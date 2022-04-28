Выкуп Гризманна у «Барселоны» может стать обязательным для «Атлетико»

Нападающий Антуан Гризманн может продолжить выступать за «Атлетико».
На данный момент форвард арендован у «Барселоны». Если «матрасники» примут решение оставить француза в клубе на следующий сезон, его опция выкупа в 80 млн евро станет для «Атлетико» обязательной.
Пока мадридская команда ещё не приняла окончательное решение относительно будущего Гризманна.
Погба перешёл за 100+ миллионов, уходит бесплатно, Дембеле перешёл за 100+ миллионов, тоже уходит бесплатно, Бэйл перешёл за 100+ миллионов, уходит бесплатно, тоже самое будет и с Азаром.
Ну Бэйл хотя почти 10 лет в клубе побыл и забивал важные голы, трансфер объективно не сильно провальный.
Очень сомневаюсь, что Атлетико на этой пойдёт. Гризманн в начале сезона еще как-то трепыхался, но потом случились 2 травмы подряд, после которых он совсем развалился. Та же история и с Суаресом.
По сути, сейчас это 2 балласта с конской личкой.
Погба перешёл за 100+ миллионов, уходит бесплатно, Дембеле перешёл за 100+ миллионов, тоже уходит бесплатно, Бэйл перешёл за 100+ миллионов, уходит бесплатно, тоже самое будет и с Азаром.
Ну Бэйл хотя почти 10 лет в клубе побыл и забивал важные голы, трансфер объективно не сильно провальный.
Очень сомневаюсь, что Атлетико на этой пойдёт. Гризманн в начале сезона еще как-то трепыхался, но потом случились 2 травмы подряд, после которых он совсем развалился. Та же история и с Суаресом.
По сути, сейчас это 2 балласта с конской личкой.