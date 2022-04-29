Крицюк: «Были проблемы с хрящом»

Вратарь «Зенита» рассказал о своем восстановлении после травмы.

Пока тренируюсь не в общей группе. Пожалуй, главная задача — быть полностью готовым к предсезонке. Ради этого готов работать и в отпуске, в который команда уйдет летом.

Были проблемы с хрящом. Еще в прошлом году оперировался в Берлине. После операции полтора месяца передвигался на костылях. Изначально сроки восстановления были чересчур оптимистичные, говорилось, чуть ли не в марте выйду на поле. С медицинским штабом «Зенита» мы делали все возможное, чтобы я мог начать как можно раньше. Как будет в дальнейшем, мы не загадывали.

В феврале хирург сказал: «Колено хорошее. Все хорошо движется. Но еще очень рано возвращаться. После такой операции от шести месяцев, не раньше». Честно говоря, возникло непонимание, почему изначально ставились более ранние сроки. Сейчас, в ходе реабилитации пробуем по-разному нагружать колено, наблюдаем за реакцией.