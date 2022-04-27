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Озил: «Отдайте Бензема „Золотой мяч“»

сегодня, 07:41
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил считает, что «Золотой мяч» нужно вручить форварду «Реала» Кариму Бензема, который накануне сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

Фантастический матч! Отдайте «Золотой мяч» моему пацану Бензема.

Озил играл с Каримом в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Отметим, что Бензема провёл 600-й матч в составе «Реала».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:57
Я удивляюсь какие нужны нервы и уверенность, чтобы после 3-ёх не забитых пенальти, в таком важном матче пробить паненкой, просто мастер!
В этом году тоже будут недовольные золотым мячом, за исключением ситуации где Реал выиграет ЛЧ, но я в это не верю. Выиграет Сити публика будет отдавать мяч Де Брюйне, выиграет Ливерпуль Салаху. По мне в игровом плане и относительно влияния на команду равных Бензема сейчас нет, а это и должен быть основной критерий. Все матчи плей-офф человек вытаскивает откровенно среднюю команду по меркам ЛЧ
В прошлом сезоне «10» обошла Бензема в гонке бомбардиров с запасом и выиграла два трофея. Левандовски тоже кроме Бундеслиги везде провалился в том году. В этом - да, Бензема играет почти как Лео и Криш в лучшие годы. Сколько Лео и Криш держали мировой футбол? Пусть теперь и другие успех понюхают. И не совсем понимаю зачем Левандовски и Бензема ставить вровень? Бензема на две головы выше в нынешнем сезоне поляка. Сейчас рулят Салах, Де Брюйне и Бензема
NOVA
NOVA
сегодня в 11:27
конечно надо отдать ЗМ Кариму!!! главное что бы не третий подряд липовый мяч гному дали, вот будет смех!! а то с прошлым ЗМ так и было, должны были леве дать или кому нить из игроков челси, а там бац и гномео!!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:05
А пинок под одно место вместе с ним -не хочешь?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
сегодня в 10:02
Отныне ЗМ вручается не по календарному году как ранее, а по сезону (август-май)
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 09:39
Получит...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:37
Выразил мнение многих болельщиков, даже не поддерживающих Реал.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:35
"моему пацану"... тоже в бытность реала любили в турецком хамане потереть спинку друг дружке
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:29
Бензема ЗМ, без альтернативы !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 08:10
Год ещё не кончился. Хотя, на данный момент, Карим - главный претендент.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:07
Это будет справедливо
f3yp5rcr9ryh
f3yp5rcr9ryh
сегодня в 08:00
Если выиграет ЛЧ, то отдадут
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:57
Сейчас будем всем с кем играл по золотому мячу раздавать.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 07:47
Конечно, после ЛЧ!
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