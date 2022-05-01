В «Уфе» прокомментировали травму Беленова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о травме голкипера команды Александра Беленова, которую он получил во время матча против «Химок».

Пока у Беленова проблемы с голеностопом и с правым коленом. Завтра-послезавтра мы уже будем знать диагноз. Мы надеемся на лучшее, как всегда. Будем верить в хорошее. Действительно ли Набиуллин извинялся перед Беленовым в раздевалке? Может быть. Не знаю. Беленов ушёл, хромая. Но он боец, и мы верим в лучшее.