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ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ

24 апреля 2022, 21:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил полузащитник «армейцев» Чидера Эджуке на 67-й минуте.

В турнирной таблице ЦСКА идет на 3-м месте (47 очков), «Динамо» — на 2-й строчке (52).

Ранее в этом же туре .

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:09
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 13:27
    Доброго Здоровья!
    Со стороны Динамо только эмитация борьбы, а второе место результат отсутствия конкуренции со стороны соперников.
    Capral
    Capral ответ санек002 (раскрыть)
    вчера в 10:49
    Не уступит. Не надо было терять очки с подвалом. Получить от подвала семь мячей в трех играх и набрать два очка, такая команда не тянет на второе место, даже в таком примитивном чемпионате, как российский.....
    санек002
    санек002
    вчера в 10:18
    цска с победой!определилась тройка призеров !только динамо может уступить второе место армейцам!
    Capral
    Capral ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 10:07, ред.
    А его и переигрывать не надо, там некого переигрывать. Я и раньше говорил, и сейчас скажу, что тот, кто видел работу физручины в Майнце- с уважением к нему относиться не будет НИКОГДА!!! Сейчас, он на 2-м месте, исключительно из-за того, что главные конкуренты играют отвратительно. Достойный тренер, без работы, в Германии, сидеть не будет.... Дешевые пиарщики -любители длинных и пустых тирад, уже сами понимают во что вляпались. И не Динамо держит интригу, а Зенит- своей невразумительной и примитивной игрой.
    cska1948
    cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 09:46
    Вот цитата из обзора этого матча корреспондента RТ, Бориса Головина. : "А вернувшийся на родную позицию Обляков выдал один из лучших матчей в сезоне и по количеству отборов стал лучшим в команде наряду с Георгием Щенниковым (по четыре)." Примерно такие же слова об игре Облякова сказал на канале "Матч Премьер" тренер Александр Григорян.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 09:33
    Тех, кто верил и поддерживал команду – с победой.
    Все молодцы, особенно Леша, который переиграл хваленого немца по всем статьям.
    Так держать.
    cska1948
    cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 09:16
    Если честно, то я бы погнал из команды ВСЮ приобретенную зимой четвёрку: Гбамен, Карраскаль, Медина, Языджи.
    Gotlib
    Gotlib ответ Муслим90 (раскрыть)
    вчера в 06:52
    Была одна ничья в Москве с Зенитом (1-1). Но это исключение лишь подтверждает правило. Похоже Карась неравнодушен к Динамо.
    112910415
    112910415
    вчера в 05:13
    это судьба ...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 04:47
    Мечта Динамо о чемпионства померкла.
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 02:58
      OzonBoy
      OzonBoy ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 01:17
      Ты о чем Брат. Жуткая игра, где драйв где что, катать вату на середине поля это вот вообще не игра. Статистику глянь. Сдулись динамики
      OzonBoy
      OzonBoy
      вчера в 01:15
      Ни фига Вы там постов наклепали, нудная жуткая игра. Динамикам СПС Мы чемпионы.
      протон
      протон
      вчера в 00:21
      Динамо и помню, в последнем туре прошлого сезона Динамо играло против ЦСКА и после победы я тогда, как и сейчас, зашёл почитать комментарии. Тогда здесь от болельщиков ЦСКА были только поздравления с победой и добрые слова. И это не смотря на то, что им тогда победа была гораздо нужнее, решался вопрос о попадании в еврокубки, а для нас тот матч уже не имел турнирной важности. Сейчас ситуация почти противоположная. Да, для ЦСКА сегодняшняя победа важна, но и нам, для продолжения борьбы за чемпионство нужно было сегодня побеждать. Проиграли, обидно. Но, вспоминая слова болельщиков ЦСКА после прошлосезонного последнего тура о том, что мы молодцы и победили заслужено, сейчас могу сказать в ответ то же самое. Теперь вы молодцы и победили заслуженно. Наше с вами дерби - это всегда круто и интересно, и сегодняшний матч не стал исключением
      diodert 158
      diodert 158
      24 апреля в 23:38
      Ростов и цска сделали мой день!!!
      Зенит - Чемпион!!!
      pomor45
      pomor45
      24 апреля в 23:04
      Братья Березуцкие: "Мы приближали чемпионство как могли". Чьё? Понятно без уточнения.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      24 апреля в 23:03
      Вот что интересно: темп игры средний, а матч смотрелся с первой до последней минуты. В некоторых прошедших матчах с участием московских команд беготня весь матч, постоянные нарушения, толкаются, сами не играют и другим не дают - в общем, хаос ещё тот. В этом, несмотря на некоторые технические огрехи футболистов, всё в точности наоборот - сами играют и другим дают. На мой непросвещённый взгляд - один из лучших матчей второго круга. Чем-то напомнил игры итальянского чемпионата.
      И последнее. Удивлён, что после произведённых замен не остались на скамеечке, а ушли в раздевалку Ягджи и Макаров. Есть в этом что-то нехорошее.
      Vladimir808
      Vladimir808
      24 апреля в 22:42
      Армейцев с Победой.
      Sigurd Ring
      Sigurd Ring
      24 апреля в 22:32
      Динамо всё равно станет чемпионом. Вот увидите.
      Struhan
      Struhan ответ Храневец (раскрыть)
      24 апреля в 22:28
      Да игра мягко говоря не чемпионская. С обороной надо что то делать)
      Ironigor
      Ironigor
      24 апреля в 22:24
      В детский сад " Солнышко " требуется тренер по футболу. Просьба, Семака и братьев Березуцких не предлагать !
      Союзник противников
      Союзник противников
      24 апреля в 22:16
      Неужели Роще не понятно,что такого игрока,как Эджуке,катастрофически не хватает ЦСКА во всех матчах? И не надо рассказывать сказки про выбор,исходя их увиденного на тренировках. Скажите честно,что в контрактах всех четырёх новичков есть опции о определённом количестве матчей пребывания на поле.
      KTS222
      KTS222
      24 апреля в 22:11
      Зенит все купил
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      24 апреля в 22:11
      Перед началом этого чемпионата я почти не сомневался что Зенит снова станет чемпионом. Хорошо что Динамо бьётся за чемпионство, но силы явно не равны
      Второе место Динамо объективно заслужено
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      24 апреля в 22:04, ред.
      ЦСКА приблизил Зенит к Чемпионству....примерно на тур....
      Очень хорошая команда...
      Удачи им...побед...процветания...и сбычи мечт....
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ баск (раскрыть)
      24 апреля в 22:01
      Шварц нынче реально лучший тренер РПЛ. Кто бы там ни говорил, и на "побегушках бы" ни сидел. Хоть тут Заремы нет и не будет)
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      24 апреля в 21:56
      Шунин корчился неплохо)
      баск
      баск
      24 апреля в 21:55
      Играли-то, пожалуй, в целом получше хозяев, по крайней мере до пропущенного гола. Также и получше самих себя во многих последних матчах.
      Но что поделать, это футбол..

