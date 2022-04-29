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Крицюк: «Были проблемы с хрящом»

вчера, 16:55

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о своем восстановлении после травмы.

Пока тренируюсь не в общей группе. Пожалуй, главная задача — быть полностью готовым к предсезонке. Ради этого готов работать и в отпуске, в который команда уйдет летом.

Были проблемы с хрящом. Еще в прошлом году оперировался в Берлине. После операции полтора месяца передвигался на костылях. Изначально сроки восстановления были чересчур оптимистичные, говорилось, чуть ли не в марте выйду на поле. С медицинским штабом «Зенита» мы делали все возможное, чтобы я мог начать как можно раньше. Как будет в дальнейшем, мы не загадывали.

В феврале хирург сказал: «Колено хорошее. Все хорошо движется. Но еще очень рано возвращаться. После такой операции от шести месяцев, не раньше». Честно говоря, возникло непонимание, почему изначально ставились более ранние сроки. Сейчас, в ходе реабилитации пробуем по-разному нагружать колено, наблюдаем за реакцией.

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Все комментарии
rqrn86jr2yf8
rqrn86jr2yf8
вчера в 21:00
Увеличение срока заживления напрямую зависит изначально от физиотерапевтического лечения, а в данном аспекте Зенит не ровня немецким клиникам, а особенно немецкому оборудованию для какой-нибудь магнитотерапии или электростимуляции. Да и без надлежащих процедур, окончательно заживление идёт не так, как планировалось изначально. Видимо, о реальных причинах, лечащий врач тактически умалчивает.
pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Проблема с хрящом не так чувствительна, как с кошельком.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:51
Хорошо, когда клуб так лечит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:15
Хрящ самое слабое часть тела у спартачей.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:11
У каждого свой организм.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:07
Главное залечить!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:00
Выздоравливай!!!
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