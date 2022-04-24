«Челси» вырвал победу в матче АПЛ против «Вест Хэма»

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24 апреля 2022, 17:55

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Челси» вырвал победу над «Вест Хэмом» — 1:0.

Единственный гол во встрече на 90-й минуте забил полузащитник «синих» Кристиан Пулишич.

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (65 очков), «Вест Хэм» — на 7-й позиции (52).

Ранее в этом же туре «Манчестер Сити» дома разгромил «Уотфорд».