92 % промахов, но 13 ассистов. Месси в тени Мбаппе и не стал новым Иньестой

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вчера, 13:10

Персонально худший сезон в карьере Лионеля.

Главный «мазила» в топ-5

Среди футболистов, у которых было более десяти «больших шансов» — явных голевых моментов, которые таким устойчивым выражением обозначаются в спортивной статистике, нет никого с большим количеством брака. Месси не реализовал 91.7 % моментов, причем он последний из 165 футболистов самого разного класса и позиций.

Очевидно, что Лига 1 не самый сложный турнир для нападающего с опытом – Кавани забил 200 мячей за ПСЖ , у Ибрагимовича 156, а теперь его обошел Мбаппе, хотя Килиан не классический центральный нападающий, и сам постоянно создает голевые моменты для других. Месси же получил в распоряжение 74 удара в Лиге 1, но реализовал всего четыре, сыграв в 23 поединках.

В Лиге чемпионов ему хватило семи матчей для пяти мячей, так что в Лиге 1 фиксируем провал. ПСЖ уже стал чемпионом Франции, последние матчи сезона не имеют никакого значения. Неймар и Месси порой даже не бегут в атаку, а остаются на своих позициях в центре поля, поскольку ленятся. Класс позволяет тому же бразильцу собирать голевые действий – в последних матчах результативный, но у него тоже не самая лучшая реализация.

Правда, у Месси все еще хуже. Трудно поверить, что футболист его класса может забить всего четырежды, имя довольно высокий показатель xG – мог забить даже 15-20 голов, ведь у аргентинца суммарное качество моментов всегда ниже, чем количество мячей, поскольку нередко забивает из-за пределов штрафной площади и умеет найти момент, где другие не заметят.

Из Лионеля плохой Иньеста

Когда говорят, что результативность Месси упала, поскольку он стал полузащитником, то обманывают. Лионель играет или «десятку», или «девятку», или правого инсайда. Четко в середине поля он не нужен, там справляется Верратти – к слову, один из пострадавших от приезда Месси, ведь сложно грамотно работать в середине поля, если Лионель неудачно пытается связывать игру команды вместо Марко.

Также параллели с Иньестой не выдерживают никакой критики, поскольку 13 ассистов Месси в Лиге 1 отражают индивидуальный класс ПСЖ и преимущество над соперниками, а не рассказывают о взаимопонимании между атакующими игроками команды. И уже точно эти 13 голевых передач не говорят о великолепной форме футболиста. Месси собирал хет-трики из голевых передач, что сделать сложно даже Де Брюйне.

Конечно, после потери скорости и желания прессинговать – по давлению на соперников Лионель входит в 3 % худших игроков топ-5, переход к ассистам кажется логичным. Но для органичного транзита нужно, чтобы Почеттино предлагал свежие идеи, грамотно комбинировал игроков, мог выжать максимум из великолепного Хакими, а еще внятно формулировал трансферные запросы. ПСЖ не нашел центрального форварда, который очевидно нужен, а теперь пытается притащить в команду Дембеле.

Будет больше футболистов, которые ленятся отрабатывать в защите – команда станет уязвимее. Задача осталась одна: выиграть Лигу чемпионов, но Месси и в этом смысле не Иньеста – спаситель в критический момент, поскольку вылетал из турнира с «Барселоной», хотя знает лично каждую травинку на «Камп Ноу». В Лиге 1 есть немолодой мастер паса – Пайет, есть крутые Неймар и Ди Мария, и Месси выдерживает их темп. Но по пасам под удар за игру Лионель почти равен Головину – разница в 0.1. При всем уважении к Александру, для Месси такой переход является шагом назад.

Месси ждет отъезда Мбаппе

В каком-то смысле все, что происходит вокруг ПСЖ , напоминает один из нелепых французских фильмов. Причем не хорошую классическую комедию, и уж точно не «новую волну», а именно плохое кино. Шейхи, президент клуба, Леонардо и Почеттино виноваты почти во всем, что происходит. Но футболисты тоже не маленькие дети, поэтому коллективная ответственность соединена с персональной виной легенд футбола, а не проходных мастеров.

Месси выдал плохой сезон, поскольку неуважительно относится к Лиге 1. Приехал в плохой физической форме и за много месяцев ее не улучшил. Пытался действовать, как в «Барселоне», а когда не получилось, то не подстраивался под команду. Играет на автомате, что постоянно заметно, и что вызывает гнев французской публики. Фанаты ПСЖ неслучайно освистывали Месси и Неймара. Даже когда победа идет к рукам – вчера вели 1:3 в гостях, если играют де-факто в меньшинстве (Месси лишь числится), то позволяют сопернику сравнять счет.

Почеттино на днях ляпнул, что Мбаппе на 100 % остается, а позже обвинил всех вокруг, что его неправильно поняли. Но всем понятно, что шансы на продолжение работы Маурисио с парижанами стремятся к нулю. Зидан на пороге, Килиан собирается в «Реал» — в отличие от Месси, ему скучно и легко в Лиге 1. Уход француза, если летом подвезут правильного форварда – не Лукаку, а парня в стиле Луиса Суареса и Давида Вильи, может существенно изменить статистику Месси.

Но проблема глубже. У Роналду неплохая статистика в АПЛ , а на каком «Манчестер Юнайтед» месте? ПСЖ куда проще взять внутренние титулы, но с Месси не стали ближе к победному финалу Лиги чемпионов. Парижане любят обвинять других в неуважении к футболистам, руководству или тренеру, но при этом не демонстрируют, что для Неймара, Месси или Мбаппе игра за ПСЖ хоть что-то значит. Причем если на плохой работе недовольство сотрудника можно объяснить условиями, то в этом случае три звездных атлета выбирали деньги, а теперь капризничают, поскольку разочаровались.