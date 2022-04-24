Месси выиграл 39-й трофей и подбирается к Дани Алвесу. Самые титулованные игроки в истории футбола

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вчера, 18:09

Золотоносные.

Криштиану Роналду (Португалия) — 34 трофея

С кем выигрывал: «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», сборная Португалии.

Криштиану Роналду, который и в 37 лет вызывает искреннее восхищение у не самых впечатлительных английских экспертов, завоевывал титулы с каждой командой в своей карьере. Первый кубок со «Спортингом» выиграл почти 20 лет назад, а главных побед добился с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и сборной Португалии.

На клубном уровне Криштиану может похвастаться пятью победами в Лиге чемпионов, что является лучшим результатом среди современных футболистов. Больше Кубков чемпионов только у легендарного Пако Хенто (6). Конечно, особняком стоит и победа на Евро-2016, где Роналду затащил португальцев в финал, в котором получил травму и перешел на тренерскую работу. Наверное, иногда КриРо жалеет об уходе из «Реала», ведь после отъезда из Мадрида выиграл только 5 трофеев за четыре года.

Кенни Далглиш (Шотландия) — 35 трофеев

С кем выигрывал: «Селтик» и «Ливерпуль».

Король Кенни был хорош и на футбольном поле, и на тренерской скамейке. У шотландца 35 трофеев в качестве футболиста, в том числе 10 чемпионских титулов в Шотландии и Англии, добытых с «Селтиком» и «Ливерпулем». Далглиш не думал останавливаться и после того, как повесил бутсы на гвоздь: в качестве тренера он выиграл с «красными» еще десяток трофеев, а в сезоне 1994/95 привел к победе в Английской Премьер-Лиге «Блэкберн Роверс». Есть люди, которые притягивают победы, кубки и «золото». Кенни определенно из этой породы.

Жерар Пике (Испания) — 35 трофеев

С кем выигрывал: «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и сборная Испании.

Сейчас кажется, что это было в прошлой жизни, но факт остается фактом: Жерар Пике начал профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед», рос в одной команде с Криштиану Роналду под присмотром сэра Алекса Фергюсона. Защитником №1 на «Олд Траффорд» каталонец не стал, но трофеи на вкус попробовал, и ему понравилось. Кубок Английской Лиги — первый турнир, который выиграл Жерар.

Дальше — больше, а уж после возвращения в «Барселону» титулы посыпались на Пике, как из рога изобилия, да к триумфам сборной Испании на ЧМ -2010 и Евро-2012 защитник приложил ногу. Личный счет Жерара пока не закрыт, и пусть нынешний сезон «Барселона» завершит без трофеев, хитрый бизнесмен не собирается уходить из футбола и намерен помочь Хави сделать «Барсу» снова великой.

Райан Гиггз (Уэльс) — 36 трофеев

С кем выигрывал: «Манчестер Юнайтед».

Четверть века в футболке «Манчестер Юнайтед» принесли Райану Гиггзу охапку кубков, которыми можно уставить дорогу между Манчестером и Кардиффом, родным городом футболиста. Гиггз является 13-кратным чемпионом Англии, он дважды выигрывал Лигу чемпионов и четырежды брал Кубок Англии. Были времена, которые фанаты МЮ хотели бы вернуть. Представьте себе, Райан до сих пор не введен в Зал славы АПЛ по причинам, которые никак не связаны с футболом. Самого успешного футболиста в истории Премьер-Лиги «отменили».

Максвелл (Бразилия) — 37 трофеев

С кем выигрывал: «Крузейро», «Аякс», «Интер», «Барселона», ПСЖ .

Максвелл Кабелино Андраде — близкий друг Златана Ибрагимовича. Парни подружились еще в Амстердаме, а потом вместе играли в Милане, Барселоне и Париже. Златан всегда был звездой, а Максвелл — всего лишь трудолюбивым крайним защитником, но в кое в чем своего друга бразилец все-таки превзошел. Швед выиграл 31 трофей за футбольную карьеру, а Максвелл — 37, в том числе выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов, которая так и не покорилась Ибре.

Андрес Иньеста (Испания) — 37 трофеев

С кем выигрывал: «Барселона», «Виссел Кобе», сборная Испании.

Двукратный чемпион Европы и автор победного гола в финале чемпионата мира 2010 в представлениях не нуждается. Андрес — легенда «Барселоны» и всего испанского футбола, он до сих пор пылит в Японии, даже выиграл с «Виссел Кобе» парочку трофеев. Один из лучших футболистов начала XXI века заслужил свой «Золотой мяч», как и его товарищ Хави, но все отправленные в Барселону трофеи Почта Каталонии переписала на Месси.

Лионель Месси (Аргентина) — 39 трофеев

С кем выигрывал: «Барселона», «Пари Сен-Жермен», сборная Аргентины.

А вот и сам Царь Леонид, чьи индивидуальные титулы подсчитать невозможно. Одних только «Золотых мячей» семь штук, да и в «Золотые бутсы» можно обуть всех членов семьи. С командными трофеями несколько проще, победа в чемпионате Франции стала для Месси 39-й в карьере. Следующий титул будет юбилейным. Еще год назад у Лионеля были победы только с «Барселоной», но в последнее время он разнообразил меню триумфов, выиграв Копа Америка со сборной Аргентины и французское чемпионство с ПСЖ .

Дани Алвес (Бразилия) — 43 трофея

С кем выигрывал: «Баия», «Севилья», «Барселона», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Сан-Паулу», сборная Бразилии.