Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Крылья Советов» вдевятером разгромно проиграли «Химкам»

24 апреля 2022, 15:58
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Химки» одержали победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев» Максим Глушенков. На 44-й минуте с поля был удалён хавбек самарского клуба Денис Якуба, а в ворота «Крыльев» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Химок» Денис Глушаков. На 50-й минуте Резиуан Мирзов вывел «Химки» вперёд, а на 61-й минуте «Крылья» остались вдевятером. Красную карточку получил Гленн Бейл. На 88-й минуте нападающий «Химок» Илья Садыгов забил третий гол в ворота гостей, а в добавленное ко второму тайму время защитник «Крыльев» Александр Солдатенков отправил мяч в свои ворота — 4:1 победа «Химок».

«Химки» идут на 11-м месте (28 очков), «Крылья Советов» занимают 7-е место (38 очков).

Все новости
Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии
Вчера, 23:51
«Ювентус» одолел «Сассуоло» и другие результаты 34-го тура Серии А
Вчера, 23:41
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков
Вчера, 20:56
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» на «Камп Ноу»
Вчера, 00:02
«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»
24 апреля
ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 09:07
Химки должны вылететь после такого судейства! судья 32раз
minai
minai
24 апреля в 18:42
Вот где набирают футбольных арбитров для РПЛ ?
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 17:50
Ничего себе, что это такое?
ermak6848
ermak6848
24 апреля в 17:23
похоже, что громко закрывают за собой дверь...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 17:15
В Химках походу, что то нахимичили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 апреля в 17:14
Я посмотрел обзор, можно заканчивать просмотр ЧР. Матютин убил КС просто цинично.

Пенальти - если нарушение и было (а такую руку на спине сто раз за игру можно свистнуть), мяч при этом вратарь забирал в другой части штрафной в руку и оно вообще не влияло на игру.

Вторая красная прямая - игрок играет чисто в мяч и в конце немного задевает игрока, WTF?

Матюнин против КС, 4-1. Браво.

Впрочем, я сказал, что с отлучением от ФИФА судейство вернется к временам Петтая. 9 человек из КС обыграны 12-ю ("Химки" и Матюнин).

Если бы он так позволил себе в Грозном посудить, его тупо на стадионе бы линчевали.
84p854djnpr3
84p854djnpr3
24 апреля в 16:55
Химки еще пободаются.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 16:39
Нуясень пень договорняк !
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ tims (раскрыть)
24 апреля в 16:33
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    24 апреля в 16:30
    Болельщиков Химок с победой, игра была хоть и грубоватая. но желание победы у Химок преобладало, что сказалось на результате. Так держать!!!!
    Capral
    Capral
    24 апреля в 16:22
      tims
      tims
      24 апреля в 16:11, ред.
      А кто там судья был?.. Есть основания полагать, что у него была задача "подготовить" "Крылья" к следующей игре со "Спартаком"... В противном случае красно-белым в следующем туре ловить было нечего...
      1viking17
      1viking17 ответ valeron4321 (раскрыть)
      24 апреля в 16:10
      Особенно тройка клоунов
      1viking17
      1viking17
      24 апреля в 16:09
      Сегодня Крылья - молодцы!!!. Класную игру показали, играя даже в меньшинстве!!!
      STVA 1
      STVA 1
      24 апреля в 16:08
      Как всегда ищем заговор))
      Shum Shum
      Shum Shum ответ lotsman (раскрыть)
      24 апреля в 16:07
      Молодец судья, все сделал что смог!!!
      drug01
      drug01 ответ lotsman (раскрыть)
      24 апреля в 16:06
      Вот так химки
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      24 апреля в 16:06
      Что там с судейством? Опять? На других ресурсах народ говорит типа "судья ....
      козель он".
      valeron4321
      valeron4321
      24 апреля в 16:03
      Сегодня на поле играла одна команда - Крылья Советов.
      Две другие команды мешали им играть.
      lotsman
      lotsman
      24 апреля в 16:00
      Молодцы химики!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       