      Получив единственную за первый час игры хорошую голевую возможность,
      армейцы отработали её безупречно, и снова это оказался Эджуке, как и летом.
      Клиенты мы у него теперь, получается..

      Летом, правда, забив гол, армейцы почему-то встали, а вот сегодня после пропущенного малость надломились уже мы.
      Не то чтобы совсем, Тюка даже штангу пометил, но уверенности в себе
      у команды сейчас много меньше, чем до перерыва, это тоже сегодня снова
      просматривалось.

      Хотя в принципе, не забили мы сегодня в огромной мере из-за Федьки,
      который весь первый тайм с такой силой тянул в атаке одеяло на себя,
      что едва его не порвал.

      То откровенно мешал играть Макарову, то буквально злодейски злоупотреблял
      дриблингом, на ровном месте останавливая атаки команды, то не свой мяч хватал..
      За первый тайм я насчитал минимум 6 эпизодов, когда именно из-за Федьки
      атаки завершались ничем, хотя представляли собой перспективные подходы.
      Это был не день Смолова, и менять его стоило уже в перерыве.
      Но Шварц, пожалуй, сегодня вообще затянул с заменами, что тоже сказалось.

      В общем- коней в победой и заслуженным обострением борьбы за медали чемпа.
      А нам, как это ни обидно- скрежетать зубами и рваться в следующие бои,
      коих осталось совсем немного..
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      24 апреля в 21:55
      Своя поляна. Поиграть, что ли?
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