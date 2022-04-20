Вратарь «Алании»: «Я пацанам сказал: „Два отобью, один — забью“» !

Голкипер «Алании» поделился впечатлениями от победы над "Зенитом в Кубке России после серии пенальти (2:2 в основное время, 6:5 по пенальти). Вратарь был признан лучшим игроком встречи.

Эмоции самые положительные, потому что мы обыграли команду, которая три года подряд становится чемпионом России. У нас были проблемы, конечно, когда «Зенит» прижал нас во втором тайме, но, благо, Коля (Николай Гиоргобиани) забил потрясающий штрафной. Я пацанам сказал: «Два отобью, один — забью». Слово сдержал — выиграли. Не было заготовлено, что буду бить пенальти. Просто знал, что с психологией у меня проблем не будет.