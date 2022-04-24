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Месси выиграл 39-й трофей и подбирается к Дани Алвесу. Самые титулованные игроки в истории футбола

вчера, 18:09
Месси Лионель
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Пике Жерар
Пике Жерар
Защитник
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Золотоносные.

Криштиану Роналду (Португалия) — 34 трофея

С кем выигрывал: «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», сборная Португалии.

Криштиану Роналду, который и в 37 лет вызывает искреннее восхищение у не самых впечатлительных английских экспертов, завоевывал титулы с каждой командой в своей карьере. Первый кубок со «Спортингом» выиграл почти 20 лет назад, а главных побед добился с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и сборной Португалии.

На клубном уровне Криштиану может похвастаться пятью победами в Лиге чемпионов, что является лучшим результатом среди современных футболистов. Больше Кубков чемпионов только у легендарного Пако Хенто (6). Конечно, особняком стоит и победа на Евро-2016, где Роналду затащил португальцев в финал, в котором получил травму и перешел на тренерскую работу. Наверное, иногда КриРо жалеет об уходе из «Реала», ведь после отъезда из Мадрида выиграл только 5 трофеев за четыре года.

Кенни Далглиш (Шотландия) — 35 трофеев

С кем выигрывал: «Селтик» и «Ливерпуль».

Король Кенни был хорош и на футбольном поле, и на тренерской скамейке. У шотландца 35 трофеев в качестве футболиста, в том числе 10 чемпионских титулов в Шотландии и Англии, добытых с «Селтиком» и «Ливерпулем». Далглиш не думал останавливаться и после того, как повесил бутсы на гвоздь: в качестве тренера он выиграл с «красными» еще десяток трофеев, а в сезоне 1994/95 привел к победе в Английской Премьер-Лиге «Блэкберн Роверс». Есть люди, которые притягивают победы, кубки и «золото». Кенни определенно из этой породы.

Жерар Пике (Испания) — 35 трофеев

С кем выигрывал: «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и сборная Испании.

Сейчас кажется, что это было в прошлой жизни, но факт остается фактом: Жерар Пике начал профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед», рос в одной команде с Криштиану Роналду под присмотром сэра Алекса Фергюсона. Защитником №1 на «Олд Траффорд» каталонец не стал, но трофеи на вкус попробовал, и ему понравилось. Кубок Английской Лиги — первый турнир, который выиграл Жерар.

Дальше — больше, а уж после возвращения в «Барселону» титулы посыпались на Пике, как из рога изобилия, да к триумфам сборной Испании на ЧМ-2010 и Евро-2012 защитник приложил ногу. Личный счет Жерара пока не закрыт, и пусть нынешний сезон «Барселона» завершит без трофеев, хитрый бизнесмен не собирается уходить из футбола и намерен помочь Хави сделать «Барсу» снова великой.

Райан Гиггз (Уэльс) — 36 трофеев

С кем выигрывал: «Манчестер Юнайтед».

Четверть века в футболке «Манчестер Юнайтед» принесли Райану Гиггзу охапку кубков, которыми можно уставить дорогу между Манчестером и Кардиффом, родным городом футболиста. Гиггз является 13-кратным чемпионом Англии, он дважды выигрывал Лигу чемпионов и четырежды брал Кубок Англии. Были времена, которые фанаты МЮ хотели бы вернуть. Представьте себе, Райан до сих пор не введен в Зал славы АПЛ по причинам, которые никак не связаны с футболом. Самого успешного футболиста в истории Премьер-Лиги «отменили».

Максвелл (Бразилия) — 37 трофеев

С кем выигрывал: «Крузейро», «Аякс», «Интер», «Барселона», ПСЖ.

Максвелл Кабелино Андраде — близкий друг Златана Ибрагимовича. Парни подружились еще в Амстердаме, а потом вместе играли в Милане, Барселоне и Париже. Златан всегда был звездой, а Максвелл — всего лишь трудолюбивым крайним защитником, но в кое в чем своего друга бразилец все-таки превзошел. Швед выиграл 31 трофей за футбольную карьеру, а Максвелл — 37, в том числе выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов, которая так и не покорилась Ибре.

Андрес Иньеста (Испания) — 37 трофеев

С кем выигрывал: «Барселона», «Виссел Кобе», сборная Испании.

