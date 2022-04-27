Озил: «Отдайте Бензема „Золотой мяч“»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил считает, что «Золотой мяч» нужно вручить форварду «Реала» Кариму Бензема, который накануне сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).
Фантастический матч! Отдайте «Золотой мяч» моему пацану Бензема.
Озил играл с Каримом в «Реале» с 2010 по 2013 год.
Отметим, что Бензема провёл 600-й матч в составе «Реала».
В этом году тоже будут недовольные золотым мячом, за исключением ситуации где Реал выиграет ЛЧ, но я в это не верю. Выиграет Сити публика будет отдавать мяч Де Брюйне, выиграет Ливерпуль Салаху. По мне в игровом плане и относительно влияния на команду равных Бензема сейчас нет, а это и должен быть основной критерий. Все матчи плей-офф человек вытаскивает откровенно среднюю команду по меркам ЛЧ
В прошлом сезоне «10» обошла Бензема в гонке бомбардиров с запасом и выиграла два трофея. Левандовски тоже кроме Бундеслиги везде провалился в том году. В этом - да, Бензема играет почти как Лео и Криш в лучшие годы. Сколько Лео и Криш держали мировой футбол? Пусть теперь и другие успех понюхают. И не совсем понимаю зачем Левандовски и Бензема ставить вровень? Бензема на две головы выше в нынешнем сезоне поляка. Сейчас рулят Салах, Де Брюйне и Бензема
В этом году тоже будут недовольные золотым мячом, за исключением ситуации где Реал выиграет ЛЧ, но я в это не верю. Выиграет Сити публика будет отдавать мяч Де Брюйне, выиграет Ливерпуль Салаху. По мне в игровом плане и относительно влияния на команду равных Бензема сейчас нет, а это и должен быть основной критерий. Все матчи плей-офф человек вытаскивает откровенно среднюю команду по меркам ЛЧ
В прошлом сезоне «10» обошла Бензема в гонке бомбардиров с запасом и выиграла два трофея. Левандовски тоже кроме Бундеслиги везде провалился в том году. В этом - да, Бензема играет почти как Лео и Криш в лучшие годы. Сколько Лео и Криш держали мировой футбол? Пусть теперь и другие успех понюхают. И не совсем понимаю зачем Левандовски и Бензема ставить вровень? Бензема на две головы выше в нынешнем сезоне поляка. Сейчас рулят Салах, Де Брюйне и Бензема