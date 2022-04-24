Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ поделился мыслями после досрочной победы клуба в Лиге 1.

Я действительно рад, что выиграл еще один титул для клуба. Мы вошли в историю, взяв 10-й титул. Это действительно важно для клуба, для всех, и я очень счастлив.

Да, было нелегко после такого разочарования в Лиге чемпионов, но команда и игроки действительно проявили профессионализм и боролись за победу в чемпионате. Мы достигли этого. Я думаю, что очень важно было взять еще один титул для клуба. Мы счастливы, нужно по заслугам оценить этот титул.