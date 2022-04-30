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У «Баварии» 5 поражений в Бундеслиге впервые с сезона-2014/15

сегодня, 18:47
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» уступила «Майнцу» (1:3) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенская команда потерпела пятое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Ранее баварцы уступали «Айнтрахту» (1:2), «Аугсбургу» (1:2), менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) и «Бохуму» (2:4).

В последний раз «Бавария» проигрывала в чемпионате 5 раз в сезоне-2014/15 под руководством Хосепа Гвардиолы.

В оставшихся турах мюнхенцы сыграют со «Штутгартом» и «Вольфсбургом». В прошлом туре «Бавария» уже обеспечила себе чемпионство.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 19:00
Какая разница сколько проиграла Бавария в сезоне, если выигран чемпионат. В который раз. Абсолютно неинтересный и скучный чемпионат.

Помню, как Барселона Гвардиолы доминировала в Испании. Мне тоже порой это раздражало, постоянные победы, нет интриги. Тогда Барселона выиграла 3 сезона подряд. А тут Бавария побеждает 10 лет подряд!!!!!!!!!!!! Жаль болельщиков. До недавнего времени чемпионат Италии тоже был скучным, зато теперь класс
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич
сегодня в 18:51
покую
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 18:51
Не интересная лига!!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:48
Всем бы такие результаты.
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