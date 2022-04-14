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Кингс Кангва дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление Безбородова

14 апреля 2022, 17:48
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Хавбек «Арсенала» Кингс Кангва дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбление судьи Владислава Безбородова.

Инцидент случился после матча 24-го тура РПЛ против «Спартака». Еще один поединок он пропустит за удаление, полученное в ходе игры.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
15 апреля в 00:40
А безбородова на сколько матчей за убогое судейство?
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
14 апреля в 22:42
Вот зачем так грубо? Здарова .
протон
протон
14 апреля в 22:41
Кангву нужно наказать обязательным посещением уроков русского языка.
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 21:45
Несправедливо! Акинфееву можно обкладывать трёхэтажным всех судей и ему ничего за это не будет. А тут безобидное, даже милое словечко и такие санкции!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
14 апреля в 20:53
Как он его назвал?
makkie
makkie
14 апреля в 20:46
Сам виноват уголёк!

В чём не прав Безбородов? В том, что показал Кангве, что разыгрывать мяч только по свистку, или в том, что дал тому ЖК за нарушение? Абсолютно всё по делу!
Кангва просто решил устроить себе внеочередной отпуск)
от себя добавлю
от себя добавлю
14 апреля в 20:40, ред.
Ну прямолинейный человек Кангва, сказал вслух, то что думают многие, разве за это можно наказывать.
DEIVID_777
DEIVID_777
14 апреля в 20:35, ред.
Правильно, ибо альтернативно окрашенные в край а.у.ли.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 20:27
Да это же расизм !
Безбородова немедленно линчевать на плрщади !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 апреля в 20:12
Надо было обоим дать по два матча штрафа . Одному ,что он действительно ,козёл , а другому за то ,что не умеет держать язык за зубами ,когда виноват . ))
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
14 апреля в 20:09
оскорбление это ещё мало для него, таких надо палками
ermak6848
ermak6848
14 апреля в 19:57
Это тебе не BLM, Это Россия..
dok66
dok66
14 апреля в 19:28
Ты же не в Замбии . Держи себя в руках , если хочешь играть .
SHMEL258
SHMEL258
14 апреля в 19:12
Жёстко, но справедливо. Если ты профессионал, то должен уметь держать язык за зубами и понимать, что можно говорит, а что нет.
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 19:06
Правильное решение,держи себя в руках.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 19:04
Теперь спартачи довольна, в следующем матче кукуян, он им ещё больше радости принесёт.
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 18:59
Теперь столько за правду дают.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 18:39
Какой бы негатив я не испытывал к Безбородову, но осуждаю оскорбление судей футболистами, поэтому одобряю такое решение. Двести пятьдесят тысяч это солидное наказание, другим послужит хорошим уроком.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 апреля в 18:17
Я тоже так думал
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 17:58
Не чего судью оскорблять.
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 17:50
Расизм
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 17:49
Надо было наградить!
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