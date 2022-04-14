Кингс Кангва дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление Безбородова

Хавбек «Арсенала» Кингс Кангва дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбление судьи Владислава Безбородова.
Инцидент случился после матча 24-го тура РПЛ против «Спартака». Еще один поединок он пропустит за удаление, полученное в ходе игры.
В чём не прав Безбородов? В том, что показал Кангве, что разыгрывать мяч только по свистку, или в том, что дал тому ЖК за нарушение? Абсолютно всё по делу!
Кангва просто решил устроить себе внеочередной отпуск)
В чём не прав Безбородов? В том, что показал Кангве, что разыгрывать мяч только по свистку, или в том, что дал тому ЖК за нарушение? Абсолютно всё по делу!
Кангва просто решил устроить себе внеочередной отпуск)
Безбородова немедленно линчевать на плрщади !
Безбородова немедленно линчевать на плрщади !