Двукратный чемпион Европы и автор победного гола в финале чемпионата мира 2010 в представлениях не нуждается. Андрес — легенда «Барселоны» и всего испанского футбола, он до сих пор пылит в Японии, даже выиграл с «Виссел Кобе» парочку трофеев. Один из лучших футболистов начала XXI века заслужил свой «Золотой мяч», как и его товарищ Хави, но все отправленные в Барселону трофеи Почта Каталонии переписала на Месси.

Лионель Месси (Аргентина) — 39 трофеев

С кем выигрывал: «Барселона», «Пари Сен-Жермен», сборная Аргентины.

А вот и сам Царь Леонид, чьи индивидуальные титулы подсчитать невозможно. Одних только «Золотых мячей» семь штук, да и в «Золотые бутсы» можно обуть всех членов семьи. С командными трофеями несколько проще, победа в чемпионате Франции стала для Месси 39-й в карьере. Следующий титул будет юбилейным. Еще год назад у Лионеля были победы только с «Барселоной», но в последнее время он разнообразил меню триумфов, выиграв Копа Америка со сборной Аргентины и французское чемпионство с ПСЖ.

Дани Алвес (Бразилия) — 43 трофея

С кем выигрывал: «Баия», «Севилья», «Барселона», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Сан-Паулу», сборная Бразилии.

Одна из очевидных целей Месси на последние годы карьеры — настичь и превзойти своего бывшего товарища по «Барселоне» по количеству командных трофеев. Думаю, это неизбежно, тем более из ПСЖ аргентинец уходить не собирается, а это гарантирует урожай французских титулов каждый год. В то же время, коллекция Дани Алвеса впечатляет своим обилием и разнообразием: между завоеванием первого и последнего трофея прошло 20 лет, побеждал в разных странах и на разных континентах, выиграл 17 разных титулов. Для сравнения у Месси только 10 не повторяющихся кубков.

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Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 09:47
Отдайте Месси очередной "Золото мяч" !))) Тем более он уже давно не Золотой а деревянный , каким его сделали сам Месси и его могущественные пиарщики !
амурец
амурец
сегодня в 02:49
Месси выиграл титул? это ПСЖ выиграл титул, а Месси как обычно на халяву примазался
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 01:29
Я думал супереубок отменили
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:30
Странный случай, но желаю Дани Алвесу побед с Барсой) Месси хватит его индивидуальных липовых наград... А то потом будет говорить, что он и индивидуальной самый титулаванный и командно. Мол всё так и должно было быть. А на деле это не так и мы это знаем.
faneng
faneng
вчера в 19:46
Ну все, теперь Месси надо отдавать Золотой мяч за 2022 год. А заодно и за 2023 год.
Dauletbek
Dauletbek ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:31
Алвес тоже может выиграть трофей в следующем сезоне
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:18
Ага, я ему три подарю....
H1ТMAN
H1ТMAN
вчера в 19:11
Полурослик выиграл лигу фермеров стоя на месте-4 гола да сезон😂😂😂
Elliada
Elliada
вчера в 19:04, ред.
Из 8-ми представленных в этом списке футболистов, четыре имеют отношение к Барселоне. В своё время Месси, Иньеста, Алвес и Пике творили историю.

Месси велик, выиграл всё. Немного не хватило, чтобы выиграть ЧМ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Jake Fallop (раскрыть)
вчера в 19:03
В следующем сезоне у Дани будет 45 трофеев!)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:02
Желаю Алвесу выиграть ещё с десяток трофеев с Барселоной!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:42
Если Месси останется ещё на пару сезонов в ПСЖ, то скорее всего он обгонит своего друга Дани Алвеса.
Сейчас их разделяют всего четыре титула. Ликвидировать их в составе ПСЖ не такая уж и проблема. За один сезон ПСЖ может выиграть пять трофеев. Это четыре национальных трофея: чемпионат Франции, кубок Франции, кубок французской лиги и суперкубок Франции и ещё один трофей ПСЖ может завоевать в еврокубках.
Ну, а дальше конкурентов в ближайшем будущем даже и близко не видно.
НО загадывать не будем, так как пока это только прогноз, теория, а как будем увидем дальше.
Месси удачи.
Да в еврокубках (ЛЧ) победить трудно, но 3-4 национальных трофеев ПСЖ взять вполне реально.
Так, что можно с уверенностью сказать, что за пару сезонов Месси всё таки обгонит Дани Алвеса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:36
Нодо до 40 догнать!
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 18:33
Гелевый затащил португальцев в финал - это, конечно, отдельный "титул" в футболе... Это нечто от авторов.... Насмешили до слез... Кстати, надо быть правдивыми : У Месси 37 титулов, у Алвеса - 42... Не надо врать...
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