Озил: «Отдайте Бензема „Золотой мяч“»

1651034472

сегодня, 07:41

Полузащитник «Фенербахче» считает, что «Золотой мяч» нужно вручить форварду «Реала» , который накануне сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

Фантастический матч! Отдайте «Золотой мяч» моему пацану Бензема.

Озил играл с Каримом в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Отметим, что Бензема провёл 600-й матч в составе «Реала».