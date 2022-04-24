«Крылья Советов» вдевятером разгромно проиграли «Химкам»

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24 апреля 2022, 15:58

«Химки» одержали победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев» Максим Глушенков. На 44-й минуте с поля был удалён хавбек самарского клуба Денис Якуба, а в ворота «Крыльев» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Химок» Денис Глушаков. На 50-й минуте Резиуан Мирзов вывел «Химки» вперёд, а на 61-й минуте «Крылья» остались вдевятером. Красную карточку получил Гленн Бейл. На 88-й минуте нападающий «Химок» Илья Садыгов забил третий гол в ворота гостей, а в добавленное ко второму тайму время защитник «Крыльев» Александр Солдатенков отправил мяч в свои ворота — 4:1 победа «Химок».

«Химки» идут на 11-м месте (28 очков), «Крылья Советов» занимают 7-е место (38 очков).