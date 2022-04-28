Выкуп Гризманна у «Барселоны» может стать обязательным для «Атлетико»

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вчера, 20:52

Нападающий может продолжить выступать за «Атлетико».

На данный момент форвард арендован у «Барселоны». Если «матрасники» примут решение оставить француза в клубе на следующий сезон, его опция выкупа в 80 млн евро станет для «Атлетико» обязательной.

Пока мадридская команда ещё не приняла окончательное решение относительно будущего Гризманна.