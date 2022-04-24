«Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Вест Хэма»

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Челси» вырвал победу над «Вест Хэмом» — 1:0.
Единственный гол во встрече на 90-й минуте забил полузащитник «синих» Кристиан Пулишич.
В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (65 очков), «Вест Хэм» — на 7-й позиции (52).
Ранее в этом же туре «Манчестер Сити» дома разгромил «Уотфорд».
Ну хоть Пулишит в кое-то веки попал
Ну хоть Пулишит в кое-то веки попал
Жорж не забил пенальти( Вот так пробивать в такой важный момент просто позор.
Алонсо и Пуле респект! Да и Лукаку заработал пенальти.
Могли забить и ВХЮ, но Яромлка на смог продавить Менди, наш воротчик отлично сыграл! Состав у молотков был полурезервным. Мойес дал отдохнуть своим лидерам перед Айнтрахтом. Удачи им В ЛЕ!
Жорж не забил пенальти( Вот так пробивать в такой важный момент просто позор.
Алонсо и Пуле респект! Да и Лукаку заработал пенальти.
Могли забить и ВХЮ, но Яромлка на смог продавить Менди, наш воротчик отлично сыграл! Состав у молотков был полурезервным. Мойес дал отдохнуть своим лидерам перед Айнтрахтом. Удачи им В ЛЕ!
Всем удачи.
Всем удачи.