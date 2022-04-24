ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ

В матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил полузащитник «армейцев» Чидера Эджуке на 67-й минуте.
В турнирной таблице ЦСКА идет на 3-м месте (47 очков), «Динамо» — на 2-й строчке (52).
Ранее в этом же туре «Ростов» вырвал победу в матче со «Спартаком».
Но что поделать, это футбол..
Получив единственную за первый час игры хорошую голевую возможность,
армейцы отработали её безупречно, и снова это оказался Эджуке, как и летом.
Клиенты мы у него теперь, получается..
Летом, правда, забив гол, армейцы почему-то встали, а вот сегодня после пропущенного малость надломились уже мы.
Не то чтобы совсем, Тюка даже штангу пометил, но уверенности в себе
у команды сейчас много меньше, чем до перерыва, это тоже сегодня снова
просматривалось.
Хотя в принципе, не забили мы сегодня в огромной мере из-за Федьки,
который весь первый тайм с такой силой тянул в атаке одеяло на себя,
что едва его не порвал.
То откровенно мешал играть Макарову, то буквально злодейски злоупотреблял
дриблингом, на ровном месте останавливая атаки команды, то не свой мяч хватал..
За первый тайм я насчитал минимум 6 эпизодов, когда именно из-за Федьки
атаки завершались ничем, хотя представляли собой перспективные подходы.
Это был не день Смолова, и менять его стоило уже в перерыве.
Но Шварц, пожалуй, сегодня вообще затянул с заменами, что тоже сказалось.
В общем- коней в победой и заслуженным обострением борьбы за медали чемпа.
А нам, как это ни обидно- скрежетать зубами и рваться в следующие бои,
коих осталось совсем немного..
Но что поделать, это футбол..
Получив единственную за первый час игры хорошую голевую возможность,
армейцы отработали её безупречно, и снова это оказался Эджуке, как и летом.
Клиенты мы у него теперь, получается..
Летом, правда, забив гол, армейцы почему-то встали, а вот сегодня после пропущенного малость надломились уже мы.
Не то чтобы совсем, Тюка даже штангу пометил, но уверенности в себе
у команды сейчас много меньше, чем до перерыва, это тоже сегодня снова
просматривалось.
Хотя в принципе, не забили мы сегодня в огромной мере из-за Федьки,
который весь первый тайм с такой силой тянул в атаке одеяло на себя,
что едва его не порвал.
То откровенно мешал играть Макарову, то буквально злодейски злоупотреблял
дриблингом, на ровном месте останавливая атаки команды, то не свой мяч хватал..
За первый тайм я насчитал минимум 6 эпизодов, когда именно из-за Федьки
атаки завершались ничем, хотя представляли собой перспективные подходы.
Это был не день Смолова, и менять его стоило уже в перерыве.
Но Шварц, пожалуй, сегодня вообще затянул с заменами, что тоже сказалось.
В общем- коней в победой и заслуженным обострением борьбы за медали чемпа.
А нам, как это ни обидно- скрежетать зубами и рваться в следующие бои,
коих осталось совсем немного..