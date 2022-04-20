Гогниев: «Сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта»

Главный тренер «Алании» высказался после победы над «Зенитом» в Кубке России.

Очень хороший матч. Да, последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, моя команда доказала, что она самая сильная. Хочу поздравить болельщиков. Мы на этом не останавливаемся и будем двигаться дальше.

Почему во время исполнения нашего штрафного все наши игроки стояли за линией мяча? Мы эти штрафные наигрываем 1,5 месяца. Дело в том, что все команды изучают друг друга. И «Зенит» смотрел наши штрафные и знал, кто каким номером бьет. Мы усыпили бдительность соперника, когда пробил второй игрок, а не шестой-седьмой, как обычно.