 по пенальти). Вратарь был признан лучшим игроком встречи.

Эмоции самые положительные, потому что мы обыграли команду, которая три года подряд становится чемпионом России. У нас были проблемы, конечно, когда «Зенит» прижал нас во втором тайме, но, благо, Коля (Николай Гиоргобиани) забил потрясающий штрафной. Я пацанам сказал: «Два отобью, один — забью». Слово сдержал — выиграли. Не было заготовлено, что буду бить пенальти. Просто знал, что с психологией у меня проблем не будет.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 22:34
Пацан сказал, пацан сделал
drug01
drug01
20 апреля в 21:53
Молодец удачи дальше
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 апреля в 21:52, ред.
Смелость города берёт.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 21:51
Ну и молодец
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 21:45
И забил и отбил.
Carl Lewis
Carl Lewis
20 апреля в 21:31
Ну молодец!
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 21:27
Вратарь «Алании»: «Я пацанам сказал: „Два отобью, один — забью“» !
shlomo
shlomo
20 апреля в 21:19
Красавец.... ждем тебя в РПЛ
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