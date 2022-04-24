«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»

В матче 34-го тура Серии А «Милан» обыграл «Лацио» со счетом 2:1.
На 4-й минуте встречи счет в матче открыл форвард римской команды Чиро Иммобиле. На 50-й голом ответил нападающий миланцев Оливье Жиру, а на 93-й хавбек «россонери» Сандро Тонали принес своей команде победу.
В турнирной таблице «Милан» идет на 1-м месте (74 очка), «Лацио» — на 6-й позиции (56).
Ранее в этом же туре «Наполи» уступил «Эмполи».
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