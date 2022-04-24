ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ

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24 апреля 2022, 21:23

В матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил полузащитник «армейцев» Чидера Эджуке на 67-й минуте.

В турнирной таблице ЦСКА идет на 3-м месте (47 очков), «Динамо» — на 2-й строчке (52).

Ранее в этом же туре «Ростов» вырвал победу в матче со «Спартаком».