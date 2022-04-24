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Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»

24 апреля 2022, 17:22

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями после досрочной победы клуба в Лиге 1.

Я действительно рад, что выиграл еще один титул для клуба. Мы вошли в историю, взяв 10-й титул. Это действительно важно для клуба, для всех, и я очень счастлив.

Да, было нелегко после такого разочарования в Лиге чемпионов, но команда и игроки действительно проявили профессионализм и боролись за победу в чемпионате. Мы достигли этого. Я думаю, что очень важно было взять еще один титул для клуба. Мы счастливы, нужно по заслугам оценить этот титул.

Почеттино впервые выиграл чемпионат в качестве тренера.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:45
С такой командой, в таком чемпионате, может любой второсортный тренер выиграть. Промолчал-бы скромно.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 01:17
Нет. Наполи, Эвертон точно не подходят к этому. Да Милан с Челси тоже не были настолько сильны перед остальными, как Бавария, Барселона и Манчестер Сити.
ariec93
ariec93 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 00:28
Я так понял, это проценты за текущий сезон. Упрек в сравнении процента побед, (тем более с разницей в 2%) в чемпионате АПЛ, где самый слабый по бюджету клуб сравним с 5-6 местом в Испании, вообще не уместен.
vova505
vova505
24 апреля в 23:33
Сложно это не сделать с таким то составом
Но в прошлом году умудрился всё таки
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
24 апреля в 19:19
А Анчелотти разве не сильнейших в их лиге тренировал?
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 18:29
Основную задачу в Лиге Чемпионов он не выполнил.
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 17:54
Процент побед.
Топ-10 действующих тренеров с наибольшим процентом побед, которые провели не менее 50 матчей:

1. 🇮🇹 Карло Анчелотти («Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон») — 74.25%

2. 🇪🇸 Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити») — 72.67%

3. 🇮🇹 Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус») — 68.77%

4. 🇦🇷 Маурисио Почеттино («Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм», ПСЖ) — 67.09%

5. 🇩🇪 Томас Тухель («Дортмунд», ПСЖ, «Челси») — 63.53%

6. 🇩🇪 Юрген Клопп («Дортмунд», «Ливерпуль») — 61.19%

7. 🇦🇷 Диего Симеоне («Атлетико») — 58.99%

8. 🇪🇸 Хулен Лопетеги («Реал», «Севилья») — 56.13%

9. 🇮🇹 Стефано Пиоли («Лацио», «Интер», «Фиорентина», «Милан») — 54.96%

10. 🇪🇸 Микель Артета («Арсенал») — 53.6%.

А Гвардиола уступил Анчелотти, тренируя самых сильных команд в своих лигах.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 апреля в 17:50
Он счастлив из-за того, что выиграл первый значимый трофей в карьере, который ПСЖ поднял бы и без него
протон
протон
24 апреля в 17:36
Согласен. Победа ПСЖ в чемпионате - великое достижение.

Более величайшее достижение только победа Баварии в чемпионате.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 апреля в 17:32
Особенно смешно от Почеттино слышать, что он выиграл "Ещё один трофей"...
Один из самых безтрофейных тренеров мира.
karnager
karnager
24 апреля в 17:27, ред.
Миллиардеры из трущоб взяли внутренний чемп.Ок, поздравляю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 17:24
Я тоже щастлив...
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