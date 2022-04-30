У «Баварии» 5 поражений в Бундеслиге впервые с сезона-2014/15

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сегодня, 18:47

«Бавария» уступила «Майнцу» (1:3) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенская команда потерпела пятое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Ранее баварцы уступали «Айнтрахту» (1:2), «Аугсбургу» (1:2), менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) и «Бохуму» (2:4).

В последний раз «Бавария» проигрывала в чемпионате 5 раз в сезоне-2014/15 под руководством .

В оставшихся турах мюнхенцы сыграют со «Штутгартом» и «Вольфсбургом». В прошлом туре «Бавария» уже обеспечила себе чемпионство.