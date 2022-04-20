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Гогниев: «Сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта»

20 апреля 2022, 20:37
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался после победы над «Зенитом» в Кубке России.

Очень хороший матч. Да, последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, моя команда доказала, что она самая сильная. Хочу поздравить болельщиков. Мы на этом не останавливаемся и будем двигаться дальше.

Почему во время исполнения нашего штрафного все наши игроки стояли за линией мяча? Мы эти штрафные наигрываем 1,5 месяца. Дело в том, что все команды изучают друг друга. И «Зенит» смотрел наши штрафные и знал, кто каким номером бьет. Мы усыпили бдительность соперника, когда пробил второй игрок, а не шестой-седьмой, как обычно.

Кстати, насколько я знаю, сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта. Работа просто так не уходит. Хочу сказать, что ФНЛ — непростой турнир. В РПЛ скорости в разы выше, но были готовы к этому. Но нам хочется играть в РПЛ. Эта игра показала, что мы можем.

На эту тему также дал комментарий главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
21 апреля в 04:33
Что там говорить! Играла Алания с неистовой страстью и огнём в глазах. Заслуженная победа! И теперь борьба на 2 фронта продолжается. Удачи команде Спартака Гогниева!
протон
протон
21 апреля в 00:28
Скорость была от Алании.Зенит походил пешком первый тайм. Допустил,чтобы забили им,а потом включился, забил 2 и посчитали,что дело сделано и опять стали играть пассивно.
Алания показала сегодня желание,а Зенит словно. Вылетели и вылетели,там чемпионат.
Но сегодня Алания показала что она достойна полуфинала кубка!!!
Да думаю что и в РПЛ она была бы не в зоне вылета!!!!
Молодцы Аланцы!!! Респект за игру!!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 апреля в 22:12
Ну Спартак Гогниев и игроком был веселым, теперь тренером отрывается ))) По больше бы таких тренеров в РПЛ, один фиг по уровню тренерского мастерства в РПЛ уровень никакущий, а так хоть не скучно будет )))
Cat01
Cat01
20 апреля в 20:51
Отлично молодцы!
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 20:50
А учитывая что обыграли ЗМС ....)))
sihafazatron
sihafazatron
20 апреля в 20:47
наконец-то Спартак смог обыграть зенит))
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 20:45
Выхода вам в РПЛ.
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