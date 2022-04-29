Погба интересен «Реалу»

«Реалу» интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также игрок «Монако» Орельен Тчуамени.
Также сообщается, что «сливочные» могут продать Тони Крооса.
Ранее стало известно, что Погба договорился с другим клубом.
«Реалу» интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также игрок «Монако» Орельен Тчуамени.
Также сообщается, что «сливочные» могут продать Тони Крооса.
Ранее стало известно, что Погба договорился с другим клубом.
Лучше купить Тчуамени
Будут молодые Вальверде, Тчуамени и Камавинга наигрывать в Ла Лиге, а в более важных матчах будут делать результат опытные дядьки Модрич, Кросс, Каземиро...
Лучше купить Тчуамени
Будут молодые Вальверде, Тчуамени и Камавинга наигрывать в Ла Лиге, а в более важных матчах будут делать результат опытные дядьки Модрич, Кросс, Каземиро...