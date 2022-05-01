В «Уфе» прокомментировали травму Беленова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о травме голкипера команды Александра Беленова, которую он получил во время матча против «Химок».
Пока у Беленова проблемы с голеностопом и с правым коленом. Завтра-послезавтра мы уже будем знать диагноз. Мы надеемся на лучшее, как всегда. Будем верить в хорошее. Действительно ли Набиуллин извинялся перед Беленовым в раздевалке? Может быть. Не знаю. Беленов ушёл, хромая. Но он боец, и мы верим в лучшее.
А Набиулину надо молить Аллаха, чтобы травмы, полученные вратарём гостей после грубого столкновения, не оказались серьёзными, иначе Эльмир может до конца чемпионата по решению КДК остаться на скамейке и пропустить оставшиеся игры.
А то, что он принёс свои извинения Саше, так это не обсуждается. Набиулин сделал, то что должен делать в таких случаях каждый футболист, уважающий соперника и себя в том числе. Не мешало бы попросить прощения ещё и у игроков своей команды, а заодно и у болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!
А Набиулину надо молить Аллаха, чтобы травмы, полученные вратарём гостей после грубого столкновения, не оказались серьёзными, иначе Эльмир может до конца чемпионата по решению КДК остаться на скамейке и пропустить оставшиеся игры.
А то, что он принёс свои извинения Саше, так это не обсуждается. Набиулин сделал, то что должен делать в таких случаях каждый футболист, уважающий соперника и себя в том числе. Не мешало бы попросить прощения ещё и у игроков своей команды, а заодно и у болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!