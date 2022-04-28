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Выкуп Гризманна у «Барселоны» может стать обязательным для «Атлетико»

вчера, 20:52

Нападающий Антуан Гризманн может продолжить выступать за «Атлетико».

На данный момент форвард арендован у «Барселоны». Если «матрасники» примут решение оставить француза в клубе на следующий сезон, его опция выкупа в 80 млн евро станет для «Атлетико» обязательной.

Пока мадридская команда ещё не приняла окончательное решение относительно будущего Гризманна.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:59
Почти все игроки, за которых заплатили больше 100 миллионов оказались провальными.
Погба перешёл за 100+ миллионов, уходит бесплатно, Дембеле перешёл за 100+ миллионов, тоже уходит бесплатно, Бэйл перешёл за 100+ миллионов, уходит бесплатно, тоже самое будет и с Азаром.
Ну Бэйл хотя почти 10 лет в клубе побыл и забивал важные голы, трансфер объективно не сильно провальный.
Очень сомневаюсь, что Атлетико на этой пойдёт. Гризманн в начале сезона еще как-то трепыхался, но потом случились 2 травмы подряд, после которых он совсем развалился. Та же история и с Суаресом.
По сути, сейчас это 2 балласта с конской личкой.
alexgurzan
alexgurzan ответ FANLIVE (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:26
Ошибочно скрыт, восстановил.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:54
У меня вопрос, почему 80, когда на других известных ресурсах указано 40. И второе - 3 гола, 2 передачи за сезон, это ничто. Никто его не выкупит, пусть "Барселона" дальше с очередной обузой возится.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:45
Многовато однако
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:43
За 80 млн евро Атлетико Мадрид сможет подписать нормального молодого игрока. Зачем им этот Гризманн?
neukomm
neukomm ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:39
20 лямов максимум. Учитывая, что он игрок одной команды. Больше нигде он не заиграет: Барсе не нужен, возраст 31 год.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:37
Ну все!
Futurista
Futurista
вчера в 21:37
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:27
Млн 50 можно дать, не больше
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:07
Сдался им этот бегунок, пускай ищет новых фаворитов!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:04
Играет пускай пока играет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:00
80 лямов это большая сумма!
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