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Погба интересен «Реалу»

сегодня, 08:20

«Реалу» интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также игрок «Монако» Орельен Тчуамени.

Также сообщается, что «сливочные» могут продать Тони Крооса.

Ранее стало известно, что Погба договорился с другим клубом.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Чтобы заменил другого негра Каземиро
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:03
На мой взгляд он им не нужен....
Лучше купить Тчуамени
Будут молодые Вальверде, Тчуамени и Камавинга наигрывать в Ла Лиге, а в более важных матчах будут делать результат опытные дядьки Модрич, Кросс, Каземиро...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 10:55
Будет у Реала свой рэпер
Gahi
Gahi
сегодня в 10:35
Спорный вариант Погба для такой команды как "Реал".
ДСА
ДСА
сегодня в 09:11
Ищут нового травматика на замену Бэйлу.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:05
Зачем им этот негр?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:53
Врядли этот негр кому то интересе тем более Реалу.
NOVA
NOVA
сегодня в 08:53
ну только не погба!! надо сосредоточиться на трансфере тчуамени!! даешь молодежь как говорится!!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 08:43
Погба да.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:26
Писали и не раз.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:26
Погба многим интересен
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