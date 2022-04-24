Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями после досрочной победы клуба в Лиге 1.
Я действительно рад, что выиграл еще один титул для клуба. Мы вошли в историю, взяв 10-й титул. Это действительно важно для клуба, для всех, и я очень счастлив.
Да, было нелегко после такого разочарования в Лиге чемпионов, но команда и игроки действительно проявили профессионализм и боролись за победу в чемпионате. Мы достигли этого. Я думаю, что очень важно было взять еще один титул для клуба. Мы счастливы, нужно по заслугам оценить этот титул.
Почеттино впервые выиграл чемпионат в качестве тренера.
Но в прошлом году умудрился всё таки
Но в прошлом году умудрился всё таки
Топ-10 действующих тренеров с наибольшим процентом побед, которые провели не менее 50 матчей:
1. 🇮🇹 Карло Анчелотти («Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон») — 74.25%
2. 🇪🇸 Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити») — 72.67%
3. 🇮🇹 Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус») — 68.77%
4. 🇦🇷 Маурисио Почеттино («Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм», ПСЖ) — 67.09%
5. 🇩🇪 Томас Тухель («Дортмунд», ПСЖ, «Челси») — 63.53%
6. 🇩🇪 Юрген Клопп («Дортмунд», «Ливерпуль») — 61.19%
7. 🇦🇷 Диего Симеоне («Атлетико») — 58.99%
8. 🇪🇸 Хулен Лопетеги («Реал», «Севилья») — 56.13%
9. 🇮🇹 Стефано Пиоли («Лацио», «Интер», «Фиорентина», «Милан») — 54.96%
10. 🇪🇸 Микель Артета («Арсенал») — 53.6%.
А Гвардиола уступил Анчелотти, тренируя самых сильных команд в своих лигах.
Топ-10 действующих тренеров с наибольшим процентом побед, которые провели не менее 50 матчей:
1. 🇮🇹 Карло Анчелотти («Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон») — 74.25%
2. 🇪🇸 Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити») — 72.67%
3. 🇮🇹 Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус») — 68.77%
4. 🇦🇷 Маурисио Почеттино («Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм», ПСЖ) — 67.09%
5. 🇩🇪 Томас Тухель («Дортмунд», ПСЖ, «Челси») — 63.53%
6. 🇩🇪 Юрген Клопп («Дортмунд», «Ливерпуль») — 61.19%
7. 🇦🇷 Диего Симеоне («Атлетико») — 58.99%
8. 🇪🇸 Хулен Лопетеги («Реал», «Севилья») — 56.13%
9. 🇮🇹 Стефано Пиоли («Лацио», «Интер», «Фиорентина», «Милан») — 54.96%
10. 🇪🇸 Микель Артета («Арсенал») — 53.6%.
А Гвардиола уступил Анчелотти, тренируя самых сильных команд в своих лигах.
Более величайшее достижение только победа Баварии в чемпионате.
Более величайшее достижение только победа Баварии в чемпионате.
Один из самых безтрофейных тренеров мира.
Один из самых безтрофейных тренеров мира.