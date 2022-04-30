У «Баварии» 5 поражений в Бундеслиге впервые с сезона-2014/15

«Бавария» уступила «Майнцу» (1:3) в матче 32-го тура чемпионата Германии.
Мюнхенская команда потерпела пятое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.
Ранее баварцы уступали «Айнтрахту» (1:2), «Аугсбургу» (1:2), менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) и «Бохуму» (2:4).
В последний раз «Бавария» проигрывала в чемпионате 5 раз в сезоне-2014/15 под руководством Хосепа Гвардиолы.
В оставшихся турах мюнхенцы сыграют со «Штутгартом» и «Вольфсбургом». В прошлом туре «Бавария» уже обеспечила себе чемпионство.
Помню, как Барселона Гвардиолы доминировала в Испании. Мне тоже порой это раздражало, постоянные победы, нет интриги. Тогда Барселона выиграла 3 сезона подряд. А тут Бавария побеждает 10 лет подряд!!!!!!!!!!!! Жаль болельщиков. До недавнего времени чемпионат Италии тоже был скучным, зато теперь класс
Помню, как Барселона Гвардиолы доминировала в Испании. Мне тоже порой это раздражало, постоянные победы, нет интриги. Тогда Барселона выиграла 3 сезона подряд. А тут Бавария побеждает 10 лет подряд!!!!!!!!!!!! Жаль болельщиков. До недавнего времени чемпионат Италии тоже был скучным, зато теперь класс