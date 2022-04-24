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«Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Вест Хэма»

24 апреля 2022, 17:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Челси» вырвал победу над «Вест Хэмом» — 1:0.

Единственный гол во встрече на 90-й минуте забил полузащитник «синих» Кристиан Пулишич.

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (65 очков), «Вест Хэм» — на 7-й позиции (52).

Ранее в этом же туре .

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 21:36
Челси ещё на шаг ближе к бронзовым медалям.
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 19:36
С победой Челси.В тяжелые времена не сломались…
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 19:26
Забили в самой концовочки, красавцы.
ДСА
ДСА
24 апреля в 18:32
Хоть тут немного повезло.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 18:19
Молодцы Челси.
Брулин
Брулин
24 апреля в 18:17
Он развалился после Македонии, зачем ему дали бить?

Ну хоть Пулишит в кое-то веки попал
BDA81
BDA81 ответ Beka_byaka (раскрыть)
24 апреля в 18:17
Для Мойеса это норма, он что в Эвертоне творил чудеса и пролетал мимо ЕК , что с нами сейчас тоже пролетит. Вообщем всё как обычно , в нормальном режиме.
Beka_byaka
Beka_byaka
24 апреля в 18:12
Ну что сказать. Борьба в АПЛ в этом году своеобразная. 2 команды ведут борьбу за 1 место. И 4 команды за 4 место. После сегодняшнего матча очень жалко ВХЮ, в свой один из ярких сезонов команда может остаться без еврокубков.
azkan
azkan
24 апреля в 18:08
Со победой Челси! Очень нудная и бестолковая игра в первом тайме и отличная и сильная игра во втором!
Жорж не забил пенальти( Вот так пробивать в такой важный момент просто позор.
Алонсо и Пуле респект! Да и Лукаку заработал пенальти.
Могли забить и ВХЮ, но Яромлка на смог продавить Менди, наш воротчик отлично сыграл! Состав у молотков был полурезервным. Мойес дал отдохнуть своим лидерам перед Айнтрахтом. Удачи им В ЛЕ!
Imrebellion
Imrebellion
24 апреля в 18:02
Надеюсь уже перестанут восхищаться таким "шедевральным" исполнением пенальти
BDA81
BDA81
24 апреля в 18:00
Ну что сказать. Челси победил заслуженно. Мойес как не умел реагировать на ситуацию на поле,так и ненаучился . Во втором тайме проиграли Челси по всем статьям. При удалений Доусона могу заметить, что наверное лучший игрок матча, если бы не он могли проиграть крупней.
Всем удачи.
протон
протон
24 апреля в 17:56, ред.
Поздравляю Челси. С победой!
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