«Крылья Советов» вдевятером разгромно проиграли «Химкам»

«Химки» одержали победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев» Максим Глушенков. На 44-й минуте с поля был удалён хавбек самарского клуба Денис Якуба, а в ворота «Крыльев» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Химок» Денис Глушаков. На 50-й минуте Резиуан Мирзов вывел «Химки» вперёд, а на 61-й минуте «Крылья» остались вдевятером. Красную карточку получил Гленн Бейл. На 88-й минуте нападающий «Химок» Илья Садыгов забил третий гол в ворота гостей, а в добавленное ко второму тайму время защитник «Крыльев» Александр Солдатенков отправил мяч в свои ворота — 4:1 победа «Химок».
«Химки» идут на 11-м месте (28 очков), «Крылья Советов» занимают 7-е место (38 очков).
Пенальти - если нарушение и было (а такую руку на спине сто раз за игру можно свистнуть), мяч при этом вратарь забирал в другой части штрафной в руку и оно вообще не влияло на игру.
Вторая красная прямая - игрок играет чисто в мяч и в конце немного задевает игрока, WTF?
Матюнин против КС, 4-1. Браво.
Впрочем, я сказал, что с отлучением от ФИФА судейство вернется к временам Петтая. 9 человек из КС обыграны 12-ю ("Химки" и Матюнин).
Если бы он так позволил себе в Грозном посудить, его тупо на стадионе бы линчевали.
Пенальти - если нарушение и было (а такую руку на спине сто раз за игру можно свистнуть), мяч при этом вратарь забирал в другой части штрафной в руку и оно вообще не влияло на игру.
Вторая красная прямая - игрок играет чисто в мяч и в конце немного задевает игрока, WTF?
Матюнин против КС, 4-1. Браво.
Впрочем, я сказал, что с отлучением от ФИФА судейство вернется к временам Петтая. 9 человек из КС обыграны 12-ю ("Химки" и Матюнин).
Если бы он так позволил себе в Грозном посудить, его тупо на стадионе бы линчевали.