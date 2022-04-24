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«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»

24 апреля 2022, 23:42
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 34-го тура Серии А «Милан» обыграл «Лацио» со счетом 2:1.

На 4-й минуте встречи счет в матче открыл форвард римской команды Чиро Иммобиле. На 50-й голом ответил нападающий миланцев Оливье Жиру, а на 93-й хавбек «россонери» Сандро Тонали принес своей команде победу.

В турнирной таблице «Милан» идет на 1-м месте (74 очка), «Лацио» — на 6-й позиции (56).

Ранее в этом же туре .

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 10:59
Ну, «Милан» был явно сильнее и не наиграл на поражение. Результат справедливый, хоть и валидольный. Вот с созданием моментов беда просто. Команда банально не доводит атаки до конца.
Брулин
Брулин
вчера в 10:27
Боюсь, что у Интера оставшиеся матчи намного легче, чем у Милана, у которого Фиалки и Аталанта. Крайне трудно будет зацепиться за Скудетто
H1ТMAN
H1ТMAN
вчера в 10:02
Милан возрождается.Уже пошли волевые победы.С нового сезона подправят состав,и можно уже набирать бороты.)
h8you
h8you
вчера в 08:29
глядя на их график шансов у них 0
monah-10
monah-10
вчера в 08:10
Так чемпионами и становятся. Фактор Ибры также сработал. Респект ему за то что ты сделал в клубе и сделаешь.
KTS222
KTS222
вчера в 07:24
👍
ДСА
ДСА
вчера в 07:23
Очень важная победа.
Gahi
Gahi
вчера в 06:55
Хороший матч получился, который держал до конца финального свистка арбитра.
zhwvftctav6n
zhwvftctav6n
вчера в 06:19
Это очень хорошо
A.S.A
A.S.A
вчера в 05:33
Матч удался, спасибо командам за это. Милан добыл важную победу, с чем их и поздравляю! В противостоянии двух столиц (Рим столица Италии,Милан- столица моды) победителем стал Милан 2-0, т.к днем ранее Интер победил Рому....
Эти два клуба и разыграют чемпионство, т.к Наполи забуксовал
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:45
Классный матч получился.
Cat01
Cat01
вчера в 00:34
Интересная игра
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 00:18
Милан чемпион !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 00:03
Крутой матч выдали команды. Милан молодцы, играли до конца и не сдавались. Тонали возможно забил чемпионский гол.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 23:59
Додавили в концовке . Играть надо до конца.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
24 апреля в 23:51
Браво россонери! С волевой победой! Молодцы!
altin
altin
24 апреля в 23:48
айнанайнанай) это было очень нервно, конечно. но Милан был сильнее в который раз и дожал. Дальше календарь не подарок, но если так же выкладываться, можно на Скудетто претендовать
Imrebellion
Imrebellion
24 апреля в 23:47
Неплохо. Еще 4 потных матча и возможно станут чемпионами наконец
witynchik
witynchik
24 апреля в 23:47
Проскочили чудом
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